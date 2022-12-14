Виктория Лопырева: Считаю, что именно Лионель Месси достоин стать чемпионом мира

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Главное спортивное событие планеты — 22-й чемпионат мира по футболу — приковало внимание всех, кто увлекается этим видом спорта и даже тех, кому он не особо интересен. Не остались в стороне и некоторые российские селебрити. Например, телеведущая, фотомодель и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева даже отправилась в Катар, чтобы в очередной раз воочию посмотреть на игру любимой команды. За кого болеет телезвезда, кого считает главным фаворитом, узнала «Вечерняя Москва».

По словам теледивы, нынешний чемпионат поражает своей непредсказуемостью. И с каждым днем азарт становится все больше.

— Я смотрю чемпионат мира с трибуны стадиона, как это было и в 2018 году, — сказала Лопырева. — Все еще имею отношение к этому соревнованию. В этом году главное спортивное мероприятие получилось необычным. Мы все наблюдаем, как команды, которые не являлись никогда фаворитами вырываются вперед. А сильные сборные по примеру Германии, попадавшие всегда в тройку лучших, вылетают и возвращаются домой.

По словам модели, темной лошадкой для всех зрителей и болельщиков стало в этой игре Марокко.

— Весь арабский мир невероятно гордится игрой африканских львов. Это главное открытие для мира футбола, — заметила Лопырева. — Что касается моих личных предпочтений, то я очень болею за Аргентину. Я считаю, что именно Лионель Месси достоин стать чемпионом мира.

По мнению собеседницы «ВМ», это последний выход капитана сборной Аргентины на соревнования такого уровня. Лопырева предположила, что через 4 года футболист не будет принимать участия в чемпионате.

Полуфинальный матч чемпионата мира, прошедший 13 декабря между Аргентиной и Хорватией, завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев. Сегодня, 14 декабря, состоится противостояние между сборной Марокко и Франции.