Братья-двойняшки оказались сильнейшими в мире

Братья Валентин (слева) и Павел Спиридоновы с дипломами победителей чемпионата по силовому спорту. После окончания службы в Центре по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» они начнут строить спортивную карьеру / Фото: Валерий Агуреев, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» Валентин и Павел Спиридоновы стали лучшими на чемпионате мира по пауэрлифтингу. С силачами пообщалась корреспондент «Вечерней Москвы».

Тренер говорит: никогда не сдаваться

Валентин и Павел Спиридоновы проходят срочную службу в центре «Лидер». Поскольку по образованию они музыканты-саксофонисты, то играют в оркестре, обеспечивают музыкальное сопровождение различных мероприятий. А в свободное время занимаются спортом, в основном — тяжелой атлетикой.

Валентин с Павлом решили попробовать свои силы на VI чемпионате мира WRPF/ WEPF/WAF/WSF (по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу). В соревнованиях такого высокого уровня братья еще не участвовали.

Здесь было более 2000 спортсменов из 25 стран! Больше десятка номинаций! А братья оказались в одной — «Бицепсовые сгибания рук» в категории мужчин 20–23 лет. И стали конкурентами!

— Но мы в первую очередь самая главная поддержка друг для друга, — говорит Павел.

У братьев и ритуал наудачу есть. Сначала нужно пожелать успеха брату. А следом, перед выходом на старт, похлопать родственника по плечу.

— Помогает еще и наш тренер Дмитрий Никифоров. Перед соревнованиями он в очередной раз сказал нам: «Никогда не надо сдаваться!» И мы не сдались, — говорит Павел. — Не передать словами, как радовался тренер!

Валентин стал чемпионом мира по пауэрлифтингу, подняв штангу весом 72,5 килограмма.

— Мне даже не призовое место было важно. Я хотел получить звание кандидата в мастера спорта, и у меня это получилось, — говорит он.

А Степан стал вице-чемпионом, подняв штангу весом 65 килограммов.

Одни увлечения на двоих

Если сейчас для Валентина и Павла Спиридоновых поднимать тяжеленную штангу — что-то вроде привычки, то еще несколько лет назад братья об этом и подумать не могли. Для них самым тяжелым инструментом был саксофон. И только полтора года назад братья стали поднимать вещи куда менее легкие — штанги. И в очередной раз нашли себе одно увлечение на двоих.

— Мы и в обычную школу ходили, и в музыкальную, и в Московском военно-музыкальном училище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова вместе учились. Теперь в «Лидере» служим по контракту, — говорит Валентин. — Нам с братом нравится одно и то же.

Например, уже 14 лет братья играют на саксофоне.

— Когда я захотел научиться играть на инструменте, родители отдали меня в музыкальную школу, — рассказывает Валентин. — И Пашу заодно, куда ему было деваться. Но брату тоже понравилось! Поэтому о том, куда поступать после школы и чем заниматься, у нас вопрос никогда не возникал.

«Делить» одни дела на двоих братьям интересно. Хотя бы потому, что они — главные конкуренты друг для друга. Валентин, как старший, — он родился раньше всего на 15 минут — в некоторых вещах продолжает обгонять брата.

— Он военно-музыкальное училище окончил чуть лучше меня. Так просто получилось, — улыбается Павел. — Разница в дипломе оказалась всего в одну «тройку».

Саксофон подождет

После окончания службы саксофон для Валентина и Павла Спиридоновых отойдет на второй план. На первое место выйдет спорт.

— Хочу побить мировой рекорд, подняв на бицепс больше 113 килограммов, — говорит Валентин. — А Паша думает заниматься реабилитацией травмированных спортсменов. Но на саксофоне играть будем для себя.

РЕКОРДЫ

Американец Блейн Самнер на данный момент считается рекордсменом мира по пауэрлифтингу. В поддерживающей экипировке (широкий пояс для пауэрлифтинга, эластичное трико («борцовка»), мягкая футболка с рукавами («Т-майка»), длинные носки, щитки или гетры для защиты ног в тяге) он смог поднять общий вес 1275,5 килограмма. Самнер выполнил приседания с весом 505 килограммов, сделал жим на 425,5 килограмма и тягу на 405,5 килограмма.

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