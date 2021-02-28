Юным футболистам подарили комплекты формы

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручает памятный подарок тренеру клуба «Спарта-Свиблово» Александру Колесникову / Фото: Александр Кожохин /Вечерняя Москва

В пятницу, 26 февраля, на стадионе «Свиблово» состоялась благотворительная акция — спортсмены местного детско-юношеского футбольного клуба получили новую футбольную форму и спортинвентарь. За вручением подарков наблюдала корреспондент «Вечерней Москвы».

В этот день на стадионе «Свиблово», тренировочной базе игроков местного детскоюношеского футбольного клуба «Спарта-Свиблово», собралось множество представительных гостей, среди которых были председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и исполнительный директор столичного благотворительного фонда «Протек» Марина Калмыкова.

— Футбол — это командный вид спорта, поэтому хочу пожелать быть всегда сплоченными, и тогда вас ждут успехи и победы, — отметила Марина Калмыкова.

Футболисты клуба «Спарта-Свиблово» получили комплекты спортивной формы, мячи, тренерскому составу были вручены памятные подарки.

По словам присутствующих гостей, такие акции необходимы, ведь есть семьи, которые не всегда могут позволить себе приобрести лишнюю пару шорт или футболки для детей, а спортивный образ жизни — правильный, и прививать его нужно с детства.

После завершения торжественной части состоялся товарищеский матч.

Как отметил тренер клуба «Спарта-Свиблово» Игорь Логинов, в настоящее время команды в отличной форме, активно готовятся к городскому первенству по футболу, которое стартует через несколько недель.

— Сегодня наши футболисты играют в третьей лиге на чемпионате Москвы среди спортивных школ, — отметил Игорь Логинов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, Председатель Московской городской думы:

— В этом году в Северном Медведкове, в Студеном проезде, мы открыли одно из самых современных футбольных полей. Поле с подогревом, что позволяет играть в холодное время года. Также в ближайших планах приступить к обновлению стадиона «Свиблово». И не только футбольного поля, а всего спортивного кластера, который здесь находится.

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