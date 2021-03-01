Для спортивных выходных абонемент не нужен

Москвичка Лолита Бокачук делает утреннюю зарядку вместе с тренером проекта «Спортивные выходные». Девушка отмечает, что такие занятия дают заряд бодрости на весь день / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 1 марта, стартовал третий сезон проекта «Спортивные выходные». Москвичей ждет девять недель онлайн-тренировок от профессиональных тренеров.

Совместный проект центров госуслуг и Департамента спорта столицы успешно стартовал в прошлом году в рамках общегородской программы «Здоровая Москва».

По словам директора офисов «Мои документы» Ольги Фефеловой, он сразу полюбился жителям, ведь это прекрасная возможность бесплатно заниматься различными видами спорта с квалифицированными наставниками — профессиональными спортсменами, чемпионами Европы и мира.

— Огромный плюс в том, что тренировки подходят для любого уровня физической подготовки и присоединиться к ним может любой желающий, — отметила она.

Ольга Фефелова добавила, что в последние годы тема здоровья стала одной из ключевых для всех, а активный образ жизни и регулярные занятия спортом — важная составляющая хорошего самочувствия и долголетия.

— Занятия в рамках проекта «Спортивные выходные» — это очень удобно: не нужно покупать специальное оборудование или абонемент в фитнес-клуб, а тренировки доступны в любой момент, со смартфона или ноутбука, — рассказала она. — Можно заниматься в путешествии, за городом или выделить 15 минут на зарядку в течение рабочего дня. Тренировки сохраняются на YouTube-канале проекта, их можно пересмотреть в любое удобное время.

24-летняя Лолита Бокачук узнала о проекте в центре госуслуг.

— Сотрудник мне рассказал о «фишках» и возможностях «Спортивных выходных», я заполнила анкету, и теперь мне сообщают о ближайших тренировках и прямых эфирах со звездами. А утром перед работой тренеры проводят онлайн-зарядку! Мне так понравилось, занятие занимает всего 15 минут, но заряд бодрости остается на весь день, — поделилась она.

36-летний Александр Соколов тоже полюбил утреннюю зарядку.

— С детства помню, как она бодрит и заряжает энергией, — отметил он.

Раньше москвич спал до обеда, а ночами работал.

— Мне такой порядок дня не нравился, и я решил, что нужно менять это. Проект помог мне исправить ситуацию, — рассказал Соколов. — Я сам себе устроил челлендж — потренироваться с ними 21 день, ведь за это время как раз формируется привычка. Через месяц моя продуктивность выросла, я стал больше успевать, а вечерами мог встречаться с друзьями, а не работать, как это было раньше.

Москвичка Анастасия Бойко давно откладывала деньги на абонемент в фитнес-клуб, но, узнав о «Спортивных выходных» и возможности бесплатно в удобное время заниматься йогой, сразу же записалась на занятия.

— Сначала я переживала, что будет сложно, но тренеры очень просто и доступно все объясняют и показывают. А онлайн-формат очень удобен! Можно не отрываться от домашних дел или позаниматься, а потом пойти гулять с друзьями, — поделилась Анастасия.

Третий сезон проекта тоже пройдет онлайн. Утром, как обычно, будут 15-минутные зарядки, а по выходным — три полноценные тренировки популярными видами спорта. Можно выбрать йогу, пилатес, функциональную, танцевальную и круговую тренировки, скандинавскую ходьбу.

КСТАТИ

Тренерами третьего сезона проекта «Спортивные выходные» станут знаменитые чемпионы и артисты. Гимнаст Алексей Немов проведет функциональную тренировку, всемирно известный пауэрлифтер Кирилл Сарычев станет гостем занятия по софтфитнесу, а актриса Яна Кошкина посетит занятие по пилатесу. Подробнее о проекте можно узнать в центрах «Мои документы».

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