«Сабонис был рожден победителем»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Полвека верой и правдой служит отечественному баскетболу коренной москвич, известный российский тренер Сергей Селиванов. Большую часть жизни он посвятил воспитанию юных баскетболистов, работая в спортшколе «Тимирязевская», затем тренируя юношеские и юниорские сборные СССР и России. В этом году наставнику исполняется 70 лет. Накануне юбилея в интервью «ВМ» главный тренер столичной спортшколы вспомнил наиболее яркие эпизоды своей карьеры, поделился секретами подготовки юных спортсменов, назвал имя лучшего советского баскетбольного тренера всех времен, а также рассказал, в чем «крутизна» работы детского тренера и уникальность звезды мирового баскетбола Арвидаса Сабониса.

— Сергей Исаевич, в 20 лет вы стали тренером спортшколы «Тимирязевская» и полвека отдали воспитанию баскетболистов. Не сожалеете, что выбрали такую стезю?

— Не жалею. Это тот выбор, благодаря которому жизнь моя полна впечатлений. То, что я могу делать лучше всего, связано с баскетболом.

«Сначала я тренировал девочек»

— В детстве вы начали заниматься баскетболом в «Юном динамовце» и в 18 лет стали игроком дубля «Динамо». Почему вы так рано завершили спортивную карьеру?

— Мне повезло с тренерами. В «Юном динамовце» это был Александр Михайлович Зинин. Если бы он сейчас работал, то был бы далеко не последним тренером. Он прекрасно разбирался не только в самой игре, но и в тех, кто в нее играет. Когда мне было 18 лет, и я уже заканчивал играть в «Юном динамовце», у нас состоялся с разговор с наставником. Он посоветовал, чтобы я несколько раз подумал, прежде чем идти в тренеры. Зинин сказал: «Я вижу, что тебе нравится тренерская работа, но это не значит, что у тебя может получиться». Тогда у меня еще были мысли продолжать играть, тем более, что я уже выступал в дубле «Динамо» у Евгения Яковлевича Гомельского. Конечно, мне хотелось поиграть на более высоком уровне, но, думаю, я занял ту нишу, которую занял. Потом я понял, что тренерская стезя меня больше привлекает, чем путь игрока. Травм особых у меня не было, в командах своих ровесников я был и капитаном, и вице-капитаном. Однако после дубля «Динамо» я посвятил себя студенческому баскетболу. Играл за Московский институт стали и сплавов, потом ушел учиться в ГЦОЛИФК (Государственный центральный институт физкультуры), где тренировался у Валерия Ивановича Финина. После студенческойпедпрактики в спортшколе «Тимирязевская» получил приглашение там работать. Причем, сначала я тренировал девочек 1954 года рождения. Через некоторое время я вытащил в спортшколу своего друга Владимира Поллачека, с которым мы играли вместе в «Юном динамовце» и учились в ГЦОЛИФКе. Теперь он один из лучших тренеров спортшколы «Тимирязевская».

«Мне страшно повезло на учителей»

— Кто из наставников оказал на вас наибольшее влияние?

— Да мне просто повезло со страшной силой, потому что было у кого поучиться. Александр Михайлович Зинин, Евгений Яковлевич Гомельский, Модестас Паулаускас, Станислав Георгиевич Еремин, Юрий Геннадьевич Селихов, Сергей Николаевич Елевич, Эдуард Михайлович Мильнер, Владимир Николаевич Обухов, американец Рассел Бергман... Это те люди, которые, не скупясь, делились тренерским мастерством, своими знаниями со мной. В начале тренерского пути я даже не помышлял, что буду работать не только в детской спортшколе, но и на гораздо более высоком уровне – с юношескими и юниорскими сборными СССР, с будущими лучшими игроками Советского Союза. Я был помощником Паулаускаса в юношеской сборной страны, вместе с Елевичем мы сделали профессиональные клубы «Спартак» (Москва) и «Химки»... Но это было потом, а в спортшколу я пришел работать потому что очень любил баскетбол, любил детей и мне до сих пор нравится растить из них хороших игроков.

«Есть выдающийся баскетболист – есть команда»

— За счет чего вам, молодому и неопытному на тот момент тренеру удалось дважды привести команду юношей 1960 года рождения спортшколы «Тимирязевской» к победам в первенстве СССР? Ведь среди конкурентов были сильнейшие баскетбольные школы Советского Союза, а вы были старше своих воспитанников всего лишь на 10 лет...

— Когда я пришел в «Тимирязевскую», директор спортшколы Эдуард Мильнер помогал мне становиться тренером.В этом году ему 85 лет исполнилось. Полвека назад мы с ним разбирали игры, говорили об баскетболистах, были одинаково нацелены на успех. Вместе тренировали команды юношей 1959/60 годов рождения. Работал с ребятами больше я, конечно, а он административной работой занимался, хотя сам – классный тренер. Мильнер поверил в меня и помог прийти к простой истине: как тренер я должен не только подготовить хорошую команду юношеского уровня, но и дать стране игрока высокого уровня. В команде спортшколы «Тимирязевская» игроков 1960 года рождения таким баскетболистом был Сергей Попов, который впоследствии стал восьмикратным чемпионом СССР, играл за «Динамо» и ЦСКА. И в дальнейшем во всех коллективах, с которыми я работал, был игрок, который тащил на себе все команду. Принцип простой: есть такой выдающийся баскетболист – есть команда. Если нет лидера, то такой команде трудно идти дальше. Сергей Попов – это неукротимый характер. Однажды в Литве во время матча ему сломали большой палец на ноге. Но Сережа сказал, что продолжит игру. Он не просто играл, а вел за собой всю команду. Это одно из самых счастливых в баскетболе состояний, когда есть талантливейший игрок-лидер, который для успеха команды делает на площадке все, что он может, и даже, сверх того, а команда готова ему помогать.

— Вы воспитывали лидерские качества у талантливого ученика?

— Когда начинаешь с нуля набирать 10-летних ребят, то сначала смотришь на их физические данные. Наблюдаешь, как мальчишка реагирует на ту или иную ситуацию, как он действует в единоборствах за владение мячом. Будущий лидер команды всегда стремится быть первым во всем на каждой тренировке, выполняя любое упражнение. Без лидерских качеств нельзя стать хорошим игроком. И чем больше у тебя таких игроков, тем больше у тебя шансов, что ты победишь. Мне понятно, почему такие выдающиеся игроки как Сергей Белов, Стас Еремин становились прекрасными тренерами. Они были нацелены только на победу.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«У Сабониса не было ни капли зазнайства»

— В 1979-м вы начали работу с юношескими сборными Москвы, а затем и с молодежной сборной СССР. Вам довелось тренировать будущих звезд мирового баскетбола. Например, в юношеской сборной СССР баскетболистов 1964 года рождения выступали будущие олимпийские чемпионы-1988 Арвидас Сабонис, Александр Волков, Валерий Тихоненко, Тийт Сокк, Игорь Миглиниекс, которые под вашим руководством выиграли золото первенства Европы-1981. Вы понимали тогда, с какими уникальными баскетболистами свела вас судьба?

— С той командой я не один работал. Главным тренером был Модестас Паулаускас, но и мой объем работы был достаточно велик. В той команде играл мой воспитанник Игорь Корнишин. В паре с Арвидасом Сабонисом они были великолепны. Сабонис, я считаю, опередил время. Он демонстрировал уровень игры, превосходящий уровень сегодняшних наших баскетболистов. Именно «Сабаса» я считаю одним из величайших баскетболистов всех времен и народов. Благодаря ему баскетбольная сборная СССР выиграла в 1988 году Олимпиаду. Пусть из-за травмы он не очень много играл в Сеуле, но был лидером и на площадке, и в раздевалке. Причем, у Сабониса не было ни капли зазнайства. Всегда воспитанный, всегда культурный, готовый выйти на площадку в любом состоянии. С травмой или без травы, но он выходил и играл. Сабонис рожден победителем. Думаю, что 90 процентов нашего успеха на юношеском первенстве Европы-1981 – это «Сабас». В том турнире, кстати, за югославскую команду выступал Дражен Петрович, но он был не так ярок, как Арвидас. В финале мы обыграли итальянцев, а югославы заняли пятое место.

— Юношеская сборная СССР баскетболистов 1964 года рождения – абсолютно лучшая в истории отечественного баскетбола?

— Думаю, да. Еще выделю юношескую сборную СССР игроков 1959 года рождения, где играл будущий олимпийский чемпион Александр Белостенный. Не знаю, будут ли у нас еще такие сильные юношеские команды... Баскетболисты этих двух возрастов оставили наиболее яркий след в нашем баскетболе. Одни стали олимпийскими чемпионами, другие выиграли чемпионаты мира, пробовали свои силы в НБА. Мне очень повезло, что я с этими командами работал.

— Сабонис верховодил в том коллективе игроков юношеской сборной СССР 1964 г.р.?

— Не верховодил. Не было у него такого, мол, дайте мяч мне, и я забью. Он органично вписывался в ту игру, которую показывала команда. Если Арвидас видел, что, партнер находится в лучшей позиции, то всегда можно было ждать от него хорошего паса. Сабонис всегда был готов помочь тому, кто сыграл неважно. Когда возникали сложные моменты по ходу игры, «Сабас» выходил и показывал свой уровень мастерства и даже выше. Благодаря этому вся команда чувствовала уверенность. «Сабас» не был в коллективе заводилой, он был просто необходимым человеком. И в нападении, и в защите... Он был самый одаренный в том коллективе игроков.

— Игроков этой команды надо было чему-нибудь учить в баскетболе? Например, чему следовало учить юных Александра Волкова или Валерия Тихоненко?

— У тренера, на мой взгляд, три ипостаси: научи, помоги, не мешай. Этих ребят особенно учить не надо было, за что Паулаускас и я благодарны их детским тренерам. Уровень баскетбола на юношеских первенствах СССР был очень высоким. Особенно в сравнении с теперешним, где остались одни российские команды. А тогда в первенстве СССР играли представители разных школ баскетбола – грузинской, литовской, латышской, украинской, московской, питерской. Это заставляло прогрессировать. Учиться в баскетболе всегда можно. Это может быть пробитие штрафного. Например, центровой Виталий Носов (1968 года рождения, двукратный вице-чемпион мира) прекрасно исполнял штрафные броски на тренировке, а в игре часто промахивался. Его не надо было учить технике броска, но нужно было подсказать, что штрафной бросок – это цепь манипуляций, с помощью которых можно добиться стабильности в выполнении этого приема. И, когда тебе удается это сделать, то повышается результативность игрока, и здесь трудно сказать, научил я его или помог. Скорее, помог. Даже если игрок забил хороший мяч, я все равно говорил, что можно было сыграть еще лучше. А вот Сабонису тренеру нельзя было мешать. Изъянов в игре у него не было, он выводил партнёров на бросок, сам бросал, накрывал атакующего соперника, давал длинную и первую передачи. Ну а если на площадке игроки твоей команды нарушают игровую дисциплину, тренер обязан употреблять свою власть.

— Это правда, что в одно время Арвидас Сабонис не был основным центровым в юношеской сборной СССР, а доминировал на этой позиции его партнер Александр Охотников?

— Охотников в юности опережал Сабониса в физическом развитии. «Охота» вырос до 214 см и на этом остановился, а потом Арвидас стал 224 см. А то, что баскетбольные возможности обоих несопоставимы, было видно даже когда Сабонис был ниже ростом Охотникова. По тому, как Сабонис «читал игру» было понятно, что растет совершенно уникальный мастер.

— Почему во взрослом баскетболе ваш воспитанник и победитель первенства Европы-1981 Игорь Корнишин добился куда меньшего, чем его партнеры по юношеской сборной СССР?

— Уникальность Корнишина была в том, что при росте 178 см он забивал мячи в корзину сверху, оттолкнувшись от паркета с двух ног. Скоростные данные, чувство кольца, игра в защите у Игоря были потрясающие. Да это же он Дражена Петровича полностью выключил из игры на первенстве Европы в 1981 году. А в том, что Корнишин не стал суперзвездой, немножко я виноват, потому что повез его 15-летнего показывать в ЦСКА Александру Яковлевичу Гомельскому. Причем, в тот момент, когда в армейской команде тренировались звезды советского баскетбола Иван Едешко, Сергей Белов. Гомельский сказал мне: «Да он же маленький». Я ответил: «Вы тоже не очень большой».

— И «папа» Гомельский обиделся?

— У меня были хорошие взаимоотношения и с Александром Гомельским, и с Владимиром Кондрашиным. С большим уважением к ним относился.

— Давно вы общались с Сабонисом и Охотниковым? С кем из той команды из игроков 1964 года чаще всего встречаетесь?

— Охотникова уже нет в живых. Лет 10 назад видел Сабониса, когда мы с «Химками» играли в Каунасе. Он приходил на игру. Пообщались, обнялись. Все игроки той юношеской команды разбросаны по миру. Хотя Шарунас Марчюленис как-то организовал встречу олимпийской сборной СССР, которая выиграла золото в Сеуле.

— Но в состав вашей юношеской сборной игроков 1964 года рождения Марчюленис почему не попал.

— Мы взяли Корнишина, а не «Марчелу», потому что в то время Корнишин не уходил с площадки без 10 набранных очков. К тому же Шарунас родом из Каунаса, тогда как большинство литовских ребят в команде было из Вильнюса, а это свои нюансы... Понимаете, в юношеские годы баскетболист буквально вчера еще был, скажем, «гадким утенком», а завтра он «белый лебедь». Важно отметить, что у большинства самых талантливых советских баскетболистов 1964 года рождения были фантастические способности и желание прогрессировать. Они всегда искали себе ступеньку повыше, любили баскетбол и старались быть достойными этой любви. Тот же Марчюленис со временем настолько улучшил физические кондиции, что, играя в НБА, не уступал ни черным, ни белым. Плюс ко всему он был левша.Я рад, что игроки той сборной СССР между собой контактируют. Например, Валерий Тихоненко с Сабонисом очень дружили, и когда у Валеры личные неурядицы возникали, то «Сабас» ему здорово помог.

«Таланты есть, но их надо шлифовать»

— Почему сегодня в России нет таких талантливых баскетболистов? Или я категорически ошибаюсь? Почему тогда не блещет на международной арене мужская сборная России?

— Число талантливых баскетболистов в нашей стране действительно уменьшилось. Это связано с объективными причинами. Распался Советский Союз. Но, тем не менее, в нашей спортшколе «Тимирязевская» уже в российские времена были воспитаны братья Кулагины. Я тоже с ними работал. Дмитрий Кулагин не раз признавался одним из лучших игроков чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Таланты есть, но их надо искать, шлифовать, должна быть система их планомерной подготовки. В СССР мы централизованно готовили лучших игроков в режиме постоянных тренировочных сборов. Сейчас по тому же пути идут французы, готовя из африканцев баскетболистов в специализированных училищах. А у нас не очень хорошо с деньгами, поэтому наставник не может тренировать сильнейших юных игроков на протяжении длительного времени. Организация таких сборов очень важна, мы рано, на мой взгляд отказались от централизации при подготовке самых талантливых баскетболистов страны.

— Какие реформы нужны в российском баскетболе, чтобы наша страна снова вышла в лидеры мирового баскетбола? Каковы главные проблемы российского баскетбола?

— Тренировочных сборов для юных талантов теперь в России стало меньше, а иностранцев в нашем баскетболе больше. Юным россиянам тяжелее стало пробиться в баскетбольную элиту. Но таланты в России есть. Чем больше в стране будет таких тренировочных баз, как у нас в спортшколе «Тимирязевская», где юные баскетболисты могут получать должную нагрузку и восстанавливаться, тем лучше для всего отечественного баскетбола. Также необходимо повысить престиж работы детского тренера, чтобы воспитанники детских спортшкол стремились к этой работе. Это значительно усилит позиции российского баскетбола. Селекционной работы должно быть больше. Хотелось бы иметь постоянный российский календарь юношеских соревнований. Иначе самые талантливые юные баскетболисты страны так и будут задействованы в разных чемпионатах. Еще один важный момент – повышение квалификации детских тренеров. Если мы больше будем обращать внимание на своих специалистов, которые готовы прогрессировать вместе с игроками, тогда Россия может достать лидеров мирового баскетбола. Хороший пример – литовцы. В чемпионатах Литвы играют доморощенные баскетболисты, их тренируют литовские тренеры, там организовано проведение летних лагерей для талантливых игроков и хорошо поставлена подготовка тренерских кадров. Сейчас в России детский тренер в основном получает зарплату за количество ребят, которых он тренирует, а не за качество их подготовки. В такой ситуации в спортивных залах не хватает места и времени для должной огранки самых талантливых ребят.

«Гомельский и Кондрашин сильнее меня»

— Вы долгое время тренировали юношеские команды, но не только. Вы работали со взрослыми баскетболистами в столичном «Спартак», а затем и БК «Химки». Почему на взрослом уровне вам не удалось достичь тренерских высот Александра Гомельского и Владимира Кондрашина?

— Значит, Гомельский и Кондрашин как специалисты сильнее меня. С другой стороны, у меня как бы и не было шанса работать на более высоком уровне. Да, Александр Яковлевич Гомельский пригласил меня в качестве помощника на матч сборной СССР – победительницы сеульской Олимпиады-88, с ветеранами НБА, который состоялся 17 июня 1994 года на Красной площади. Но это, скорее всего, была просьба баскетболистов нашей «золотой» команды. На взрослом уровне мы с моим коллегой Сергеем Николаевичем Елевичем достаточно успешно работали в столичном «Спартаке», а затем 10 лет в подмосковном клубе «Химки». Лучшие наши результаты в то время – серебряные медали чемпионата России и второй место в Кубке Европы. Работа, я считаю, достаточно высокого уровня, потому что теперь БК «Химки» знают не только в Европе, но и в мире.

— Работа с профессиональными клубами гарантирует тренеру более высокий доход, нежели «возня с юношами».

— Кто-то должен быть в сборной России, а кто-то – здесь, в спортшколе «Тимирязевская». Не могу я пожаловаться, что чего-то не достиг. На мой взгляд, на каком бы уровне ты не работал, важнее всего доказать, хороший ли ты тренер. Я уверен, если ты грамотный тренер, то ты можешь успешно работать и с маленькими, и с юношами, и с клубами высших эшелонов, и со сборными командами страны. Да, есть сожаление, что мне не удалось поработать на уровне первой национальной сборной. Это желание было всегда, но не все в нашей жизни возможно. А сегодня, в первую очередь в силу моего возраста, это уже практически невозможно.

— Вы были знакомы с Александром Гомельским и с Кондрашиным. У каждого была своя тренерская философия. Чьи тренерские взгляды вам были ближе? Кто из них тренер №1 отечественного баскетбола?

— Владимир Петрович Кондрашин - тренер-практик, работавший непосредственно на площадке, а Александр Яковлевич Гомельский был больше тренером-администратором, который привлекал в штат помощников и отлично решал бытовые проблемы игроков на разных уровнях. Кондрашин просто гениальный тренер. Вспомните, как сборная СССР во главе с ним победила на Олимпиаде в Мюнхене-1972, как питерская команда «Спартак», которой руководил Кондрашин, на равных играл с обладавшим невероятным ресурсом ЦСКА Гомельского. Конечно, Кондрашин мне ближе. Думаю, он тренер №1 отечественного баскетбола. Хотя Александр Яковлевич тоже достоин всяческого уважения в силу тех результатов, которых он добился и его любви к баскетболу. Но между собой у них не складывалось. Думаю, если бы они смогли работать вместе, то наши баскетболисты выиграли бы Олимпийские игры в 1980 году.

— Сегодня в России есть отечественные специалисты, которые могли бы выйти на их высочайший тренерский уровень?

— Сергею Базаревичу уже 56 лет, и я не знаю, можно ли его отнести к молодым тренерам. Олег Мелещенко, которому 53 года, назначен главным тренером сборной Словакии. Он у нас в «Химках» работал, тоже себя зарекомендовал с хорошей стороны. Саша Афанасьев, он 1968 года, очень хороший тренер. Не знаю вернется ли к тренерской работе Стас Еремин. Кто еще? Сейчас мало в российских топ-клубах отечественных тренеров. Взять тот же Питер, там главный тренер испанец. В «Химках» - литовец Римас Куртинайтис.

«Последний из могикан – Андрей Кириленко»

— Есть ли сегодня в России и Москве юные баскетболисты, которые в перспективе могут стать звездами мирового уровня?

— Игроков уровня Сабониса, Тихоненко я, пожалуй, не назову сейчас. Последний из могикан – Андрей Кириленко. Он ярко о себе заявил. Сейчас появляются талантливые российские баскетболисты, но требуется время на их шлифовку.

— Стритбол – помеха в работе по подготовке баскетболистов высокого уровня? Или чем больше в Москве будет соревнований по уличному баскетболу, тем больше вероятность появления талантливых игроков?

— Стритбол включен в программу Олимпийских игр, так что он уже не отвлекает, а, наоборот, стимулирует. Сейчас из большого баскетбола игроки уходят в стритбол, но возможно и обратное течение. Это две разные игры со своими правилами. Я не против стритбола.

— На ваш взгляд, должным ли образом развивается в столице баскетбол?

— Два года назад была создана Московская баскетбольная академия (МБА). Эта организация должна повысить уровень баскетбола в столице. В турнирах под эгидой МБА выступают команды разных возрастов нашей спортшколы, соперничая с командами «Тринта», «Глория», «Трудовые резервы», «Динамо». Есть в столице еще УОР и ЦСКА, но они не входят в МБА.

«Я не над тренерами, я – с ними»

— Почему родители хотят, чтобы их дети занимались баскетболом именно в спортшколе «Тимирязевская»?

— Потому что наша спортшкола, наверное, больше других в России подготовила высококлассных баскетболистов. В здании нашей школы три баскетбольных зала, тренажерный зал, сауна, бассейн, столовая, восстановительный центр, гостиница. Здесь спортсмены занимаются баскетболом с 8 до 18 лет.

— Как юному москвичу можно попасть в вашу спортшколу?

— Родители приводят детей на занятия, бабушки, дедушки. Наши тренеры ходят по московским общеобразовательным школам, ищут перспективных ребят, общаются с их родителями. Да, мы имеем преимущество перед другими видами спорта, потому что баскетбол – это игра, вызывающая интерес, особенно у маленьких. Ты сначала приучаешь ребенка к игре, а потом смотришь, как он прогрессирует. Конечно, предпочтение отдаем мальчикам высокого роста. Сложность в том, что сейчас на первом месте у большинства родителей – не баскетбол, а, чтобы их ребенок получил престижное образование. Родителей можно понять, потому что далеко не все выпускники нашей спортшколы становятся профессиональными баскетболистами. Обычно из каждой нашей команды каждого возраста путевку в большой баскетбол получают один-два игрока.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— В чем вы черпаете мотивацию, год от года совершая набор новых учеников? Всех ли своих воспитанников вы помните?

— Я всегда надеюсь, что из моих учеников выйдет толк... Алмаз требует огранки. Особенный мой интерес: сумею ли я сделать из ребенка классного баскетболиста. Я воспитал больше сотни спортсменов. Всех я помню. Наибольших успехов в баскетболе из моих воспитанников добились Сергей Попов, Игорь Корнишин, Андрей Васин, Костя Недосекин. Самый талантливый из них – Недосекин, но он выбрал не спортивную дорогу.

— В чем основа вашей тренерской методики? Могут ли специалисты баскетбола, глядя на игру юного баскетболиста, с уверенностью сказать: это ученик Селиванова? Какой стиль игры вы прививаете вашим ученикам: советский или американский, быстрый или позиционный?

— Мои воспитанники должны быть быстрыми, сильными и мгновенно принимать на площадке правильные решения. Думаю, что они к этому готовы лучше, чем многие другие, потому что я всегда говорю ученикам: «Ты должен думать на тренировке, а в игре работать на автоматизме, как компьютер». Для этого нужно на тренировках работать еще более интенсивно, чем во время игры. Часто игроки начинают себя беречь перед важными матчами. Хорошо, ты себя сбережешь, но победного уровня не достигнешь. Я прививаю быстрый баскетбол, если хотите, питерский или прибалтийский. От американского баскетбола берем физические качества. В остальном воспитанники нашей спортшколы не уступают американским сверстникам.

— Для вас круто, пользуясь молодежной терминологией, быть главным тренером спортшколы «Тимирязевская»? И в чем крутизна?

— Крутизна в том, что круто, - улыбнулся Сергей Селиванов. – Крутость в том, что старший тренер спортшколы должен найти общий язык со всеми 20 тренерами. Я не над тренерами, я – с ними. И каждый тренер спортшколы должен иметь возможность высказать свое мнение, поэтому я регулярно провожу своего рода тренерские семинары. Я их называю «Поговорим о баскетболе». Мы обсуждаем разные темы, смотрим видео, разбираем ошибки, которые я увидел во время просмотра тренировки. При этом, я сам работаю с баскетболистами 2004 годом рождения, на следующий год возьму команду игроков 2006 г.р.

«Баскетбол надо пропагандировать»

— Вы наверняка смотрели фильм «Движение вверх». Это правдивый фильм?

— Моментами правдивый, моментами – художественный. Уже хорошо, что об этом фильме говорят, а, значит, говорят о баскетболе. Чем дольше будут говорить и обращать на баскетбол внимание, тем лучше.

— Почему в интернете очень сложно найти интервью с вами – высококлассным специалистом своего дела, который столько сделал для отечественного баскетбола?

— Вероятно, журналисты охотнее берут интервью у популярных спортсменов. Но я всегда открыт для общения, если речь о баскетболе, который надо пропагандировать.

— Как планируете отметить свое 70-летие? Пригласите на юбилей своих звездных учеников?

— Пока не знаю. Я бы, конечно, хотел встретиться на юбилее со всеми ребятами, которых готовил, и с которыми работал на восьми чемпионатах Европы по юношам и юниорам. Столько сил и времени я им посвятил. Например, с ребятами 1967 года рождения мы в течение одного года 260 дней провел на сборах. Со всеми учениками у меня прекрасные отношения...

— Всепоглощающая любовь к баскетболу не помешала вам в жизни реализовать мечты, не связанные со спортом? У вас есть увлечения, не связанные с баскетболом?

— Все мои увлечения замыкались на баскетболе, где у меня неплохо получалось.

— Ваши дети и внуки идут по вашим стопам?

— У меня два сына, Олег точно идет по моим стопам, потому что работает директором спортшколы «Тимирязевская». Второй сын – Игорь тоже баскетболист, но занимается бизнесом. У меня одна внучка и три внука.

— Вы счастливый человек?

— Можно сказать, что да.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей Исаевич Селиванов

Родился 1 октября 1951 года в Москве.

Начал заниматься баскетболом в «Юном динамовце», был игроком дубля «Динамо» (Москва). Закончил ГЦОЛИФК.

Заслуженный тренер России. Работал с командами: «Спартак» (Москва), БК «Химки» (Московская область), с дублем «Динамо» (Москва), сборной команды школьников г. Москвы, сборная командой студентов СССР и России, юношескими и юниорскими сборными СССР.

Двукратный победитель первенства СССР (с командой юношей 1960 г.р.), неоднократный чемпион и призёр первенств Европы с юношескими и юниорскими сборными СССР. Призер первенства России (юноши 1998 г.р.). В качестве тренера БК «Химки»: вице-чемпион России, финалист Кубка Европы, бронзовый призёр Кубка европейских чемпионов.

Известные воспитанники: Сергей Попов, Игорь Корнишин, Константин Недосекин, Андрей Васин. В 1994 году Сергей Исаевич был помощником Александра Гомельского в матче звезд НБА со сборной СССР - олимпийскими чемпионами-1988.

Главный тренер баскетбольной СШОР №71 «Тимирязевская», тренирует команду юношей 2004 г.р.