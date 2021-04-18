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Сергей Собянин назвал главный принцип развития социальной сферы в столице
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин назвал главный принцип развития социальной сферы в столице

Иван Юминов

Город

Отношение к людям в образовании, здравоохранении и других учреждениях социальной сферы должно быть как можно более доброжелательным. Данный подход позволит вывести эти системы по-настоящему на новый уровень. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 18 апреля.

— Наши системы более человечными должны становиться, более клиентоориентированными, клиентоцентричными, как сейчас модно говорить, — рассказал глава города.

Развитие социальной сферы позволит обеспечить регулярную обратную связь с людьми, которые оценивают качество работы госорганов. Эти стандарты внедрены в центрах госуслуг «Мои документы» по всей стране. Теперь людям в МФЦ не просто оказывают услугу, но и помогают выйти из трудной жизненной ситуации, добавил мэр.

— То же самое в здравоохранении: оно же сегодня не само по себе работает — оно в окружении коммерческих клиник работает, федеральных, межрегиональные услуги оказываются медицинские. Мы в конкурентной среде находимся, — рассказал Сергей Собянин в эфире «России 1».

Ранее «Мои документы» напомнили об уникальных возможностях Дворца госуслуг на ВДНХ.

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социальная сферацентры госуслуг «Мои документы»Сергей Собянин
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