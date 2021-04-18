Участники гонки ГТО «Путь к победе» проверили свою силу воли

Участницы команды чирлидинга МГУ имени М. В. Ломоносова Кристина Комкова, Юлия Шубина, Мария Аксенова, Елизавета Таирова (слева направо) и Анна Куманова (сверху) разминаются перед стартом. Им предстоит пройти дистанцию с препятствиями / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В парке 850-летия Москвы завершилась гонка ГТО «Путь к победе». Участники преодолели трассу с препятствиями.

Несмотря на раннее утро выходного дня, в парке собрались более 900 человек. Они пришли, чтобы проверить свою силу и выносливость.

Первыми в забеге участвуют студенты столичных вузов. Ребята разделились на команды по пять человек: мужские, женские и смешанные сборные. Спортсмены разогреваются перед стартом, весело обсуждая предстоящий забег. Многие из них решили поучаствовать в гонке ради азарта.

— Я занимаюсь чирлидингом в вузе, — говорит студентка исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Кристина Комкова. — Мы с ребятами сегодня пришли сюда, чтобы провести время вместе. Такие соревнования объединяют людей, способствуют сплочению команды. Да, чирлидинг и ГТО — разные вещи. На трассе нам будет нелегко. Но мы здесь не ради победы.

Среди участников есть и те, кто настроен более решительно. Например, сборная преподавателей Академии государственной противопожарной службы МЧС России намерена взять на соревнованиях золотые медали.

— В нашем вузе большое внимание уделяют физической подготовке. Причем спортом занимаются и студенты, и преподаватели. И мы регулярно выполняем комплекс упражнений, похожий на тот, что сдают на ГТО. Уверена, что сегодня мы покажем всем класс, — рассказала заместитель начальника кафедры философии академии МЧС России Наталья Свиридова.

По правилам соревнований, в гонке могут участвовать только те спортсмены, которые тут же на площадке сдали не менее трех нормативов ГТО. Для отбора организаторы оборудовали в парке зону, где принимают «экзамены». Там можно сдать прыжки в длину, стрельбу, наклоны вперед из положения стоя, подтягивание и бег. Прохождение такого дополнительного этапа перед основными соревнованиями — это не только отличный способ проверить себя, но и разминка перед стартом.

Судья объявляет начало забега. Спортсмены выстраиваются перед линией старта. Каждая команда бежит отдельно. Студентам предстоит пройти 25 сложнейших препятствий — забраться на высокие стены и спуститься вниз, пролезть по веревочному городку, показать меткость в стрельбе и перепрыгнуть через многочисленные заборы и барьеры.

На старт, внимание, марш! Гонка началась. Во время забега участники подбадривают друг друга. За прохождением всех элементов на трассе внимательно следят судьи. Здесь предусмотрены штрафы для тех, кто уклоняется от испытания. Но, несмотря на сложности, каждый спортсмен дошел до финиша.

Лучший результат показали две команды из Московского энергетического университета. Они прошли семикилометровую усложненную трассу за 41 и 43 минуты. Третье место заняла сборная из Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени Кикотя. Их результат — 44 минуты.

Победителей наградили медалями, грамотами и вручили подарки на память.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Воробьев, директор общественной организации «Вспорте»,организатор забега:

— Мы специально привлекаем как можно больше студентов столичных вузов к гонке. Так у них будет возможность познакомиться с элементами ГТО, наладить внутренние коммуникации, развить в себе командный дух и приобщиться к здоровому образу жизни. Мы рады, что у молодежи не угасает интерес к спорту. Каждый раз на наши забеги приходит все больше и больше людей.

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