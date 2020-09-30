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Эмблема — символ богатых традиций
Фото: instagram.com/guustil

Эмблема — символ богатых традиций

Никита Камзин

Спорт

Футбольный «Спартак» к своему столетию намерен вернуть историческую эмблему. «Вечерняя Москва» узнала мнение поклонников клуба.

До 1997 года эмблемой футбольной команды был красно-белый ромб с буквой «С». Но впоследствии клуб не смог договориться о правах на нее с Всесоюзным добровольным спортивным обществом «Спартак». С 1998 года команда играет с ромбом, в литеру которого вписан футбольный мяч.

Фанаты «Спартака» давно говорят о необходимости возвращения к старой эмблеме, рассказал «ВМ» один из авторитетных болельщиков клуба Амир Хуслютдинов (в среде фанатов имеет прозвище «Профессор»).

— Недавно на fanat1k.ru (сайт болельщиков «Спартака». — «ВМ») был опрос на эту тему. Примерно шесть процентов были против возвращения эмблемы, 15 нейтральны, остальные — за. Новый ромб фанаты так до конца и не приняли, — отметил Амир Хуслютдинов.

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Шмаров сказал «ВМ», что к возвращению эмблемы относится спокойно.

— Мне нравится ромб и с мячом, и без, — признался он.

В вопросе эмблемы важно прислушаться к мнению болельщиков, сказал бывший генеральный директор клуба Сергей Шавло.

— Эмблема должна быть одна, ведь «Спартак» — клуб с богатыми традициями. В этом вопросе я на стороне болельщиков, — сказал «ВМ» Сергей Шавло. — Они любят команду, переживают за ее успехи и часто приходят на игры в атрибутике с историческим ромбом. справка Свой 100-летний юбилей футбольный «Спартак» отметит 22 апреля 2022 года. В своей истории красно-белые 12 раз выигрывали чемпионат СССР и 10 раз — чемпионат России, 10 раз клуб становился обладателем Кубка СССР и трижды завоевывал Кубок России. «Спартак» входит в 20 самых популярных клубов Европы.

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