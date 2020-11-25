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Доктор Комаровский перечислил пять принципов здоровой жизни
Фото: YouTube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский перечислил пять принципов здоровой жизни

Захар Чайченко

Здоровье

Российский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram-аккаунте назвал пять принципов здоровой жизни, которые помогут укрепить иммунитет.

Первым принципом в списке доктора Комаровского стал спорт, которым, по словам педиатра, нужно обязательно заниматься ежедневно.

На второй строчке расположилось здоровое питание. Врач считает, что снеки и вредные закуски можно заменить йогуртом или салатом.

Третье место заняла вода, которую обязательно нужно пить помимо горячего чая.

На четвертой строчке разместились активные игры, которые станут отличной заменой времяпрепровождению у экрана компьютера или смартфона.

В заключение врач дал совет есть как можно больше овощей и фруктов, обогащенных витаминами и минералами.

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здоровьедоктор Комаровскийсоветы
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