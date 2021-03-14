Российские военные сыграли в хоккей на борту Ан-124 «Руслан»
В Тверской области военнослужащие сыграли в хоккей на борту Ан-124 «Руслан». Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает Telegram-канал Mash.
Военные с аэродрома Мигалово застелили пол грузового самолета Ан-124 фанерой. Затем они залили каток, надели коньки и начали играть в хоккей. Все это происходило на высоте нескольких тысяч метров.
Военнослужащие играли в хоккей до тех пор, пока не приземлились в Сещи (Брянская область — прим. «ВМ»).
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