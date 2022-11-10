О Камиле не забыли

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Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерней Москвы» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш корреспондент Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток».

9 ноября Всемирное антидопинговое агентство передало дело 16-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Такое решение было принято из-за того, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) затягивало вынесение вердикта по применению допинга юной спортсменкой. Еще в конце сентября гендиректор РУСАДА Вероника Логинова заявляла, что решение по делу Валиевой вынесут в октябре, но этого не произошло. При этом российское агентство решило засекретить результаты расследования из-за несовершеннолетия Валиевой. Это вызвало огромное недовольство международных организаций. В WADA отметили, что по закону решение правильное, но обнародовать результаты стоит, потому что дело вызвало общественный резонанс.

Напомним, что 11 февраля 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине, Международное агентство допинг-тестирования заявило, что в пробах Валиевой был найден запрещенный препарат.

При этом вещества нашли в результатах тестирования от декабря 2021 года, в то время девушка выступала еще на чемпионате России.

Что изменится?

По словам спортивного юриста Анатолия Быкова, этому делу изначально было суждено попасть в CAS из-за соотношения сил сторон.

— Всегда были бы недовольные решением. И CAS — единственный орган, которому поверили бы все стороны. Если бы РУСАДА нечего было скрывать, оно давно бы опубликовало документы. Но теперь, если все же вина Камилы Валиевой будет доказана, наша организация потеряет всякое международное доверие, — сказал Анатолий Быков.

Какие санкции?

Стоит отметить, что из-за несовершеннолетия Валиевой на момент сдачи анализов наказание будет гораздо мягче, чем для взрослых спортсменов. Можно ожидать отстранения Камилы Валиевой от крупных международных и всероссийских турниров на некоторый срок, на год или два.

Также санкции коснутся и тренерского штаба сборной России по фигурному катанию во главе с Этери Тутберидзе, которая напрямую связана с делом Камилы Валиевой. В случае признания вины России грозит лишение золотых медалей, которые наша сборная завоевала на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

В этом случае санкции будут применены ко всем спортсменам, которые выступали в командном зачете. В целом ситуация Валиевой плачевна, и тот факт, что западные страны враждебно настроены к России, только обостряет ее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания на коньках России:

— Жаль, что в наше время, когда международные федерации только и ждут момента, чтобы снова уличить Россию в какой-либо скандале, такую юную девушку втягивают в эти политические игры. На Западе совсем не обращают внимания на тех же норвежцев-астматиков, которые чудесным образом выигрывают все медали в лыжных гонках, но при первой же возможности стараются потопить российский спорт в своей грязной пучине.

ЦИФРА

6 медалей завоевала сборная России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.