Боец ММА Дмитрий Арышев: Когда Родина меня позовет, если придется, то я готов

Дмитрий Арышев периодически ездит на полигоны, чтобы быть готовым к участию в спецоперации / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Сегодня знаменитый российский боец ММА, действующий победитель Гран-при Hardcore в среднем весе Дмитрий Арышев готовится завоевать чемпионский пояс AMC Fight Nights.

В прошлую пятницу, 20 января, в столице прошел турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 117. Главным событием вечера стал бой между москвичом Дмитрием Арышевым и бразильцем Марсио Сантосом. 33-летний бразилец Марсио Сантос — популярная фигура в смешанных единоборствах, в том числе благодаря победе над известным Александром Емельяненко. Однако 29-летний россиянин по кличке Ганнибал не оставил никаких шансов гостю, послав в глубокий нокаут его еще в первом раунде. Победу боец посвятил нашим солдатам, участвующим в спецоперации. Корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с триумфатором того вечера.

— Дмитрий, вы сказали, что посвящаете свою победу нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Если дойдет до большого, готовы встать в строй?

— Да. Готов. Я даже время от времени езжу на полигон, готовлюсь. Уже и экипировку закупил себе. Когда Родина меня позовет, если придется, то я готов.

— Расскажите, как вы планируете завоевать пояс AMC Fight Nights? Ведь его обладателем сейчас является боец Владимир Минеев, который участвует в спецоперации на Донбассе.

— В силу того что Владимир Минеев сейчас находится в зоне спецоперации в составе российской армии, поединка у меня с ним пока не получается. Поединка, которого я жду. А если Родина призовет, то и я готов поехать помочь Владимиру на Донбассе, а потом с победой вернуться с Минеевым домой и уже здесь в России сразиться с Владимиром за чемпионский пояс.

— Расскажите, с чего начиналось ваше увлечение единоборствами?

— Началось все, наверное, как и у многих — с видеокассет про единоборства. Любимый фильм мой был «Кикбоксер». Потом я узнал о смешанных единоборствах, которые тогда еще многие называли «боями без правил». Причем мне нравилось не когда соперника нокаутировали, а когда удушающими приемами заставляли того капитулировать. С тех пор я и стал тренироваться на старших братьях, которых вскоре стал побеждать. Потом я узнал и про российских мастеров ММА (Mixed Martial Arts — дословно переводится как смешанные боевые искусства. — «ВМ»). Стал фанатом Федора и Александра Емельяненко. В 2014 году переехал в Москву и стал каждую неделю выступать в любительской лиге. И только когда понял, что лишь серьезным отношением к этому делу можно добиться успехов — взялся за тренировки плотно.

— На только что прошедшем турнире Fight Nights 117 вы «играючи» нокаутировали Марсио Сантоса. Есть такое ощущение?

— Последние годы начал профессионально подходить к боям, стал чувствовать свой организм. В этот раз хорошо провел функциональную подготовку, хорошо восстановился. И уже в раздевалке почувствовал, что руки у меня как-то «опасно быстро» двигаются. То есть подошел к бою на пике спортивной формы. Может, отсюда и кажущаяся легкость победы. Плюс сделал акцент на том, что Марсио изначально был медленнее.

— Ваши лучшие качества спортсмена и бойца?

— Как спортсмена — характер. Всегда бьюсь до последнего, и у меня нет досрочных поражений. А из спортивных качеств — выносливость, «дыхалка». В мои плюсы могу отнести и неплохой удар.

— А если бы вы были тренером, что подтянули бы «бойцу Арышеву»?

— Я работаю с разными тренерами, но главным тренером у себя всегда являюсь я сам. Всегда есть над чем поработать. Например, в последних раундах часто опускаются низко руки. Особенно часто эта проблема встречается у бойцов смешанного стиля, в отличие от боксеров. И эту проблему я стараюсь устранить постоянными статическими упражнениями.

— Вернемся к Fight Nights 117. Марсио Сантос считается неплохим грэпплером (бойцом, использующим технику с захватами. — «ВМ»). Был ли план, если бы он полез в борьбу?

— Да я и думал сперва, что он полезет бороться, все-таки у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И возиться в партере у меня с ним не было в планах. Вообще всегда люблю биться в «стойке», да и для зрителей это намного интереснее.

Дмитрий Арышев на ринге / Фото: Соцсети

— Звездная болезнь — это про вас?

— Нет. Я до сих пор не чувствую себя звездой и никогда не чувствовал. Не хочу это на себе ощутить. Мне нравится оставаться простым пацаном. И с такими же общаюсь. Мне не кажется это красивым: звезды, нос кверху и все такое.

— Запад проводит политику оголтелой русофобии. Демонизирует спорт, культуру, язык. Как думаете, когда они выдохнутся?

— Думаю, что никогда. Это все с подачи США. Даже фильмы их если посмотреть, у них русские — всегда злодеи. Они приучают свой народ к тому, что русский — это всегда плохой, злой. Обратите внимание, что все наши войны начинались не очень хорошо, с большими потерями. Это потому, что наш народ никогда не готов был к агрессии, а сам нападать не собирался. И когда враг у ворот, как сейчас, то нужно действовать, как советовал наш президент: если драка неизбежна — бей первым, что и произошло.

— Скоро прощальный бой Федора Емельяненко с Райаном Бейдером. Как оцениваете шансы последнего императора?

— Шансы у Федора высоки. Удар у него тяжелый сохранился, что мы в последнем бою и видели. Все-таки думаю, что Емельяненко достойно уйдет на отдых. Тем более что он это очень заслужил.

— Кроме единоборств есть ли у вас хобби?

— Раньше, когда я жил в Сибири, там частенько с друзьями ходили на рыбалку. А в Москве все мое хобби — это, наверное, семья. У меня растут два мальчика, и мне нравится быть рядом с женой и детьми.

— Какие цели ставите перед собой?

— Сейчас в планах у меня провести сборы в Таиланде. Потом съезжу на родину, в Кемерово, к родителям. Потом в планах «подраться» за пояс AMC Fight Nights, пусть даже и временный. Меня интересуют сейчас «громкие» бои с известными бойцами. Ведь только победы над такими соперниками открывают дорогу к большим результатам.

ДОСЬЕ

Дмитрий Арышев родился 10 апреля 1993 года в Кемерове. Он успел выступить в таких организациях, как Hardcore MMA, AMC Fight Nights, RCC, WFCA и прочих. Имеет звание кандидата в мастера спорта в трех видах: муай-тай (таиландский бокс), рукопашный бой и боевое самбо.

Детали к портрету Дмитрия Арышева

Покорить Москву в 20 лет.

Дмитрий родился в Кемерове и с раннего детства увлекался спортом. После армии в 2014 году приехал в столицу, чтобы добиться успехов в единоборствах. Уже через год перешел в профессионалы. Завоевал титул победителя Гран-при Hardcore MMA. После этого ему достался приз зрительских симпатий в номинации «Боец года».

Прозвище Ганнибал.

Сначала друзья по команде за бескомпромиссный стиль ведения боя ему дали такое прозвище из-за кровожадности одноименного персонажа сериала — маньяка, убивающего других маньяков. Но сегодня ему ближе по духу великий полководец Ганнибал Барка, который ненавидел Рим.

О семье.

Дмитрий — завидный семьянин. «Я всю жизнь мечтал о двух сыновьях, и моя жена подарила мне их — это самая большая ценность, которая у меня есть», — признается спортсмен.

О других видах спорта.

Кроме единоборств — если поиграть — Арышев предпочитает баскетбол. Раньше футбол казался ему скучной игрой, однако в последнее время любит посмотреть матчи с участием больших звезд. Нравится посмотреть на мастерство по-настоящему достойных игроков.

О либералах.

В модном нынче поп-спорте (когда участие в турнирах принимают артисты) хотел бы встретиться с либералами, которые сегодня оскорбляют Россию и российскую армию. Хочет проучить их за «грязный язык» даже с ограничением в правилах — например, биться одной рукой. Считает, что эти люди негативно влияют на российскую молодежь.

О спецоперации.

Считает, что сегодня Россия сражается с нечистью, которая окружила нашу страну. Все последние свои победы посвящает российским солдатам, с честью защищающим нашу родину. Среди бойцов в Донбассе немало его знакомых, с которыми он поддерживает связь. Дмитрий уверен, что мы сражаемся за правое дело и победа будет за нами.