В Москве началась регистрация на молодежную спартакиаду «Моспром»

Студенты МТУСИ Кирилл Фурсаев, Артем Нивижин и Василий Дьяченко (слева направо) готовятся принять участие в спартакиаде «Моспром» по дисциплине «легкая атлетика». Молодые люди начали тренироваться заранее, ведь они намерены завоевать золотые медали / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

19 апреля началась регистрация на молодежную спартакиаду «Моспром». В этом году участники смогут побороться за первое место в десяти видах спорта.

Спартакиада «Моспром» — это соревнования, которые проводят среди работников промышленных предприятий и студентов технологических вузов столицы. В этом году состязания проводят уже в третий раз. Прошлогодние состязания, которые проводили во время пандемии с соблюдением мер безопасности, собрали более трех тысяч участников — это представители 15 профильных вузов и 106 предприятий Москвы.

Многие студенты, которые участвовали в спартакиаде 2020 года, планируют снова побороться за звание чемпионов. Например, ребята из Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского в прошлом году показали отличный результат в шахматах, волейболе, стритболе, настольном теннисе. В этот раз студенты намерены побить свой рекорд.

— Я одержал победу в четырех играх по шахматам из семи, был участником сборной по футболу, — рассказал студент МГУТУ имени Разумовского Артем Попов. — Пока я не знаю, в каком направлении буду участвовать в этот раз, время на размышление еще есть. Вообще я люблю разные виды спорта и с удовольствием буду представлять свой вуз на спартакиаде.

А студенты Московского технического университета связи и информатики настроены побороться за призовое место в легкой атлетике.

— Я член сборной по легкой атлетике нашего вуза, — говорит студент МТУСИ Василий Дьяченко. — Мы постоянно участвуем в различных спортивных мероприятиях, в том числе и в «Моспроме». В прошлом году я даже прошел в финал спартакиады, но мы не стали победителями. Думаю в этом году улучшить свой результат. У меня лучше получается бег на длинные дистанции, поэтому в этом году сделаю акцент именно на этом.

А студенты Российского химико-технологического университета имени Менделеева поставили очень амбициозную цель. В этом году они подали заявку на участие во всех дисциплинах «Моспрома», кроме бокса.

Ежегодно на спартакиаде выступают ребята из Московского авиационного института, Московского института теплотехники. А среди предприятий в «Моспроме» регулярно принимают участие сотрудники научно-технического центра «Модуль», Щербинского лифтостроительного завода, Научно-исследовательского института систем связи и управления, компаний «Фост», «Агат» и многих других.

— Последние годы спорт и активный образ жизни набирают все больший интерес среди москвичей. Но нужно вовлекать еще больше молодежи. Также важно, чтобы тему спорта активно пропагандировали в социальных сетях и на других цифровых платформах. Так мы сможем привлечь к здоровому образу жизни и занятиям физкультурой еще больше жителей столицы, — сказала исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов Евгения Бычкова.

Отборочные туры пройдут с 17 июля по 12 сентября. По восемь лучших команд от предприятий и вузов выступят в финале в «Лужниках».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— За время существования спартакиады у нее появилось немало друзей. Мы прислушались к пожеланиям участников и расширили список дисциплин спартакиады «Моспром». Теперь они будут соревноваться в десяти видах спорта. Среди направления — мини-футбол, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, хоккей, бокс, плавание и даже киберспорт.

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