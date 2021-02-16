Валенки заменили хоккейные коньки, а мяч — шайбу

Игроки команды «Ракета» Виктория Бойкова (слева) и Снежана Фахуртдинова готовятся выйти на лед. Юные спортсменки приехали в Москву из Казани, чтобы побороться за первое место турнира на призы Патриарха Московского и всея Руси по хоккею с мячом / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

16 февраля, на Красной площади состоялось открытие турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Корреспондент «Вечерней Москвы» наблюдала за матчами.

Зрители собираются вокруг катка, чтобы поддержать юных спортсменов. Вход на трибуну открыт, но находиться там можно только в масках. За соблюдением правил безопасности здесь внимательно следят.

Вокруг ледовой арены установили павильоны, где можно выпить горячего чаю и подкрепиться. А юным спортсменам не до отдыха. Они готовятся выйти на лед.

— Я занимаюсь хоккеем с мячом больше четырех лет. Никогда раньше не думал, что когда-нибудь мне повезет сыграть на катке на Красной площади, — рассказал игрок сборной церковно-приходских школ Москвы Никита Пономаренко. — Это очень волнительно. Мы с ребятами приобретаем новый опыт. На турнире сразу видно, что каждый из себя представляет.

На соревнованиях в этом году выступят 12 детских команд в двух возрастных категориях: 9−12 и 13−15 лет.

Федерация хоккея с мячом России проводит такой турнир на катке на главной площади страны уже десятый год подряд. На этот раз в трехдневном спортивном марафоне примут участие около 600 детей. Среди них — любители, юные хоккеисты школ олимпийского резерва, команды из многих городов России.

Юные хоккеисты выглядят очень необычно: вместо коньков они обуты в валенки. А ледовое поле поделено на две части. На катке проходит сразу по два матча.

— Я решил заниматься хоккеем, потому что этот вид спорта для настоящих мужчин, — отметил игрок команды из Чертанова Кирилл Пронычев. — Играть в хоккей в валенках, мне кажется, сложнее, чем на коньках. Дело в том, что они не скользят так же, как лезвия, по льду. Но игра в валенках не менее интересна.

По мнению тренера сборной церковно-приходских школ Москвы Ивана Кананыхина, участие в этом турнире дает ребятам возможность развиваться.

— Сначала мы учим мальчишек и девчонок играть в хоккей в валенках. Только потом пробуем ставить ребят на коньки. Наша цель — научить их хорошо играть в хоккей и с мячом, и на коньках. Но, мне кажется, самое главное в спорте — это все-таки азарт. И не важно, во что ты обут, когда выходишь на ледовую арену, — рассказал Иван Кананыхин.

Он добавил, что его воспитанники участвуют в турнире на призы Патриарха уже четвертый раз. На счету этой сборной одна победа и два серебра. Победителей турнира определят 18 февраля. В этот день состоятся решающие хоккейные баталии у мальчиков и девочек. Призеров турнира наградят кубками и медалями от Федерации хоккея с мячом. Кроме того, все участники по традиции получат в подарок меховые шапки с надписью «Русский хоккей», журнал с одноименным названием и клюшки. А представители Московской патриархии подарят каждому спортсмену иконку.

Кроме того, с игроками встретится Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А сразу по окончании торжества на Красной площади запланирован гала-матч по хоккею с мячом. В нем поучаствуют известные артисты и спортсмены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Скрынник, президент федерации хоккея с мячом России:

— Идея проведения турнира принадлежит нашей федерации. В свое время мы заключили соглашение с Русской православной церковью о сотрудничестве, потому что хоккей с мячом исконно русский вид спорта. К тому же это единственный вид спорта, который находится непосредственно под патронажем Святейшего Патриарха. Он практически всегда присутствует на открытии турнира.

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