Российские военные сыграли в хоккей на борту Ан-124 «Руслан»

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В Тверской области военнослужащие сыграли в хоккей на борту Ан-124 «Руслан». Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Военные с аэродрома Мигалово застелили пол грузового самолета Ан-124 фанерой. Затем они залили каток, надели коньки и начали играть в хоккей. Все это происходило на высоте нескольких тысяч метров.

Военнослужащие играли в хоккей до тех пор, пока не приземлились в Сещи (Брянская область — прим. «ВМ»).

Видео: Telegram/Mash

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