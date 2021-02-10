Нурмагомедов выразил готовность отказаться от титула чемпиона UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов отказаться от чемпионского титула.

Как пояснил спортсмен, он «устал от неопределенности», а если его лишат титула, «ситуация успокоится».

— Я понимаю Дэйну Уайта (глава UFC — прим. «ВМ»): один ушел, другой ушел, ему надо зарабатывать деньги. Но мое решение окончательное, — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, 24 октября 2020 года Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры, оставшись непобежденным — в его активе 29 побед в 29 поединках.

Вопреки слухам о возможном возвращении в октагон Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру.

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