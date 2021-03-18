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И снова Дзюба капитан
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

И снова Дзюба капитан

Руслан Карманов

Спорт

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели — скандалами, новостями, комментариями — с читателями «Вечерки» продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил список футболистов, вызванных на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али), Словенией (27 марта, Сочи) и Словакией (30 марта, Трнава).

В списке 27 игроков, ровно треть из них — представители столичных клубов: по три динамовца и спартаковца, двое футболистов ЦСКА и один «железнодорожник» из «Локо». А капитаном сборной вновь будет коренной москвич, играющий за «Зенит », — Артем Дзюба.

В ноябре 2020 года Черчесов вывел его из состава из-за публикации интимного видео с участием футболиста, а в марте вернул не только в главную команду, но и капитанскую повязку.

Без Дзюбы россияне провели три матча: в контрольной встрече с Молдавией была зафиксирована нулевая ничья, а в решающих играх Лиги наций наши проиграли Турции (2:3) и Сербии (0:5).

Многие любители футбола, в том числе представители шоу-бизнеса, в ноябре критиковали Черчесова за то, что тренер убрал из сборной России ее лидера.

Действительно, стоило ли огород городить, если и тогда, и сегодня видеопроказы Дзюбы у большинства наших болельщиков вызывают улыбку, стоит лишь завести речь о непутевом капитане. Но есть и те, а их немало, кто считает, что после такого проступка форвард недостоин капитанской повязки, так как «лицо команды» не должно напоминать другую часть тела.

Поэтому не стоит удивляться двусмысленным шуткам российских фанатов о том, что «Дзюба снова стал членом команды». Конечно, балагур и «залетчик» Дзюба в плане морального облика не чета легендарным капитанам сборной СССР — Игорю Нетто, Альберту Шестерневу, Александру Чивадзе, — олицетворявшим отечественный футбол в XX веке. С такими стальными героями не забалуешь, с ними хоть в разведку, хоть в штыковую. Но какие времена, такие и герои. Сам Черчесов дал четко понять, почему он вернул Дзюбе капитанскую повязку даже раньше, чем объявил состав сборной России: «Я сказал — Артем забил гол (в матче чемпионата РПЛ). Значит, все было сделано правильно».

Проще говоря, для Черчесова моральный облик капитана сборной — дело важное, иначе в ноябре он бы не вывел Дзюбу из состава, но голы форварда за национальную команду куда важнее.

Нет риска ошибиться в том, что, вкусив благодаря Дзюбе радость умопомрачительного успеха во время чемпионата мира-2018, Черчесов ощутил лютый душевный дискомфорт, когда в ноябре нас разделала под орех сборная Сербии, и даже в матче с Молдавией россияне не смогли ни разу поразить чужие ворота.

Надо признать, что роль Дзюбы важна не только в раздевалке команды Черчесова. Даже не обладая скоростью, этот форвард придает на поле уверенность партнерам, старается довести до удара по воротам каждую атаку своей команды, не боится идти в силовую борьбу и отдает важные голевые передачи.

Да, в свои 32 года Дзюба быстрее уже не побежит, не удивит дриблингом Марадоны или Месси, но пользу сборной Росии может принести ощутимую, и уж точно не меньшую, чем два других форварда нашей команды — Александр Соболев и Антон Заболотный.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Пономарев, бронзовый призер ЧМ-1966:

— Артем Дзюба уже возрастной игрок. Он удачно отыграл свое на чемпионате мира в России. Думаю, что еще лучшего от Дзюбы на поле ждать нечего. Меня больше радует, что в сборную приглашен молодой нападающий «Спартака» Александр Соболев, который может проявить себя.

Парень он фактурный, хорошо борется за мяч и головой играет неплохо. Заметно, как с каждым матчем за «Спартак» растет его футбольное мастерство.

СПОРТ-БЛИЦ

И снова Дзюба капитанФото: www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Овечкин идет на рекорд. Хоккеист и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Айлендерс» (3:1) сделал результативную передачу, а также реализовал большинство. На счету Овечкина 718 голов в НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен, превзойдя легендарного Фила Эспозито (717). Для топ-5 Овечкину нужно забить еще 13 голов.

Москвичка — лучшая в мире. 20-летняя москвичка Анастасия Таталина завоевала золото чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Для России это первая медаль высшей пробы чемпионатов мира в данной дисциплине. Второе место заняла россиянка Лана Прусакова, третье — китаянка Гу Айлин.

Гвардиола обставил Моуринью. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» (2:0; 2:0 — первый матч). Для главного тренера английского клуба Пепа Гвардиолы это 82-я победа в матчах ЛЧ.

Он вышел на четвертое место по данному показателю, опередив самого Жозе Моуринью. Больше выигранных матчей в ЛЧ, чем у Гвардиолы, только у Алекса Фергюсона (102), Карло Анчелотти (89) и Арсена Венгера (86).

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футболСтанислав ЧерчесовДзюба
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