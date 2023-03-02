Азия встречай, Европа прощай: Федерация шахмат России перешла в Азиатский регион

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Федерация шахмат России перешла в Азиатский регион, и это может стать отправной точкой для замены организаций другими нашими спортивными объединениями.

Поистине историческое событие для всего шахматного мира произошло 28 февраля. АШФ (Азиатская шахматная федерация. — «ВМ») большинством голосов представителей стран одобрила переход ФШР в Азиатский регион. С 1 мая наши спортсмены смогут принимать участие во всех соревнованиях, которые проводятся в Азиатском регионе. В первую очередь наши шахматисты будут выступать под российским флагом, чего до этого не могли делать по требованию Европейской шахматной федерации. Также спортсмены смогут отбираться на международные соревнования. По словам президента ФШР Андрея Филатова, это говорит о доверии и отлично проделанной работе двух сторон. А по мнению комментатора Ольги Богословской, этот случай может повлиять и на другие российские спортивные федерации.

— Мы должны изменить свое отношение к Азиатскому региону. Всем нужно понимать, что это может стать нашим шансом принять участие в Олимпиаде. Именно это является первостепенной задачей для поддержания уровня наших спортсменов, — сказала Богословская.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Карякин, российский Гроссмейстер:

— Уровень азиатской шахматной школы всегда был высоким, поэтому в нынешних условиях такой переход будет только плюсом. При плотном сотрудничестве мы сможем вернуться на международную арену и доказать, что российские шахматы остаются одними из самых сильных в мире. Остальным спортивным федерациям тоже нужно задуматься о переходе, если все пойдет гладко.

СПОРТ-БЛИЦ

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