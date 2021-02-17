Хабиб Нурмагомедов сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов UFC
Хабиб Нурмагомедов сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в среду, 17 февраля, сообщили на сайте организации.
Россиянин занимает первое место в рейтинге вне зависимости от категорий. На второй позиции находится бывший чемпион в полутяжелом весе, американец Джон Джонс. Исраэль Адесанья из Новой Зеландии замкнул тройку лидеров.
Напомним, 24 октября 2020 года Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры, оставшись непобежденным — в его активе 29 побед в 29 поединках.
Вопреки слухам о возможном возвращении в октагон Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру.
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