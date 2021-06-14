Ставка на своих: почетный президент Российского футбольного союза против отмены лимита на легионеров

Вячеслав Колосков / Фото: Youtube.com/ В гостях у Гордона

15 июня отмечает 80-летие легендарный отечественный спортивный функционер Вячеслав Колосков, с именем которого связаны грандиозные успехи отечественного футбола, хоккея с шайбой и хоккея с мячом. Накануне юбилея почетный президент Российского футбольного союза (РФС) в интервью «Вечерней Москве» с благодарностью вспомнил своих учителей, поделился своим взглядом на проблемы российского футбола и раскрыл секрет своего долголетия.

Наша беседа началась, пожалуй, с одного из самых популярных вопросов последнего года. Мы спросили Вячеслава Колоскова, насколько тяжело ему далась самоизоляция в пандемию коронавируса.

— Как поживаете, Вячеслав Иванович? Насколько сложно дались вам ковидные ограничения прошлого года?

— Слава богу, все миновало, сделал прививку, но продолжаю соблюдать меры безопасности. Мне не было особо тяжело во время карантина, просто поменялись некоторые планы. Например, много лет в январе я езжу в Испанию на отдых, в июне — в Австрию к друзьям в гости, сейчас все это, к сожалению, отпало. Более того, поскольку сегодня в Европе нет футбола со зрителями, пропустил очень много матчей, на которые меня раньше приглашали по линии УЕФА. Конгрессов международных тоже нет.

Компенсирую все это тем, что внимательно слежу за спортивными событиями по телевизору. Смотрю хоккей, биатлон, лыжный спорт, фигурное катание. От спорта не изолируюсь.

— Какая столица вам нравится больше? Сегодняшняя или послевоенная — Москва вашего детства?

— После войны Москва была угрюмой, хоть и радость Победы была. Она выражалась в обожании тех, кто пришел с фронта. Хотя мне тогда было всего пять лет, и что, казалось бы, я там особо мог соображать? Но я помню, как мы жили в бараках на окраине Москвы. Одна пивная на все Измайлово, два магазина продовольственных. Когда ходил в магазин, много видел инвалидов на самодельных «тачанках», руками они отталкивались от земли. Сложная была жизнь: продовольственные карточки, туалет и сарай с дровами на улице, сами топили печь. Зимой с четырех утра до шести чистили снег, потом — школа. Какая там радость, сплошная работа. С семилетнего возраста я, как взрослый, помогал матери. Поэтому никакого сравнения та послевоенная Москва не имеет с сегодняшней.

— Какие обязанности накладывает на вас должность почетного президента Российского футбольного союза?

— В РФС обязанностей у меня практически никаких, а прав много. Я по уставу имею право принимать участие в заседаниях исполкома РФС, участвовать в конференциях, в различных мероприятиях.

— У вас нет сожаления, что в 2005 году, будучи полны энергией, вы покинули пост руководителя российского футбола?

— Поначалу было сожаление. И не столько потому что потерял пост президента РФС... Считаю, что со мной в то время поступили непорядочно. Все-таки я человек честный, откровенный, и меня такое отношение к людям огорчает. Хорошо еще, что передача власти в РФС тогда прошла безболезненно и без санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

— Откройте главный секрет вашей успешной деятельности на посту первого руководителя отечественного футбола?

— В качестве чиновника я начинал в хоккее. Там заложил основу высочайшего чувства ответственности за порученное дело. Звучит пафосно, но это так. Я сразу попал в круговерть.

1972 год, знаменитая серия СССР — Канада, и я, будучи аспирантом, принимал участие в исследовании игровых действий хоккеистов. Анатолий Владимирович Тарасов был моим научным руководителем, а Аркадий Иванович Чернышев — оппонентом на защите моей кандидатской диссертации. Затем попал в отдел хоккея управления Спорткомитета СССР, имел счастье работать с такими хоккейными специалистами, как Борис Павлович Кулагин, Виктор Васильевич Тихонов. В то время советские хоккеисты добивались больших побед на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Триумфальными были достижения сборной СССР в хоккее с мячом, которую возглавлял выдающийся футболист, хоккеист и тренер Василий Дмитриевич Трофимов. За те пять лет, что я был руководителем нашего хоккея, я получил колоссальный заряд ответственности, умения работать с выдающимися тренерами и спортсменами.

Этот опыт был перенесен мной на футбол. Накануне Олимпийских игр 1980 года я окунулся в эту футбольную магму, где работали такие известные специалисты, как Бесков, Симонян, Яшин, Соловьев, Николаев, Парамонов. Я был молод, не все у меня получалось, потому что футбол для меня тогда был менее известным видом спорта, тяжело было управлять такими звездами, но тем не менее тот хоккейный опыт мне очень пригодился, и я работал успешно, потому что был предан делу.

— В современных отечественных художественных фильмах о спорте — «Движение вверх», «Легенда № 17» и других — особо выпячивается роль сотрудников КГБ, которые по ходу сюжета постоянно навязывают спортсменам и тренерам сборной СССР волю коммунистической партии? Так все и было на самом деле?

— Это миф, конечно. Да, на всех выездах за границу нас обязательно сопровождал руководитель делегации по безопасности. Он был из КГБ. Его задача — не допускать правонарушений, отлу- чек, встреч членов делегации с нежелательными людьми. Но за те годы, что я руководил хоккеем и футболом, не было ни одного сотрудника КГБ, который бы пытался вмешиваться в повседневную жизнь сборной команды СССР или вносить изменения в распорядок дня спортсменов, тем более в тренировочный процесс. Другое дело, один мой заместитель. После заокеанского хоккейного турне ЦСКА и «Крыльев Советов» он на меня «телегу» написал, указав, что я недостаточно превозношу роль партии. Но, слава богу, умные люди наверху отнеслись к этой «телеге» спокойно.

— В силу скромности вы никогда не признаетесь, что сыграли ключевую роль в победе российской заявки на право принимать чемпионат мира 2018 года — одного из лучших в истории мирового футбола? Ведь, чтобы описать руководству ФИФА все преимущества России, нужно было провести встречи со всеми членами исполкома этой организации — вашими хорошими знакомыми.

— Сейчас распределить роли, кто больше сделал для успеха, кто меньше, не получится. Команда у нас была сплоченная, дерзкая. Например, Алексей Сорокин, генеральный секретарь нашей заявочной комиссии, вместе со мной участвовал в переговорах. Мы встретились со всеми членами исполкома, их было 21. С некоторыми даже по два-три раза. Никаких незаконных попыток повлиять на их решение в пользу России мы и не думали предпринимать. Кто-то из членов исполкома ФИФА просил организовать встречу с президентом России, и Владимир Путин шел навстречу этим просьбам. Поэтому тут целая команда слаженно работала, чтобы заявка России все-таки была удовлетворена.

— Почему в этом сезоне российские футбольные клубы показали худший за 18 лет результат в еврокубках?

— Два сезона подряд наш футбол не на высоте. Этот сезон вообще провальный — 26 игр в еврокубках и лишь одна победа. Первая причина провала — футболисты российских клубов значительно уступают игрокам европейских команд в технической, тактической, волевой, физической оснащенности, хотя в «Зените», «Спартаке», ЦСКА, «Краснодаре» есть спортсмены высокого уровня. Но и они не выигрывают в Европе.

Почему? Для меня это очевидно. Тренеры российских клубов не в состоянии сегодня реализовать тот потенциал, который есть у футболистов. Нет слаженной командной игры, нет грамотно выбранной тактики, нет должного уровня подготовки игроков к каждой конкретной игре.

— Стало быть, уровень профессионального мастерства российских тренеров ниже, чем у европейских?

— Можно сказать, что тренеры, работающие в клубах РПЛ, не уступают коллегам из ведущих европейских клубов в знании методики, психологии, но на практике управлять командами у наших получается много хуже. Критерий работы тренера — это результат. Как говорил Тарасов в свое время: выдающийся тренер — это тот, кто или добился с командой выдающихся результатов, или воспитал выдающихся спортсменов. А у нас сегодня нет ни того ни другого.

— Но ведь во многих российских клубах иностранные тренеры...

— Не забывайте, что они работают в наших российских условиях. Бывает так, что приходит тренер, допустим, Гус Хиддинк. Он использовал новые подходы тренировочные к организации сборов... Это приносит результат, но потом разбивается о наше бытие.

— Вы про что?

— Я про грамотную организацию тренировочного процесса. Футбольное правило: как тренируешься, так и играешь. В советские времена наши хоккеисты и футболисты постоянно жили на спортивных базах в режиме тренировочного сбора: тренировка, восстановление, режим дня, питания, сауна, массаж. А сейчас футболисты живут дома, приезжают на своих машинах на тренировку... По Москве это порядка часа за рулем в один конец... Приезжают нервные, после тренировки — опять домой, а там проблемы: жена, дети, теща, магазины... Футболисту некогда готовиться к играм. И такое бытие оправдывают пагубным для нашего футбола тезисом: они профессионалы, они сами знают, как им готовиться к играм. Нам надо возвращаться к тому, что было, если мы хотим конкурировать с европейскими клубами. Советские команды побеждали иностранных конкурентов, прежде всего, за счет методики. Наша методика был образцовой.

Я вспоминаю центр подготовки сборной команды Италии, где лучшие итальянские игроки тренировались по методике советских тренеров. Особенно по методике Лобановского. Кстати, а вы читали книгу великого советского тренера Виктора Тихонова «Хоккей: надежды, разочарования, мечты…»? Эта книга должна быть настольной у всех тренеров, начиная с детской спортивной школы, заканчивая сборной командой страны.

В этой книге буквально все расписано, как надо работать со спортсменами, как выстраивать отношения с командой, какова роль тренера как педагога. Тихонов считал, что к тренировке надо подходить так же серьезно, как и к игре, тогда будет польза. Именно во время сборов тренер может влиять на психологию молодого футболиста. Если этого не происходит, то неудивительно, что в расслабленном тренировочном режиме молодой игрок, подписав контракт с клубом РПЛ, снижает требования к себе. Думаю, что по этой причине не выросли в профессиональном плане талантливые игроки ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара», которые пару лет назад считались весьма перспективными.

Фото: Youtube.com/ Спорт-Экспресс

— На ваш взгляд, отмена лимита на легионеров, за которую многие ратуют, спасение для российского футбола?

— Отмена лимита на легионеров — это гибель российского футбола и нашей сборной. Окончательное уничтожение как вида спорта в нашей стране. Что такое лимит? Это закрытие доступа в РПЛ талантливым российским футболистам. Они у нас есть, эти таланты, с ними надо работать. Говорят, что у юных российских талантов высокие зарплаты, и это их портит. Но наши клубы сами устанавливают такие зарплаты. Это все решаемые вещи. Введите, наконец, как в хоккее, лимит заработной платы...

— Но ведь можно выдать российские паспорта иностранным игрокам, и пусть играют за нашу национальную сборную...

— По моему мнению, паспорта российские надо давать только в исключительных случаях, а желательно вообще этого не делать.

— Почему после чемпионата мира в России наша национальная сборная стала хуже играть?

— Сборная комплектуется из игроков, которые играют в клубах. Плохо играют клубы — плохо играет сборная. Когда в 2018 году перед чемпионатом мира в России у Черчесова была возможность готовить футболистов в условиях сборов в течение трех недель — мы получили результат.

— Каков реальный уровень футбольной сборной России?

— Я не верю в рейтинги. По итогам последнего чемпионата мира сборная России входит в число восьми лучших в мировом футболе. Вот и весь рейтинг. По итогам крупных турниров мы можем узнать свое место. Например, заняли мы четвертое место на Евро — значит, мы четвертые в Европе.

— Форвард Артем Дзюба достоин капитанской повязки в сборной России?

— Это решает главный тренер национальной команды. Я не знаю, какова его роль в раздевалке, на тренировочном поле... Опять же вспоминаю слова Виктора Тихонова: капитан — это душа команды и необязательно сильнейший ее игрок.

— Кажется, балагур Дзюба соответствует этому критерию.

— Возможно.

— Как планируете отмечать свое 80-летие?

— Либо узкий круг близких соберется, либо приглашу всех своих друзей по жизни — сегодня все зависит от ситуации с пандемией. К сожалению, из моих наставников уже никого нет в живых. В ФИФА я работал с двумя выдающимися руководителями. Жоао Авеланж давно умер, а Йозефу Блаттеру я вот звонил, поздравлял с днем рождения. Для меня Йозеф Блаттер — безукоризненный человек и руководитель. Но после болезни и операции он, конечно, никуда не поедет.

— Вячеслав Иванович, как вам удается до 80 лет сохранять хорошую физическую форму? Откройте секрет долголетия.

— Нельзя выпивать много и куролесить, как случалось в молодости. Выпиваю уже не каждый день, как раньше это делал. Надо четко определить для себя распорядок дня, режим питания, режим нагрузок. С утра у меня гимнастика — полчаса, днем — полуторачасовая прогулка. Скандинавская ходьба. Вечером — снова прогулка. Важно быть открытым, общительным. Нельзя злобу таить, вынашивать мысли о мести, нельзя завидовать. Главный секрет долголетия — это физическая активность и позитивный жизненный настрой.

— Какие годы вашей жизни вы считаете наиболее яркими и наполненные положительными эмоциями?

— Самые яркий год — 1988-й. Специально под меня объединили тогда два управления Спорткомитета СССР — футбола и хоккея. И в том году наши хоккеисты выиграли золото на Играх в Калгари, а футболисты победили в Сеуле. И на чемпионате Европы по футболу сборная СССР заняла второе место. Это был самый счастливый год в моей профессиональной деятельности. Такого результата никто из руководителей до меня не добивался.

— Вы счастливый человек?

— Сегодня об этом думал и не применительно к интервью. Да, я счастлив, и не потому, что прожил такую долгую жизнь, что с 30 лет до 75 находился на передовой отечественного спорта. Я имел счастье общаться с такими наставниками, достиг таких спортивных результатов... Кому-то хватило бы на несколько жизней. Главное мое счастье в том, что в 80 лет я еще при памяти, еще могу рассуждать и приносить пользу российскому футболу. Со мной советуются и руководители РФС, и другие коллеги.

Я свою точку зрения никому не навязываю, но, когда меня спрашивают, я всегда открыт для общения.

ДОСЬЕ

Вячеслав Колосков родился 15 июня 1941 года в Москве. В 1979 году стал начальником управления футбола СССР. Председатель Федерации футбола СССР в 1990–1991 годах; первый президент Российского футбольного союза в 1992–2005 годах, позже почетный президент. Вице-президент ФИФА в 1980–1996 годах, член исполкома ФИФА (1996–1998 и 2000–2009) и УЕФА (апрель 1994–2009). С 1982 года работал в комитете ФИФА по безопасности и честной игре. Пять Олимпиад подряд был председателем комитета ФИФА по проведению олимпийских турниров (1984–2000 гг.). В 1986-м курировал в ФИФА развитие женского футбола.

Много лет отвечал за проведение Кубка УЕФА как президент клубного комитета. Заслуги Колоскова отмечены орденом ФИФА. Кандидат педагогических наук, профессор. У Колоскова два сына, три внучки, один внук.

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