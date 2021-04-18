Сергей Собянин рассказал о развитии спорта для любителей и профессионалов в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии спорта для любителей и профессионалов в столице. Об этом глава города написал на своей странице в социальной сети.

— Здорово, что спорт снова входит в моду. Кто-то стремится к мировым рекордам, кто-то к победе над собой. В любом случае у каждого человека должна быть возможность заниматься, — написал Сергей Собянин.

Также мэр отметил, что на данный момент в Москве есть более 26,5 тысячи спортивных объектов, которые удовлетворяют потребности как профессиональных спортсменов, так и любителей. Кроме того, власти города стараются постоянно улучшать и обновлять уже существующие сооружения, а также возводить новые спортобъекты: бассейны, футбольные поля, ледовые арены, спортшколы и многое другое.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве. В столице существует экосистема поддержки добровольчества и благотворительности, в которую входит более 3,5 тысячи некоммерческих организаций (НКО).

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