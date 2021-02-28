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Сноубордисты показали зрелищное шоу
Москвичка Варвара Романова заняла первое место на этапе Кубка Европы по сноуборду. Девушка обошла сильных соперниц из Швейцарии / Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

Сноубордисты показали зрелищное шоу

Динара Кафискина

Спорт

На Воробьевых горах завершился этап Кубка Европы по сноуборду. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на соревнованиях.

Эти соревнования в Москве провели в восьмой раз. Специально для них на Воробьевых горах возвели стартовую разгонную эстакаду.

Задача спортсменов была не просто пройти снежную трассу на скорость. Они посоревновались в биг-эйре. Это особый вид состязаний, когда сноубордист прыгает с большого трамплина, выполняя в полете зрелищные трюки. Прыжок должен быть затяжным, но в то же время безопасным для спортсмена.

Выступления участников оценивали по сложности трюков, динамике, чистоте и красоте исполнения.

Поддержать спортсменов пришло много москвичей. Болельщики выстроились на специально отведенной для них площадке и сопровождали каждый трюк бурными аплодисментами.

Лучшей среди девушек на турнире стала семнадцатилетняя москвичка Варвара Романова.

— Победа на этом турнире очень важна. Она дает возможность участвовать в международных соревнованиях еще более высокого уровня.

На таких соревнованиях мы зарабатываем очки, без которых выступать, например, на Кубке мира невозможно, — рассказала победительница.

По словам Варвары Романовой, трамплин был очень удобный, а выиграть состязания ей помогла в том числе погода: в этот день в столице не было мороза и ветра.

— Моя задача была — хорошо выполнить программу. Волнение, как всегда, присутствовало. Важно было настроиться психологически, — отметила Варвара. — Было много достойных соперников. С некоторыми из них я встречалась на других соревнованиях. А еще в этот раз были очень сильные сноубордистки из Швейцарии.

Среди мужчин тоже есть призеры-россияне. Двадцатидвухлетний спортсмен Илья Баскаков занял второе место.

Он тоже отметил мастерство сноубордистов из Швейцарии, с которыми и разделил подиум.

— В этих соревнованиях я участвую во второй раз. В прошлом году не попал в финал, а в этом удалось завоевать серебро, — сказал Илья Баскаков.

Всего в соревнованиях на Воробьевых горах приняли участие 50 сильнейших спортсменов из России, Швейцарии, Франции, Сербии и Словении. Некоторые из них — участники Олимпийских игр, победители чемпионатов мира, Кубка мира и других престижных состязаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Селяметова, президент ассоциации «Новая лига»:

— На соревнования пришло более 700 зрителей. Мы постарались создать шоу вокруг фееричных экстремальных прыжков. Были и фейерверки, и огневые сопровождения, и концертная программа, и развлекательная часть. Так что состязания получились зрелищными. Эти соревнования всегда вызывают у людей большой интерес.

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