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Начинающие прыгуны познакомились с чемпионами
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Начинающие прыгуны познакомились с чемпионами

Мария Николаева

Спорт

Юбилейный открытый Кубок Москвы по прыжкам в высоту прошел в Манеже имени братьев Знаменских.

Турнир посетила хорватская спортсменка, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Бланка Влашич.

На соревнованиях выступили лучшие российские прыгуны в высоту: Мария Ласицкене, Михаил Акименко, Илья Иванюк и другие. Наряду со взрослыми спортсменами в турнирах поучаствовали юные легкоатлеты.

— Организаторы определили четыре возрастные категории: мальчики и девочки 2008 года рождения и младше, юноши и девушки 2006– 2007 и 2004–2005 годов рождения, юниоры и юниорки 2002–2003 годов рождения, — уточнили в оргкомитете соревнований.

Открытый кубок Москвы по прыжкам в высоту проводится с 1997 года. В этот раз заявки на участие подали более 300 спортсменов из 44 городов России.

— Кубок Москвы по прыжкам в высоту широко известен в связи с оригинальным форматом. Соревнования проходят под музыку, — отметили в оргкомитете соревнований.

В рамках турнира для участников провели мастер-классы и ток-шоу «Задай вопрос чемпиону!» со знаменитыми прыгунами в высоту. Юные спортсмены не только посоревновались со сверстниками, но и посмотрели выступления мастеров.

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