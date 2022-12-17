Последний шанс для Месси: на мундиале в Катаре остались последние поединки за чемпионство

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси готов бороться за главный футбольный трофей / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершится уже в эти выходные. В субботу, 17 декабря, Хорватия и Марокко разыграют между собой бронзовые медали, а воскресенье, 18 декабря, подарит нам финал — за кубок мира сразятся французы и аргентинцы. Оба матча начнутся в 18:00.

Минимальное преимущество

К финалу обе команды — Аргентина и Франция — подошли не без огрехов. Еще на стадии группового этапа аргентинцы уступили в стартовом матче саудитам 1:2, несмотря на колоссальный перевес в классе. А «трехцветные» умудрились проиграть сборной Туниса, у которой тоже было минимальное преимущество в счете — 1:0.

Экс-вратарь сборной СССР по футболу Ринат Дасаев считает, что шансы команд на главный футбольный трофей равны.

— Безусловно, для аргентинца Лионеля Месси это чуть ли не последняя возможность стать чемпионом мира, и он за нее поборется, — говорит Ринат Дасаев. — Французы же сделают все возможное, чтобы подтвердить свой статус действующего обладателя трофея.

Напомним, что дважды подряд поднять кубок мира над головой удавалось лишь двум сборным. В 1938 году это достижение впервые покорилось итальянцам, а спустя 24 года его повторили бразильцы. К слову, Италия добилась в этом году противоположного результата — пропускает две финальные стадии турнира подряд.

Все может решить случай

— Класс выступающих команд в последние десятилетия выровнялся, — рассуждает историк футбола Аксель Вартанян. — Откровенных лидеров и аутсайдеров сейчас нет, многое будет зависеть от случая — судейской ошибки или курьезного отскока мяча. Своими фаворитами Вартанян называет французов. По словам эксперта, «трехцветные» обладают более мастеровитым составом и сдержанным характером, в отличие от латиноамериканцев во главе с Месси.

— Слишком много шумихи вокруг Месси на мой взгляд, — продолжает Вартанян. — Пик своей футбольной карьеры он уже давно прошел в барселонском периоде, а толком сверкнуть, играя за сборную, у него и вовсе не получилось.

Эксперт отметил, что финал мог бы быть совершенно иным — марокканцы по ходу турнира доказали, что обладают очень высоким уровнем мастерства.

— Ведь игроки этой сборной выступают не где-нибудь, а в ведущих лигах мира, — говорит историк футбола. — Даже если им не удастся взять бронзу, этот турнир останется для них историческим событием.

Третьими будут

Хорватская сборная второй розыгрыш подряд попадает в четверку самых сильных мировых команд. На чемпионате мира в России они удостоились серебряных медалей, попав в финале под французский каток — 4:2 в пользу действующих обладателей трофея.

— Марокканцы исповедуют более осторожный, прагматичный футбол, — рассказывает Аксель Вартанян. — Это вполне им может помочь одолеть хорватов, которые после второго места, возможно, чуть менее мотивированы на матч за третье место.

Завершающийся чемпионат мира по футболу в Катаре, несмотря на исход последних двух матчей, уже успел запомниться болельщикам яркими сенсациями как на футбольном поле, так и за его пределами. Европейские сборные за четыре года сдали свои позиции — по сравнению с российским чемпионатом мира они потеряли половину представительства в финальной четверке, сохранив лишь две команды. В 2018 же году победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая Хорватию, а бронзовые медали выиграла сборная Бельгии, победившая в матче за 3-е место Англию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Губерниев, телеведущий, спортивный комментатор:

— Результаты финального матча — это интрига, в которой и есть вся суть футбола. Если бы исход той или иной игры можно было предугадать, этот вид спорта не был бы столь популярен. Поэтому стоит просто наслаждаться финалом, который, без сомнения, будет зрелищным, и болеть за наиболее симпатичную вам команду. А шансы на победу у Аргентины и Франции, на мой взгляд, 50 на 50. Победа — это как возможность встретить динозавра: либо случится, либо нет.