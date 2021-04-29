Будущих звезд футбола готовит спортивная школа олимпийского резерва «Смена»

Команда «Смена» самая молодая в дивизионе А, и уже скоро она представит Москву на Всероссийских соревнованиях в Ессентуках / Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

В столице стартовал летний чемпионат Москвы среди команд любительских футбольных клубов (ЛФК). Этот показательный турнир с более чем полувековой историей является первой ступенью в профессиональной футбольной карьере многих известных игроков.

На днях любительская футбольная команда «Смена», состоящая из 15–20-летних воспитанников спортивной школы олимпийского резерва и как раз недавно вошедшая в состав «Клубной лиги», приняла на своем стадионе в Капотне бойцов с севера города — команду «Октава».

«Смена», одна из старейших футбольных школ Москвы, возникла в 1974 году. Выходцы из команды — не один десяток высококлассных футболистов, защищавших честь сборных СССР и России. Среди них — известные братья Березуцкие, Денис Бояринцев, Андрей Чернышев, Игорь Симутенков и многие другие.

Раньше школа базировалась в Люблине, но с начала с 2000 года переехала в Капотню, где начали тренироваться как подростки, так и малыши с четырех лет. Причем играют они на знаменитом стадионе «Труд», бывшем «Нефтянике», который в свое время построил расположенный по соседству Московский нефтеперерабатывающий завод. Сегодня «Смена» тренируется на хорошем стадионе с качественным искусственным газоном и с профессиональным тренерским штабом. А с этого года старшей команде спортшколы, которая выступает в первенстве любительских футбольных клубов, оказывает поддержку как раз Московский нефтеперерабатывающий завод.

Тренировки с индивидуальным подходом

Директор спортшколы Ольга Трошина подчеркивает: «В нашей школе тренируются больше 1,5 тысячи детей. В основном это ребята из Капотни и соседних районов ЮВАО. Благодаря поддержке юношеской команды Московским НПЗ ребята старшего возраста от 17 до 21 года могут продолжать тренировки и игры. А главное, что их замечают во взрослых командах клубов. Школа для многих становится первой ступенью в профессиональной футбольной карьере. Для ребят крайне важным является плавный переход из юношеского футбола во взрослый».

— Наша команда, в большинстве которой ребята с семнадцати лет, — самая молодая в дивизионе А, — продолжает Ольга Трошина. — Но мы не намерены уступать, настроены максимально проявить себя во взрослом футболе. Мальчишки реально любят футбол, получают удовольствие на поле, и они доказывают, что способны играть наравне со взрослыми.

У команды есть серьезные преимущества — ее высококвалифицированный тренерский штаб. Главный тренер — Владимир Анатольевич Щербак, с лицензией PRO UEFA, Артем Романович Макаров, Вадим Алексеевич Александров и др. У этих тренеров игрового и тренерского опыта больше пятидесяти лет в совокупности. Воспитанники «Смены» тренируются два раза в день наравне с профессиональными футбольными клубами.

— Естественно, индивидуальный подход приветствуется, чтобы каждый мог раскрыться, показать себя с самой лучшей стороны, — уточняет директор. — Практически по такой схеме работает профессиональная сборная. И, надеюсь, уже сегодня мы воспитываем тех, кем впоследствии будет гордиться наш город. Уверена, успех развития нашей школы — это симбиоз традиций, инфраструктуры района и заинтересованности, внимания со стороны Московского НПЗ.

Перед началом игры нападающий Рустам Юсупов и центральный полузащитник Вадим Агафонцев поделились настроением: «Перед игрой, особенно на родном стадионе, обычно волнуемся, но к турниру готовы. Конечно, мы чувствуем ответственность и стараемся не подвести, верим в себя».

Уступать не намерены!

Футбол — это про волю и стремительность. Игра заряжает адреналином и мало кого оставляет равнодушным. Прохладная, дождливая апрельская погода, кажется, лишь подстегнула азарт, и «Смена» в первом тайме не уступала, но во втором более взрослые соперники взяли реванш, и игра закончилась со счетом 4:2 не в пользу хозяев. Но это был настоящий праздник футбола — зрелищное действо, от которого не оторваться, с неожиданными поворотами сюжета, с эффектными голами.

Проигрыш сегодня вовсе не обидный, это всего лишь второй матч в сезоне, и каждая такая игра — вызов и необходимый опыт. Не случайно именно эта команда входит в тройку лидеров в Москве по подготовке футболистов и уже в конце этой весны будет отстаивать честь города Москвы среди ровесников на Всероссийских соревнованиях по футболу «Первенство среди команд спортивных школ» в Ессентуках.

Денис Зыков, заместитель генерального директора Московского НПЗ по общим вопросам, отметил: «Здоровый образ жизни становится все более востребованным в Капотне, и мы чутко реагируем на это. Для Московского НПЗ стало доброй традицией участвовать в развитии спортивной инфраструктуры района, учитывая пожелания жителей. Ранее предприятие выполнило ремонт спортивного зала во дворце культуры «Капотня», что позволяет круглый год заниматься футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта».

Здорово, что в районе Капотня есть такой стадион. Рядом с домом ребята могут заниматься в одной из лучших школ, развиваться, стремиться стать звездами футбола. И у них для этого становится все больше возможностей.

ЦИФРА

12 команд примут участие в этом сезоне в «Клубной лиге». Это оптимальное количество для проведения Летнего первенства Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Старцев, генеральный директор Московской федерации футбола:

— Старт сезона — это праздник для всех любителей футбола: для воспитанников школ, любительских футбольных клубов, болельщиков и для нас, организаторов крупнейших в России соревнований. Мы заждались таких больших и масштабных соревнований, как Летнее первенство, и сейчас испытываем только самые положительные эмоции. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, команд у нас очень много, гораздо больше, чем в прошлом году. Увеличилось и количество любительских футбольных клубов, по 16 в дивизионах «А» и «Б». В любительском футболе спрос тоже растет.

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