Бегом за рекордами: подбираем экипировку для участия в забегах

Фото: Департамент спорта города Москвы

Начинается новый беговой сезон, который для многих будет первым. О том, как к нему подготовиться и избежать печальных ошибок, читателям «Вечерней Москвы» рассказал сертифицированный тренер по бегу, кандидат в мастера спорта Владимир Волков.

Массовые соревнования по бегу делятся на две большие категории: трейлы и забеги по шоссе. Главное отличие — в покрытии трассы.

— Первая категория порой проходит в диких местах, твердого ровного покрытия на дистанции минимум, зато в достатке естественных неровностей, водоемов, подъемов и спусков. Забеги второй категории чаще проводятся на улицах города, иногда в отдельных крупных парков. Там покрытие трассы более предсказуемое, — объясняет Владимир.

Кратчайшая дистанция — 5 километров, есть 10, 21 (полумарафон), 42 километра (марафон). Как правило, по шоссе более длительных забегов не бывает. Трейлы же могут превышать дистанцию 100 километров.

— Важно не пытаться пробежать дистанцию «с дивана», — рекомендует тренер. — У каждой трассы массового забега достаточно комфортный лимит (время прохождения, в которое нужно уложиться), что позволяет достаточно в легком темпе его преодолеть. Но без предварительной подготовки легко переоценить свои силы.

Для любой дистанции нужна долгая подготовка, ее продолжительность зависит от общей физической формы человека.

— Минимум, через который можно попробовать выйти на дистанцию, — 3 месяца для 5–10 километров, полгода для полумарафона, год для марафона, — утверждает Владимир.

Пройти короткое обследование параметров бега и постановки стопы, в том числе бесплатно, можно в некоторых магазинах беговой экипировки, там вам также помогут подобрать обувь. Вообще в Москве достаточно медцентров, предоставляющих такие услуги.

Перекус

Для дистанций 5–10 километров она, скорее всего, не понадобится: ресурсов, которые есть у организма, в целом хватит для прохождения таких дистанций. А для 21 км и 42 км стоит с собой взять что-то, чтобы перекусить на бегу. Как правило, для этого используют специальные гели или батончик: они компактны, легкоусваиваемы и содержат «быстрое топливо».

Цена набора гелей из восьми тюбиков: 800 рублей.

Беговой пояс

Если человек привык пить регулярно и есть опасение, что ему вода может понадобиться, имеет смысл использовать специальный спортивный беговой пояс с небольшими, плотно прилегающими фляжками.

Цена: 1000–2 000 рублей.

Фитнес-браслет

Очень полезное устройство и для начинающих, и для тех, кто занимается давно: благодаря ему можно на бегу следить за своим пульсом, содержанием кислорода в крови, артериальным давлением. Оно подсчитает сделанные вами шаги и определит пройденную дистанцию.

Цена: 2000 рублей.

Очки

Обычные солнцезащитные не подойдут: они могут упасть на бегу, к тому же прикрывают глаза не со всех сторон. Спортивные очки этих изъянов лишены. Также неплохо было бы подобрать очки с поляризацией — они позволяют глазам хорошо рассмотреть предметы, которые засвечены солнечным светом.

Кроссовки

Это самая важная часть экипировки. Они, естественно, должны быть удобными. Но еще важно, чтобы они были беговыми (соответственно, для забегов в городе нужны кроссовки для тренировок или соревнований по шоссе, а для забегов по пересеченной местности — кроссовки для трейла). Цена: 5000–12 000 рублей.

Одежда

Она должна быть, прежде всего, удобной. Важно, чтобы все было подогнано по размеру, не натирало и не болталось. Предпочтение стоит отдать специальной одежде. Цена на обычные беговые шорты: от 500 рублей, на штаны: от 1000 (на облегающие, они называются тайтсы: от 700 рублей).

КСТАТИ

Прообразом современной обуви для спорта послужили парусиновые туфли на каучуковой подошве. Кеды изобрели в конце XIX века. И лишь в 1920 году братья Дасслеры разработали особые туфли для бегунов.

Читайте также: Как начать заниматься спортом и что для этого нужно