Место олимпийского счастья: «Лужники» встречают день рождения в полном расцвете сил и готовятся к новому этапу развития

Генеральный директор АО «Лужники» Александр Пронин на Большой спортивной арене. Стадион принимал различные соревнования, среди самых знаменитых — Олимпиада-80 и чемпионат мира по футболу — 2018 / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

9 июня в «Лужниках» пройдет спектакль-прогулка, посвященный 65-летию олимпийского комплекса. Это первое мероприятие в череде событий в честь главного спортцентра.

— Это только начало, — говорит генеральный директор «Лужников» Александр Пронин.

С ним мы встречаемся не в кабинете, а... на Большой спортивной арене. С ее появления, кстати, 65 лет назад, все и начиналось. Вся легендарная история «Лужников». За эти годы стадион в центре столицы стал настоящей мировой звездой. Здесь проходили всесоюзные спартакиады, мировые и европейские чемпионаты и молодежные фестивали. Самыми значимыми спортивными событиями стали Олимпийские игры 1980 года, финал Лиги чемпионов и, конечно, чемпионат мира по футболу.

Стадион — сердце «Лужников». Мы поднимаемся на крышу. За спиной Александра Пронина «развевается» лента Дворца гимнастики, солнце играет бликами на стеклянном фасаде. Рядом — Дворец водных видов спорта, где в хорошую погоду раздвигается крыша, и отдыхающие могут наслаждаться теплыми летними деньками на настоящем песке и в шезлонгах в аквапарке.

Мы осматриваемся вокруг. Вот фуникулеры перевозят пассажиров с одного берега Москвы-реки на другой. По обустроенной набережной бегут спортсмены — любители и профессионалы. Цветут сирень и жасмин, клумбы сменили весенний наряд на летнее убранство.

— Сделано много, но предстоит сделать еще больше, — обводит рукой олимпийский комплекс Александр Пронин. — В 2019 году, как вы знаете, на месте старого знаменитого бассейна мы открыли большой многофункциональный Аквакомплекс — круглогодичный курорт в центре Москвы. На территории «Лужников» построен Дворец гимнастики, где проходят соревнования по самым разным видам спорта. В настоящее время у нас активно идет строительство и реконструкция сразу нескольких спортивных объектов, среди которых — Универсальный спортивный зал «Дружба», знаменитая «ракушка», построенная к Олимпиаде-80, Ледовый дворец «Кристалл» и совершенно новые — теннисный клуб и международный Центр самбо и бокса.

Генеральный директор подчеркивает: «Лужники» сейчас находятся на новом этапе своего развития. Не важно, что возраст уже почтенный. Все самое лучшее уже доступно сейчас.

— Сегодня это современный, высокотехнологичный спорткомплекс, в котором представлены не только спортивные услуги, но и все возможности для активного и разнообразного отдыха, — добавляет он.

Сегодня «Лужники» — это место для семейного отдыха, где обустроены кафе и веранды, есть оригинальные детские площадки. Можно посетить даже экстремальные аттракционы или, как Александр Пронин, подняться на крышу и узнать о 65-летней истории комплекса. Ведь это комфортный парк, центр притяжения в огромном мегаполисе.

В ТЕМУ

Построить центральную арену в «Лужниках» решили еще задолго до Летних игр — в 1954 году. Тогда строители уложились в рекордно сжатые сроки — за 450 дней. К знаменитой Олимпиаде-80 «Лужники» реконструировали. Здесь проходили церемония открытия и торжественное закрытие соревнований. А самый запоминающийся момент олимпиады — когда в небо улетал олимпийский мишка, который стал символом тех Игр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы политики и строительства:

— В «Лужниках» продолжаются работы на 11 объектах, из которых девять — новые объекты. Возводятся четыре спортивных сооружения и семь — инфраструктурных. Так, продолжается строительство Ледового дворца, теннисного центра и других объектов.

Уверен, что с окончанием реализации этих уникальных проектов авторитет «Лужников» как площадки для проведения самых престижных международных соревнований и событий мирового уровня только укрепится, а москвичи получат качественную инфраструктуру для отдыха и спорта.

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