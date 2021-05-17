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«Жиросжигание в чистом виде»: как эффективно похудеть к лету и когда будут видны первые результаты
Фото: pixabay.com

«Жиросжигание в чистом виде»: как эффективно похудеть к лету и когда будут видны первые результаты

Ростислав Зубков

Спорт

До лета остались считаные дни, и многие люди традиционно спешат привести себя в форму. «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-экспертов, какие есть новые тренды в программах похудения, сколько времени нужно потратить на достижение первых результатов, можно ли стать скульптором своего тела дома, а также выяснила, какую тренировку по праву можно считать самой жиросжигающей.

«Волшебная таблетка»

Как рассказала корреспонденту «ВМ» диетолог-нутрициолог, фитнес-эксперт, тренер и телеведущая Арина Скоромная, новые веяния в спорте и фитнесе обычно зарождаются на Западе. По словам специалиста, зарубежные коллеги проводят множество исследований на заданные темы, но в итоге почти все свежие работы подтверждают то, что уже давно известно.

— Волшебной таблетки пока не изобрели, но придумывают разные варианты активностей, чтобы разнообразить тренинг, — сообщила Скоромная. — На батутах прыгают, ботинки с пружинами сделали. Используя их, можно похудеть, но это, на мой взгляд, скорее, увеселительные штуки. Ничто так хорошо не лепит красивое тело, как силовые тренировки. Им нет альтернативы.

«Жиросжигание в чистом виде»: как эффективно похудеть к лету и когда будут видны первые результатыКадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Лучшая тренировка для сжигания жира

Эксперт призвала разделять конкретно похудение и сброс лишних килограммов с последующим набором мышечной массы. В первом случае человек просто избавляется от лишнего, во втором — формирует рельеф, уточнила собеседница издания.

— Чтобы приобрести форму, подойдет анаэробная (силовая) тренировка, а самая крутая тренировка с точки зрения сжигания жира — аэробная (кардио, велоспорт и прочие методики). Это жиросжигание в чистом виде, — подчеркнула она.

По ее словам, эффективность аэробных занятий объясняется принципом их действия. Во время такой тренировки сердечный ритм разгоняется до 130–140 ударов в минуту. В этом диапазоне жир лучше всего сжигается во взаимодействии с кислородом, рассказала Скоромная.

— Только воздух должен быть чистым, а не спертым, — добавила она.

«Жиросжигание в чистом виде»: как эффективно похудеть к лету и когда будут видны первые результатыФото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Похудеть дома за неделю

Диетолог также высказала мнение, что относительно быстро сбросить лишний вес можно и в домашних условиях, но все зависит от подхода человека. Более-менее осязаемые результаты могут появиться уже через три недели, а в некоторых случаях, если поднапрячься, этого можно добиться еще быстрее.

— Результат можно заметить и за одну неделю ежедневных занятий. Конечно, не все лишнее уйдет, но как минимум можно стать более сухим, — считает специалист.

Работа над своим телом на дому подразумевает ежедневные тренировки по 20–30 минут, отметила Скоромная. В первую очередь рекомендуется выполнять базовые упражнения — отжимания, скручивания. Также стоит поработать со свободным весом — гантелями. Если их нет, новичкам подойдут бутылки с водой, заявила собеседница «ВМ».

— При этом нужно полностью исключить мучное и сладкое, оставив разве что цельнозерновой хлеб, но не больше пары кусочков в день. В рацион нужно включить фрукты и сухофрукты, кроме фиников — они просто очень углеводные. Лучше чернослив и курага, — заключила она.

«Жиросжигание в чистом виде»: как эффективно похудеть к лету и когда будут видны первые результатыФото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

«Главное — не зашаблонироваться»

В свою очередь фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский заявил, что принципиально новых подходов к снижению веса пока никто не придумал. В большинстве случаев меняется лишь оболочка концепции, но суть процесса остается прежней, считает собеседник издания.

— Мой главный совет — не зашаблонироваться и быть открытым для новых интуитивных вещей. Увидели что-то новое, например, мастер-класс на открытом воздухе, марафон какой-нибудь, велопрогулку, скейтбординг и другое — сходите, посмотрите. Чем больше активности, тем больше движения. Вы и кайф получили, и выполнили основную задачу в похудении: человеку нужно начать больше двигаться, — пояснил эксперт.

По его словам, попытка открыть для себя что-то новое в спорте и фитнесе, даже если это заберет месяц тренировок в «качалке», позволит человеку вернуться в тренажерный зал и посмотреть на него под совершенно другим углом.

«Жиросжигание в чистом виде»: как эффективно похудеть к лету и когда будут видны первые результатыФото: Pixabay

Опасное кардио

Милославский также отделяет похудение от сброса калорий с набором мышц. Садиться на диету и делать одно кардио можно, говорит специалист, но это не приведет человека в нужную форму.

— Когда мы просто худеем, мы не используем свои мышцы по максимуму, и организм думает, что они нам не нужны. При одном только кардио вы превращаетесь в сдутый воздушный шарик, — предостерег тренер.

Он порекомендовал чередовать кардиотренировки с силовыми, чтобы стать более поджарым.

Тем не менее, если у человека с избыточным весом стоит задача похудеть и только, причем в ограниченные сроки, необходимо выполнить два условия, сказал Милославский.

— Например, если девушка с большим весом хочет сбросить много килограммов, а у нее времени до отпуска уже совсем мало, нужно действительно больше уходить в кардио и наладить рацион. Тогда все очень быстро пойдет вниз, — пояснил он.

Эксперт также посоветовал мужчинам сочетать зал с борьбой, а женщинам — подумать о стретчинге, пилатесе или танцах. Все эти активности позволят не просто скинуть килограммы, но и получить налитые мышцы с жесткими пропорциями, резюмировал собеседник «ВМ».

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