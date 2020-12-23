Буренки захватили квартиру москвички

Ирина Бочкова рядом с частью своей коллекции магнитов. Женщина систематизирует сувениры по странам. Здесь представлены фигурки с символикой Испании / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пенсионерка из Зябликова Ирина Бочкова ищет помещение для своего музея. В ее коллекции десятки тысяч сувениров с изображением символа наступающего года — коровы. Москвичка рассказала, как пополняется ее собрание.

В коллекции Ирины Бочковой — магниты, сувениры, монеты, бумажные деньги, игрушки, канцелярские принадлежности с изображением парнокопытных. За 20 лет набралось 25 тысяч предметов.

А началось все с магнита на холодильник, который случайно попал в руки Бочковой.

— Однажды я привезла сувенир из-за границы своему другу, — вспоминает Ирина. — Он собирал вещи с изображением домашних животных. Магнит был ярко-красного цвета и вскоре снова вернулся ко мне с формулировкой «не подошел по дизайну». Так все и началось. Сначала я решила коллекционировать сувениры на холодильник. Потом к ним присоединились божьи коровки. Появился азарт и интерес. Мне захотелось систематизировать предметы по странам и материалам.

Сейчас в коллекции москвички более 10 тысяч магнитов. Все они аккуратно разложены на полках в огромном шкафу. Хранить такое количество предметов в двухкомнатной квартире проблематично. Именно поэтому Ирина Бочкова активно ищет помещение для своего «Му-Музея».

— В 2018 году директор одного из развлекательных центров в Домодедове предоставил мне место под склад и небольшое выставочное пространство. Но во время пандемии нам с коровами снова пришлось вернуться домой, — говорит коллекционер.

Москвичка признается, что сейчас реже приобретает предметы для своего собрания. Но под Новый год, когда витрины магазинов пестрят фигурками любимого животного, удержаться от покупки сложно.

А еще друзья-коллекционеры из других регионов и стран присылают подарки.

— У меня дома есть специальный шкаф — «обменный фонд». Я храню там сувениры, которые собирают мои знакомые коллекционеры. Так мы и обмениваемся предметами, — говорит Ирина Бочкова.

Уникальные предметы коллекционер также находит на блошиных рынках. Когда бывает за границей, обязательно посещает местную «блошку».

Москвичка признается, что любовь к коровам у нее с детства. Это и стало одной из причин, почему в ее собрании только парнокопытные.

— На завтрак, обед и ужин я ела молочные продукты. Вместе с родителями я много времени проводила на даче, а там у соседей коровы и свежее, домашнее молоко, за которым я постоянно ходила, — вспоминает Ирина Бочкова.

НЕОБЫЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Сергей Фролов из Санкт-Петербурга коллекционирует старую цифровую технику — калькуляторы, часы, радио, компьютеры.

Андрей Реутов — сотрудник МЧС из Омска собирает точные копии пожарных машин разных лет выпуска.

Москвич Марьян Иванов — владелец коллекции орехоколов.

В его коллекции более 100 экспонатов разного возраста, формы и цвета.

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