Ложись, как звезда, и худей

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, а прямо сейчас. «Вечерка» нашла людей, которые помогут вам заняться физкультурой.

Целый день проводите дома? Самое время убрать лишние сантиметры с талии, стать сильнее и стройнее.

Подъем корпуса. Лягте на спину, ноги согните в коленях под прямым углом. Поясница должна быть прижата к полу. Заведите руки за голову и на выдохе медленно поднимите корпус до положения сидя. На вдохе вернитесь в исходное положение. Выполняйте упражнение плавно и без пауз не менее 10 раз.

Диагональные скручивания.Лягте на спину. Ноги прямые, руки вытяните за голову. Поочередно поднимайте и тяните друг навстречу другу противоположные локоть и колено. Старайтесь, чтобы ваша поясница оставалась плотно прижатой к полу. Повторите по 10–15 раз в каждую сторону.

Ножницы. Лягте на пол, руки вдоль туловища. Поднимите прямые ноги на такую высоту, чтобы между пятками и полом было сантиметров 40. Выполняйте прямыми ногами скрещивания. Чем ниже ноги в этом упражнении — тем сильнее нагрузка на мышцы пресса. Повторяйте движения в среднем темпе около двух минут без остановки.

Ноги вверх.Лягте на спину, ноги вместе. Руки лежат на полу вдоль тела. На выдохе плавно поднимайте ноги, не сгибая коленей. На вдохе опустите. Повторите 10 раз.

Скалолаз. Примите исходное положение, как для отжимания. Не отрывая рук от пола, подтягивайте колени к груди по очереди, как будто бежите на месте. Выполняйте упражнение в течение двух минут.

Морская фигура. Ложитесь на спину в позу звезды: широко раскиньте руки и ноги. Поднимите левую руку и правую ногу и потяните их друг к другу. Потом наоборот — задействуйте правую руку и левую ногу. Повторяйте упражнение, чередуя стороны, 10 раз.

Каша для настоящих богатырей

Тем, кто много и усердно тренируется, необходимо быстро набираться сил, избегая появления лишних килограммов. Поможет в этом любимое блюдо русских богатырей — гречневая каша с куриным мясом.

Возьмите 300 граммов куриного мяса. Нарежьте небольшими кубиками и слегка обжарьте на растительном масле. Возьмите 1 луковицу и 1 морковь, нарежьте и слегка припустите вместе с мясом. Выложите все в кастрюлю, добавьте соли и молотого черного перца по вкусу. 500 граммов гречневой крупы засыпьте в кастрюлю с мясом и добавьте на 1 часть гречки 2 части воды. Доведите до кипения. Уменьшите огонь, чтобы каша кипела еле-еле, и варите до готовности — пока разбухшая крупа не впитает всю воду. Дайте постоять 10 минут. Богатырская трапеза готова!

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