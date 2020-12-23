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Кубок с портретом Ленина и царскими рубинами обнаружили в Музее спорта
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Кубок с портретом Ленина и царскими рубинами обнаружили в Музее спорта

Оксана Васильева

Спорт

В процессе реставрации в Государственном музее спорта стало известно, что один из наградных кубков СССР когда-то был ювелирным предметом царской России, об этом рассказали в учреждении культуры. Драгоценные материалы были спрятаны под толстым слоем краски и изображениями Владимира Ленина и Иосифа Сталина, сообщает NEWS.ru.

— Этот серебряный кубок — настоящий антикварный шедевр: среди камней в кабошонах четыре рубина, а в материале навершия — кость мамонта. Безусловно, он займет достойное место в нашей богатой коллекции, — сказала директор музея Елена Истягина-Елисеева.

Отмечается, что в СССР в 20–30-е годы не было специальных спортивных наград, поэтому под них маскировали ювелирные изделия царской России.

Ранее ФАН писало про необычного художника Михаила Блинова, который делает свои творения из стали. Этот материал он выбрал из множества других. Работать над фигурами приходится «по живому», без эскиза, при помощи сварочного аппарата и небольших кусочков металла. На одну работу может уходить до двух недель, так как процесс этот весьма трудоемкий.

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