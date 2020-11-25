Скалолазы достигают новых высот

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столица впервые приняла чемпионат Европы по скалолазанию. Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На счету российской сборной уже семь медалей, две из которых завоевали москвичи.

Дворец гимнастики распахнул двери для спортсменов из 16 стран мира. В этом году соревнования имеют особый статус: скалолазание признали олимпийским видом спорта, и уже в 2021 году эту дисциплину представят на Олимпиаде в Токио. Право защищать честь своей страны получат победители в многоборье.

— Спустя 40 лет после проведения Олимпиады в «Лужниках» мы становимся свидетелями чемпионата Европы по новому олимпийскому виду спорта. Скалолазание теперь в большой спортивной семье, — отметил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Впервые с 2008 года соревнования по всем дисциплинам проходят на одной арене. Комплекс мобильных скалодромов был возведен меньше чем за неделю! Это абсолютный рекорд для скалолазания.

Из-за эпидемической обстановки билетов напечатали немного. Максимальная вместимость зрительного зала в связи с ограничениями — около 300 мест. Но болельщики все равно активно поддерживают своих фаворитов.

— Поддержка трибуны имеет лично для меня огромную значимость. Громкие подбадривания подталкивают меня к новым достижениям. Иногда во время соревнования слышу знакомые голоса с трибун. Очень приятно, — говорит обладатель бронзовой медали в дисциплине «боулдеринг» (преодоление коротких, предельно сложных трасс. — «ВМ») москвич Николай Яриловец.

Для Николая это дебютный чемпионат Европы, и он прекрасно понимал, что конкурентов в борьбе за медали будет достаточно. Но все же главный для него старт — многоборье.

— Эта медаль придаст мне еще больше уверенности, хотя и доставила хлопот в плане восстановления. Но ничего, до главного для меня старта есть еще два дня. У нас в команде очень хорошие специалисты, и я смогу подойти к многоборью в хорошей форме, — добавил Яриловец.

Другой москвич, Лев Рудацкий, завоевал серебряную медаль в лазанье на скорость. Он преодолел трассу за 5,74 секунды. Победителю в этой дисциплине, украинцу Даниилу Болдыреву, москвич уступил всего лишь пять сотых долей секунды.

РЕКОРДЫ

21 ноября заслуженный мастер спорта россиянка Юлия Каплина преодолела 15-метровую вертикальную трассу всего за 6,964 секунды, установив новый мировой рекорд в лазанье на скорость среди женщин.

А среди мужчин мировой рекорд по скорости принадлежит спортсмену из Казахстана Амиру Маюратову. На прошедшем в начале ноября чемпионате Казахстана он преодолел 15-метровую трассу за 5,41 секунды.

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