Алексей Немов: Сыновья идут своей дорогой

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов с сыном / Фото: Предоставлено Алексеем Немовым

31 октября, во Всероссийский день гимнастики, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов представит в «Лужниках» свое новое шоу «Легенды спорта. Олимпийская история». Причем впервые он выступит вместе со своими сыновьями.

«Вечерка» расспросила спортсмена, как привить ребенку любовь к физической культуре, воспитать чемпиона и правильно выбрать секцию.

— Как вырастить чемпиона — есть ли секрет?

— Когда мама привела меня в гимнастический зал, она не думала, что из меня обязательно должен вырасти чемпион. На тот момент она просто хотела найти применение моей неуемной энергии. Но она всегда верила в меня, поддерживала на каждом этапе этого непростого пути. Наверное, это самое лучшее, что может сделать родитель для своего ребенка.

— Нужно ли ребенку прививать любовь к спорту, и если да, то с какого возраста?

— Безусловно! Чем раньше, тем лучше. Я не говорю о том, что надо в два года вести ребенка в профессиональную спортивную секцию, но делать с ним простейшую зарядку обязательно. И это станет такой же привычкой, как чистить зубы.

— Как понять, что именно ребенку будет интересно в спорте — обычный родитель же может пропустить какие-то задатки в своем ребенке, отдать заниматься не туда?

— Раньше в СССР была такая практика, когда во дворцах спорта детей 5–6 лет набирали в группы по гимнастике, а уже оттуда они могли перейти в другие секции. Тренеры из других видов спорта приходили на занятия, смотрели, общались с тренерами по гимнастике и могли сказать: «Вот у этого паренька задиристый характер, давай его к нам в бокс», «У этого мощный плечевой пояс, ему бы плавание попробовать» и т.д. Поэтому родителям я бы советовал начинать именно с гимнастики. Она станет идеальной базой для любого вида спорта. Кстати, мои сыновья с 5 до 7 лет тоже занимались гимнастикой, а потом каждый пошел своей дорогой.

— Каким видом спорта сейчас занимаются ваши сыновья?

— Алексей-младший пошел в современные танцы, ему очень нравится это направление. А Дима перепробовал разные вида спорта: и карате, и футбол, и плавание. Но наконец-то остановился на регби. Он мне даже сам сказал: «Пап, этот вид спорта для меня». Это здорово. Важно, чтобы детям нравилось то, чем они занимаются.

— Ваши сыновья уже не раз вместе с вами принимали участие в шоу «Легенды спорта». В этом году история повторится?

— Да, Алексей-младший участвовал в самом первом шоу в 2006 году: взлетал со мной под потолок. Ему тогда было шесть лет. Дима тоже начал выступать два года назад, у него даже был свой номер с ребятами-гимнастами. В этом году мы будем принимать участие уже всей семьей. И я этим очень горжусь и как отец, и как спортсмен.

— Чем еще будет удивлять проект «Легенды спорта», кроме семейного выступления Немовых?

— Мы каждый год стараемся превзойти себя. Как говорят в гимнастическом мире, «усложняем программу». В прошлом году добавили брейк-данс, в этом году — чирлидинг и современную хореографию. Плюс будет больше новых технических решений. Но главное останется неизменным — выступления настоящих звезд мировой гимнастики: Елены Замолодчиковой, Николая Крюкова, Алии Мустафиной, Оксаны Чусовитиной, Иордана Йовчева, Яны Кудрявцевой и многих других.

— Что будет лейтмотивом шоу в этом году?

— 2020 год должен был стать годом Олимпиады. Но, к сожалению, в силу объективных обстоятельств Игры были перенесены. Поэтому мы решили посвятить новое шоу «Легенды спорта» истории Олимпийских игр, истории великих побед наших легендарных гимнастов.

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