«Адского троллинга было не избежать»: спортивный эксперт допустил уход Дзюбы из сборной

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Тренер сборной России Станислав Черчесов принял оптимальное решение касательно Артема Дзюбы, но травля футболиста непозволительна. Не исключено, что спортсмен может принять решение покинуть сборную. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил спортивный эксперт Андрей Малосолов.

Эксперт отмечает, что Черчесов руководствовался интересами не только команды, но и самого игрока.

— Трудно разобраться, трудно решить, правильно или нет. Я думаю, Черчесов руководствовался интересамисборной и самого игрока. В этот момент адского и совершенно незаслуженного троллинга было не избежать. Безусловно, для сборной — в какой-то степени взвешенное решение. Чтобы оградить сборную от любого рода нападок. Не исключено, что Дзюба мог сам попросить о таком решении, — сказал Малосолов.

Ранее сообщалось, что телефон Дзюбы был взломан. Малосолов считает, что никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь игрока.

— Появление подобных видео в интернете — отвратительная работа хакеров. Личная жизнь человека принадлежит только ему. При каких обстоятельствах было сделано это видео (может, он жене своей отправлял) — не имеет значения. Осуждать за это нужно только тех негодяев и мерзавцев, которые подобные видео выкидывают улюлюкающей толпе. Нужно ли делать такие видео — личное дело каждого. Каждый выбирает то, что ему нравится, — отметил эксперт.

Ранее тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьские игры сборной с командами Турции, Сербии и Молдавии. Решение было принято на фоне появившегося в Сети скандального видео, главный герой которого похож на спортсмена.

Малосолов допускает, что эта история очень сильно «ударит по самолюбию и престижу футболиста» и он может полностью прекратить выступления за сборную. Для России его уход «не станет катастрофой», ибо в сборной есть и другие высококлассные футболисты в нападении, как Александр Соболев, добавил эксперт.

Читайте также: Эффект Дзюбы: врач объяснил появление скандального ролика в Сети