Русский богатырь

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Штангист Юрий Власов ушел из жизни в 85 лет. Он был человеком, с которым почитали за честь общаться такие люди, как Юрий Гагарин, Юрий Андропов, Фидель Кастро.

Возможно, многие из юного поколения лишь пожмут плечами, услышав известное всему миру в XX веке имя — Юрий Власов: ну что ж, у каждого времени свои кумиры. Старшему же поколению не надо объяснять, чем прославился тяжелоатлет Власов. Да даже для далекого от российской истории и действительности знаменитого «терминатора» Арнольда Шварценеггера этот русский атлет и писатель — кумир на все времена. Узнав о смерти Юрия Петровича, актер и политик, экс-губернатор Калифорнии так отреагировал в «Твиттере»: «Он научил нас всех, что «невозможно» — это всего лишь слово. Он был первым человеком, который поднял 200 кг в толчке, и он вдохновил меня, когда я познакомился с ним в 1961 году... Он сказал в сравнении с силой разума. Этот человек был не просто отличным атлетом — он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем вес, который он поднимал. Он был действительно единственным в своем роде, и я надеюсь, что каждый из нас сможет найти вдохновение в его истории. Мне повезло знать его, и я буду очень по нему скучать. Мои мысли с его семьей».

Так в чем же заключался феномен Власова? Он, установивший 31 мировой рекорд в тяжелой атлетике и первым толкнувший штангу в 200 килограммов, получивший титул сильнейшего человека на планете и выигравший в 1960-м олимпийское золото в Риме, убедительно продемонстрировал всему миру, что великий спортсмен — это не только мускулы, но еще и интеллект.

— Если бы Юра Власов так рано не ушел из спорта, то именно он, а не мой ученик Василий Алексеев должен был стать первым штангистом планеты, кому покорились бы 600 килограммов в сумме троеборья, причем без употребления всяких там стероидов, — рассказал «Вечерке» тренер по тяжелой атлетике Александр Чужин. — Они и ушли из жизни друг за другом — три главных богатыря советской тяжелой атлетики: Василий Алексеев, Леонид Жаботинский и Юрий Власов. Я очень уважал Юру не только за огромную физическую силу, но и за мощь интеллекта.

Рано завершив спортивную карьеру (ему не было еще и 30), Власов с головой ушел в литературу. Много ли история знает примеров, когда выдающийся спортсмен добивался успехов на литературном поприще? Юрию Власову это удалось.

Его книга «Особый район Китая. 1942–1945» вышла в свет в 1973 году тиражом 150 тысяч экземпляров. Власов написал ее по мотивам дневников отца, который в свое время был чрезвычайным послом в Китае.

— Эта книга была особенно дорога для отца, а еще, конечно, трилогия «Огненный крест» — о судьбе России, — рассказала «Вечерке» дочь Юрия Власова Ирина. — Причем историки используют труды отца как справочник, потому что он очень скрупулезно работал в архивах с источниками.

В 90-е Власов начал политическую карьеру. В 1989-м стал народным депутатом СССР. На I съезде народных депутатов выступил с критикой КГБ. Тогда же вышел из рядов КПСС. А в 1996-м баллотировался в президенты России, набрав лишь 0,2 процента голосов. Впрочем, те, кто хорошо знал Власова, были уверены, что политика — не его стезя: характер не тот.

I съезд народных депутатов СССР, Кремлевский Дворец съездов, 1989 год / Фото: РИА Новости

— Папа никогда ни перед кем не пресмыкался и не боялся сказать в глаза то, что думает, и никого никогда не предавал. Для меня он прежде всего самый благородный человек на свете, — говорит дочь писателя Ирина.

А на вопрос: так что же было все-таки приоритетным для ее отца — спортивные достижения или литература, Ирина Юрьевна отвечает:

— Папа очень любил читать книги, он мне рассказывал, что с раннего детства ему нравилась история, и он всегда мечтал стать писателем. А спорт он любил не потому, что ему хотелось славы или денег. Он ничего не нажил, состояния не скопил... Больше всего в спорте ему нравился даже не процесс тренировок, а наблюдения за тем, как реагирует на нагрузки его тело, становясь сильнее. Главным же приоритетом папы было служение своей стране. За это его и ценили. После его ухода мой телефон не умолкает. Незнакомые люди плачут на другом конце провода. И сообщение Шварценеггера я прочла. Он все очень верно сказал про папу.

ДОСТИЖЕНИЯ

Юрий Петрович Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке Донецкой области. Окончил Саратовское Суворовское училище, затем радиотехнический факультет Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. С 1957 года входил в состав сборной СССР по тяжелой атлетике. Был пятикратным чемпионом СССР и четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы и чемпионом XVII Олимпийских игр в Риме (1960), серебряным призером XVIII Олимпийских игр в Токио (1964). Установил 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР.

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