Форум единоборств собрал чемпионов боевых искусств

Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

В «Лужниках» прошел форум боевых искусств «Битва чемпионов 12: Школа против школы» — одно из главных событий мира единоборств.

Организаторы форума устроили для зрителей настоящее шоу: бои участников турнира были дополнены спецэффектами. Вел программу известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Как отмечают организаторы, обычно на «Битве чемпионов» аншлаг, однако в этот раз изза ограничений, связанных с пандемией коронавируса, зрителей было всего около 600 человек. Большинство из них — молодежь. Некоторые даже специально приехали из разных регионов нашей страны, чтобы поболеть за своих фаворитов. Удачно проведенные приемы вызывали бурю эмоций у зрителей.

— «Битве чемпионов» уже 12 лет! Основная цель — продемонстрировать все виды бое вых искусств, — отметил исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов. — Участвовать в боях могли только чемпионы России, Европы и мира.

В течение вечера прошли семь поединков. На ринге встретились бойцы, владеющие самыми разными стилями единоборств — кудо, джиу-джитсу, тайским боксом и многими другими. Чемпионы старались использовать все преимущества своих техник, чтобы одолеть соперника и доказать свое первенство. В итоге победителями турнира стали Магомед Магомедов, Тахир Абдуллаев, Шамидхан Магомедов, Евгений Шаломаев, Магомед Махамаев, Аик Бегян и Али Алиев.

— Все прошло на высшем уровне. Я очень давно хотел принять участие в «Битве чемпионов». Готовился, — поде- лился Али Алиев. — Смотрел бои соперника перед турниром, волновался. Было нелегко. Я считаю, что сделал большой шаг вперед.

Звезды спорта Владислав Третьяк, Светлана Журова и другие почетные гости вручили бойцам пояса победителей и специальные кубки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кириенко, сопредседатель Российского союза боевых искусств (РСБИ):

— Весь мир и наша страна столкнулись с новым вызовом — пандемией. И этот год можно назвать трудным. Но «Битва чемпионов» все равно проходит. Я хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто самоотверженно продолжает эту работу. Особенно — мастерам, наставникам.

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