Бескомпромиссная игра под стрелами ливня

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Стартовал новый сезон чемпионата России по американскому футболу. Клуб «Московские Спартанцы» встретился с командой «Северный легион» из Санкт-Петербурга.

Москвичи, действующие чемпионы, принимают гостей на регбийном стадионе Зеленограда. Дождь — стеной, но трибуны заполнены болельщиками. Команды разминаются, тренеры дают наставления. Настрой боевой!

— Победит тот, кто больше хочет, — уверен главный тренер «Спартанцев» Алексей Геец. Жребий брошен. Первым нападает «Легион». Часть игроков обеих команд строится в линию, слегка присев друг напротив друга. Рука нападающего — на мяче. Короткая и быстрая схватка! Игрок пытается прорваться через защиту, но «Спартанцы» валят его на землю. Вторая попытка! Ливень мешает отдавать точные пасы. Но соперники не сдаются! Вот оно, вечное противостояние Москвы и Питера, Греции и Рима... При взгляде на яростную борьбу спортсменов чудится блеск доспехов, звон мечей… Царит дух битвы. Сражается «Северный легион» достойно. Недаром только им за последние четыре года удавалось победить «Спартанцев». Но стремительные атаки гостей очков им не приносят. На поле выходят нападающие московского клуба. Вскоре их ошибка дает сопернику право на пант — удар ногой по мячу.

В американском футболе куда больше функций, чем в «обычном» — сокере. Недаром амфут входит в Книгу рекордов Гиннесcа как самая сложная игра! Вот и бить пант выходит так называемая спецкоманда. Удар по мячу — аут. Кажется, «Северный легион» начал уставать. Пришло время «Спартанцам» проявить себя. Москвичи медленно, но верно набирают ярды. Защита «Легиона» хладнокровно отбивает атаки. Игра выглядит равной. Кто откроет счет?

Команды вновь и вновь меняются ролями. Пара минут до конца первой половины. «Легион» в нападении. Игроки рвутся к зачетному полю, защита укладывает их на траву, трибуны ревут. Начинают атаку «Спартанцы». И вот Никита Резник заносит мяч в зачетную зону! 6:0! 7:0! «Легион» еще может сравнять счет… Петербуржец Данияр Ахматов несется с мячом, отвоевывает ярд за ярдом… Свисток! 15-минутный перерыв проходит быстро. «Спартанцам» преимущество в счете явно придало уверенности.

«Легион» борется отчаянно, но вот Алексей Белов забрасывает мяч на Кирилла Завьялова — шесть ярдов до зачетной зоны! Столкновение! С неба — вода, на траве бутсы высекают искры. «Спартанец» Сергей Николаев принимает пас под самой игровой линией! И вновь тачдаун — 13:0! Этот розыгрыш закончен, черед «Легиона» подбирать ключи к защите «Спартанцев». Игрок Андрей Глухов завоевывает четыре ярда для своей команды. Но удача не на стороне питерцев. 14:0!

Темп игры замедлился, но страсти кипят. Нападающий «Легиона» Дмитрий Шориков бежит с мячом, но оказывается на земле под давлением защитников. Ливень все сильнее, игра — ожесточеннее. Москвичи вновь выходят пробивать филд-гол. Никита Резник бьет по воротам! 17:0. Это не разгромный счет, примерно как 3:0 в сокере. Но времени у «Легиона» все меньше. Игра пролетает со скоростью запущенного над полем мяча. «Спартанцы» празднуют победу, жмут руки соперникам. Поют всей командой: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…»

Как говорят наставники москвичей, команде есть над чем поработать. И первая игра сезона показала над чем. Но болельщикам матч сильнейших российских команд доставил огромное удовольствие.

ПРАВИЛА

В матче по американскому футболу от одного клуба на поле выходят нападающие, от другого — защита. У нападения есть четыре попытки пройти 10 ярдов (около 9,1 метра) в сторону зачетного поля соперника. Получится — будет еще четыре попытки, а значит, шанс занести мяч в «зачетку» — совершить тачдаун. Нет — придется отбивать атаки противника. И в нападении, и в защите играют по 11 человек.

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