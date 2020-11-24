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Легендарные олимпийцы встретились с детьми
Участники Всероссийской акции «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России» в Липецкой области на одной из встреч с горожанами / Фото: Пресс-служба «Спорт-норма жизни»

Легендарные олимпийцы встретились с детьми

Сергей Петров

Спорт

В рамках Всероссийской акции «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России» Липецкую область посетили именитые олимпийцы.

В делегацию вошли: двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева; самая титулованная российская спортсменка в академической гребле, трехкратный призер олимпийских, многократный победитель всесоюзных и международных регат Антонина Зеликович; бронзовый призер олимпийских игр по баскетболу, чемпион мира Владимир Жигилий и олимпийская чемпионка по волейболу Ирина Макогонова. Титулованные спортсмены отметили перспективы развития спорта в регионе. Они высоко оценили увиденные спортивные объекты в Грязях, Лебедяни, Липецке и остались довольны потенциалом липецких спортсменов и инфраструктуры.

— Липецкая область очень спортивная. В сельских центрах достаточно оборудования, нам есть с чем сравнивать. В своих поездках мы видели и мячи из тряпок, и кривые кольца. Сегодня мы встречались с маленькими девочками, которые занимаются волейболом, и они нас долго не отпускали. У детишек глаза горят, это очень вдохновляет, — отметила двукратная олимпийская чемпионка Нина Смолеева.

Легенды спорта также встретились с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и обсудили с ним развитие условий для занятий молодых спортсменов в области.

Всего к проекту «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России» присоединились около ста олимпийских чемпионов.

За шесть лет делегации звездных спортсменов посетили 63 региона и свыше 500 населенных пунктов.

Основная цель проекта — содействие реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», развитие массового детского спорта малых городов и сел, поддержка старшего поколения, привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом, развитие материально-технической базы детского спорта.

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