Доктор Комаровский перечислил пять принципов здоровой жизни
Российский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram-аккаунте назвал пять принципов здоровой жизни, которые помогут укрепить иммунитет.
Первым принципом в списке доктора Комаровского стал спорт, которым, по словам педиатра, нужно обязательно заниматься ежедневно.
На второй строчке расположилось здоровое питание. Врач считает, что снеки и вредные закуски можно заменить йогуртом или салатом.
Третье место заняла вода, которую обязательно нужно пить помимо горячего чая.
На четвертой строчке разместились активные игры, которые станут отличной заменой времяпрепровождению у экрана компьютера или смартфона.
В заключение врач дал совет есть как можно больше овощей и фруктов, обогащенных витаминами и минералами.
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