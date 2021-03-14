Соревнования по лыжным гонкам «Алешинская лыжня» состоялись в Ново-Переделкине

Москвич Георгий Журкин первым среди мужчин финишировал на дистанции 15 километров. Спортсмен побеждает в «Алешинской лыжне» уже второй раз / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Ново-Переделкине состоялись соревнования по лыжным гонкам «Алешинская лыжня». Спортсменам нужно было пройти три дистанции на выбор свободным стилем.

Несмотря на мороз и снежную погоду, в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов. Примерно столько же было и зрителей.

Перед выходом на трассу каждый лыжник прошел регистрацию, получил стартовый номер и электронный чип. С его помощью болельщики в режиме онлайн отслеживали местонахождение спортсменов и время преодоления дистанции.

Среди участников — москвич Георгий Журкин. В этом году он занял первое место среди мужчин на дистанции 15 километров.

— Я опередил своего ближайшего противника всего на 12 секунд. Это говорит о том, что состав участников был очень сильный, конкуренция жесткая, — отметил Георгий Журкин. — Бежать было довольно трудно. Когда идет снег, скользить сложнее. К тому же пришлось выступать в защитных очках.

В нынешнем сезоне Георгий Журкин участвовал в «Алешинской лыжне» второй раз. В прошлый раз он тоже выигрывал золото. Ему эта трасса отлично знакома. Он живет недалеко от нее и катается здесь регулярно.

В гонке поучаствовала и москвичка Екатерина Некрасова. Она стала первой среди женщин на дистанции 15 километров.

— Я не пропустила ни одной гонки за последние два года. Сначала в подобных соревнованиях стали участвовать мои дети, а потом уже и я, — сказала Екатерина. — Сегодня мы бежали всей семьей. Дочь завоевала второе место, а сыну не хватило нескольких секунд до бронзы. Мой муж пока начинающий лыжник, но он тоже преодолел дистанцию без проблем.

Под бурные аплодисменты зрителей победителям и призерам вручили медали, дипломы и памятные призы — связки для беговых лыж. В соревнованиях приняли участие пятьдесят детей. Но их выступления не оценивали, ведь для малышей главное — участие. Каждому юному лыжнику вручили сладкий приз.

Лыжные гонки в Ново-Переделкине проводят уже пять лет. Поучаствовать в них могут спортсмены от 4 до 80 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Шишкина, координатор лыжного клуба «Ново-Переделкино»:

—Лыжные гонки мы обычно организовываем на своей домашней трассе. Раньше здесь могли посоревноваться только те спортсмены, которые занимаются лыжами в нашем клубе. Но потом трасса расширилась, и мы стали проводить на ней и открытые турниры для всех желающих. Так что теперь в «Алешинской лыжне» участвуют не только жители столицы, но и спортсмены из Подмосковья и соседних областей.

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