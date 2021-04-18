Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин рассказал о развитии спорта для любителей и профессионалов в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о развитии спорта для любителей и профессионалов в Москве

Илья Ашуров

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии спорта для любителей и профессионалов в столице. Об этом глава города написал на своей странице в социальной сети.

— Здорово, что спорт снова входит в моду. Кто-то стремится к мировым рекордам, кто-то к победе над собой. В любом случае у каждого человека должна быть возможность заниматься, — написал Сергей Собянин.

Также мэр отметил, что на данный момент в Москве есть более 26,5 тысячи спортивных объектов, которые удовлетворяют потребности как профессиональных спортсменов, так и любителей. Кроме того, власти города стараются постоянно улучшать и обновлять уже существующие сооружения, а также возводить новые спортобъекты: бассейны, футбольные поля, ледовые арены, спортшколы и многое другое.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве. В столице существует экосистема поддержки добровольчества и благотворительности, в которую входит более 3,5 тысячи некоммерческих организаций (НКО).

Читайте также: Сергей Собянин назвал главный принцип развития социальной сферы в столице

развитие спортаСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в