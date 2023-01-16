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В Москве прошли соревнования по рыбной ловле

Дмитрий Толкачев
Спорт
В Москве прошли соревнования по рыбной ловле
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве состоялся первый этап Зимнего кубка Любительской фидерной лиги 2023 по спортивной ловле рыбы донной удочкой. В соревнованиях приняли участие почти 40 спортсменов.

Рыбаки в разноцветных куртках и шапках внимательно следят за поплавками. Рядом с ними разложены сачки, чтобы можно было легко подцепить рыбу, когда будет клевать. Несмотря на морозец и ветер, рыбаки терпеливо сидят у берега: азарт и желание победить, видимо, кипятят кровь в жилах и не дают им замерзнуть. Тем более удочки с ценным уловом то и дело взмывают в воздух. А это еще и физическая нагрузка.

Всю пойманную рыбу, кстати, после взвешивания и подсчета результатов гуманно отпускают обратно в воду. Победителем же становится спортсмен с самым большим по весу уловом. Причем количество пойманной рыбы не имеет значения.

— Мы ловим донной удочкой, — рассказывает кандидат в мастера спорта, судья 3-й категории Кирилл Захаров. — То есть фиксируем поклевку не с помощью поплавка, а с помощью гибкой вершинки удочки.

При этом, по словам Кирилла, спортсмен должен соблюдать определенные правила соревнований.

— Нарушений тут может быть масса, — продолжает Кирилл. — Например — размер кормушки. Есть допустимая длина удилища, границы сектора. И спортсмен не может забрасывать свою снасть в сектор соседа. За всем этим следят судьи.

Так что это только на первый взгляд кажется, что соревнования ничем не отличаются от обычной рыбалки с друзьями — сиди да удочку периодически закидывай в водоем.

Тут есть тактика и секреты, которые у каждого спортсмена свои.

Победителем первого этапа стал Янко Янев. Он родился в болгарском Бургасе, но давно живет в Москве, где и пристрастился к этому виду спорта. Его улов составил 3470 граммов.

По его словам, одной из главных составляющих успеха должна быть правильно подобранная экипировка.

— На мне мембранная куртка, которая держит тепло даже в 35-градусный мороз. И специальные сапоги: ноги должны быть в тепле, потому что если они замерзнут, то ты и часу не просидишь на льду, — рассказывает победитель соревнований. — А еще должен быть минимальный набор снаряжения: стул с выдвижными ножками, высота которых может регулироваться, небольшой столик, несколько емкостей под прикормку, ну и как минимум два удилища. Одно рабочее, одно запасное.

Все это добро весит порядка 25 килограммов. А еще нужно прихватить с собой горячий чай в термосе, бутерброды...

Кстати, победитель таких соревнований, кроме призов и медалей, может получить и спортивный разряд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Катерина Еремеева, организатор Зимнего кубка Любительской фидерной лиги 2023:

— Я пришла в этот спорт в 2006 году, когда мне было 17 лет. Я даже какое-то заняла место, постояла на пьедестале, хотя до этого на рыбалке была всего один раз: с папой в деревне. Сейчас же я выступаю уже как организатор соревнований. Тут уж либо ловить, либо работать. Совмещать не удается. Когда слежу за тем, как проходит кубок, очень переживаю за спортсменов. Но самое приятное в работе — награждать победителей. Помню, что самым большим уловом, который был на моей памяти, стало 43,8 килограмма рыбы за один тур.

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