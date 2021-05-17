«Жиросжигание в чистом виде»: как эффективно похудеть к лету и когда будут видны первые результаты

Фото: pixabay.com

До лета остались считаные дни, и многие люди традиционно спешат привести себя в форму. «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-экспертов, какие есть новые тренды в программах похудения, сколько времени нужно потратить на достижение первых результатов, можно ли стать скульптором своего тела дома, а также выяснила, какую тренировку по праву можно считать самой жиросжигающей.

«Волшебная таблетка»

Как рассказала корреспонденту «ВМ» диетолог-нутрициолог, фитнес-эксперт, тренер и телеведущая Арина Скоромная, новые веяния в спорте и фитнесе обычно зарождаются на Западе. По словам специалиста, зарубежные коллеги проводят множество исследований на заданные темы, но в итоге почти все свежие работы подтверждают то, что уже давно известно.

— Волшебной таблетки пока не изобрели, но придумывают разные варианты активностей, чтобы разнообразить тренинг, — сообщила Скоромная. — На батутах прыгают, ботинки с пружинами сделали. Используя их, можно похудеть, но это, на мой взгляд, скорее, увеселительные штуки. Ничто так хорошо не лепит красивое тело, как силовые тренировки. Им нет альтернативы.

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Лучшая тренировка для сжигания жира

Эксперт призвала разделять конкретно похудение и сброс лишних килограммов с последующим набором мышечной массы. В первом случае человек просто избавляется от лишнего, во втором — формирует рельеф, уточнила собеседница издания.

— Чтобы приобрести форму, подойдет анаэробная (силовая) тренировка, а самая крутая тренировка с точки зрения сжигания жира — аэробная (кардио, велоспорт и прочие методики). Это жиросжигание в чистом виде, — подчеркнула она.

По ее словам, эффективность аэробных занятий объясняется принципом их действия. Во время такой тренировки сердечный ритм разгоняется до 130–140 ударов в минуту. В этом диапазоне жир лучше всего сжигается во взаимодействии с кислородом, рассказала Скоромная.

— Только воздух должен быть чистым, а не спертым, — добавила она.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Похудеть дома за неделю

Диетолог также высказала мнение, что относительно быстро сбросить лишний вес можно и в домашних условиях, но все зависит от подхода человека. Более-менее осязаемые результаты могут появиться уже через три недели, а в некоторых случаях, если поднапрячься, этого можно добиться еще быстрее.

— Результат можно заметить и за одну неделю ежедневных занятий. Конечно, не все лишнее уйдет, но как минимум можно стать более сухим, — считает специалист.

Работа над своим телом на дому подразумевает ежедневные тренировки по 20–30 минут, отметила Скоромная. В первую очередь рекомендуется выполнять базовые упражнения — отжимания, скручивания. Также стоит поработать со свободным весом — гантелями. Если их нет, новичкам подойдут бутылки с водой, заявила собеседница «ВМ».

— При этом нужно полностью исключить мучное и сладкое, оставив разве что цельнозерновой хлеб, но не больше пары кусочков в день. В рацион нужно включить фрукты и сухофрукты, кроме фиников — они просто очень углеводные. Лучше чернослив и курага, — заключила она.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

«Главное — не зашаблонироваться»

В свою очередь фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский заявил, что принципиально новых подходов к снижению веса пока никто не придумал. В большинстве случаев меняется лишь оболочка концепции, но суть процесса остается прежней, считает собеседник издания.

— Мой главный совет — не зашаблонироваться и быть открытым для новых интуитивных вещей. Увидели что-то новое, например, мастер-класс на открытом воздухе, марафон какой-нибудь, велопрогулку, скейтбординг и другое — сходите, посмотрите. Чем больше активности, тем больше движения. Вы и кайф получили, и выполнили основную задачу в похудении: человеку нужно начать больше двигаться, — пояснил эксперт.

По его словам, попытка открыть для себя что-то новое в спорте и фитнесе, даже если это заберет месяц тренировок в «качалке», позволит человеку вернуться в тренажерный зал и посмотреть на него под совершенно другим углом.

Фото: Pixabay

Опасное кардио

Милославский также отделяет похудение от сброса калорий с набором мышц. Садиться на диету и делать одно кардио можно, говорит специалист, но это не приведет человека в нужную форму.

— Когда мы просто худеем, мы не используем свои мышцы по максимуму, и организм думает, что они нам не нужны. При одном только кардио вы превращаетесь в сдутый воздушный шарик, — предостерег тренер.

Он порекомендовал чередовать кардиотренировки с силовыми, чтобы стать более поджарым.

Тем не менее, если у человека с избыточным весом стоит задача похудеть и только, причем в ограниченные сроки, необходимо выполнить два условия, сказал Милославский.

— Например, если девушка с большим весом хочет сбросить много килограммов, а у нее времени до отпуска уже совсем мало, нужно действительно больше уходить в кардио и наладить рацион. Тогда все очень быстро пойдет вниз, — пояснил он.

Эксперт также посоветовал мужчинам сочетать зал с борьбой, а женщинам — подумать о стретчинге, пилатесе или танцах. Все эти активности позволят не просто скинуть килограммы, но и получить налитые мышцы с жесткими пропорциями, резюмировал собеседник «ВМ».

Читайте также: «Это удивительно»: врач назвал самое полезное время для жиросжигающих прогулок