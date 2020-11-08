«Адского троллинга было не избежать»: спортивный эксперт допустил уход Дзюбы из сборной
Тренер сборной России Станислав Черчесов принял оптимальное решение касательно Артема Дзюбы, но травля футболиста непозволительна. Не исключено, что спортсмен может принять решение покинуть сборную. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил спортивный эксперт Андрей Малосолов.
Эксперт отмечает, что Черчесов руководствовался интересами не только команды, но и самого игрока.
— Трудно разобраться, трудно решить, правильно или нет. Я думаю, Черчесов руководствовался интересамисборной и самого игрока. В этот момент адского и совершенно незаслуженного троллинга было не избежать. Безусловно, для сборной — в какой-то степени взвешенное решение. Чтобы оградить сборную от любого рода нападок. Не исключено, что Дзюба мог сам попросить о таком решении, — сказал Малосолов.
Ранее сообщалось, что телефон Дзюбы был взломан. Малосолов считает, что никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь игрока.
— Появление подобных видео в интернете — отвратительная работа хакеров. Личная жизнь человека принадлежит только ему. При каких обстоятельствах было сделано это видео (может, он жене своей отправлял) — не имеет значения. Осуждать за это нужно только тех негодяев и мерзавцев, которые подобные видео выкидывают улюлюкающей толпе. Нужно ли делать такие видео — личное дело каждого. Каждый выбирает то, что ему нравится, — отметил эксперт.
Ранее тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьские игры сборной с командами Турции, Сербии и Молдавии. Решение было принято на фоне появившегося в Сети скандального видео, главный герой которого похож на спортсмена.
Малосолов допускает, что эта история очень сильно «ударит по самолюбию и престижу футболиста» и он может полностью прекратить выступления за сборную. Для России его уход «не станет катастрофой», ибо в сборной есть и другие высококлассные футболисты в нападении, как Александр Соболев, добавил эксперт.
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