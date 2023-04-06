За что ФК «Аль-Хиляль» предложил Месси новый контракт с зарплатой в 400 миллионов евро в год

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложил Лионелю Месси зарплату в 400 миллионов евро в год (35 миллиардов рублей). Это в два раза больше, чем у Криштиану Роналду.

С августа 2021 года Месси играет за футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Однако контракт с ним могут не продлить: в ПСЖ сомневаются, что аргентинец еще способен приносить пользу в топ-матчах Лиги чемпионов. К тому же клуб настаивает на сокращении зарплаты на 25 процентов. По данным на октябрь 2022 года, Месси зарабатывает 120 миллионов долларов в год (10 миллиардов рублей).

Тем временем португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду зарабатывает 200 миллионов евро в год (17 миллиардов рублей) и остается рекордсменом. А форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, 23-летний футболист, зарабатывает 128 миллионов долларов в год (11 миллиардов рублей). В списки высокооплачиваемых футболистов входит Неймар из Бразилии. Он зарабатывает 87 миллионов долларов в год (7,5 миллиарда рублей). Неймар запомнился игрой за ПСЖ и сборную Бразилию, а еще скандалами внутри команды и за пределами поля. В топе футболистов с высокими доходами и бельгиец Эден Азар. Он зарабатывает 31 миллион долларов в год (3 миллиарда рублей). Он играет за мадридский «Реал», правда, большую часть времени сидит на скамейке запасных или лечится от травм.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Булыкин, бывший футболист, футбольный комментатор:

— Большая зарплата для Месси в клубе «Аль-Хиляль» складывается из нескольких составляющих: как таковая зарплата, потом — реклама, но основное — это оплата за популяризацию футбола в Саудовской Аравии. Ведь о футбольных командах из этих регионов в Европе ранее никто не знал, а вот благодаря приезду Роналду в футбольный клуб «Аль-Наср» о саудовских командах заговорили многие. Во всяком случае, многие узнали, что все-таки там есть футбольные клубы. Конечно, «отбить» деньги будет сложно, но шейхи могут позволить такое.