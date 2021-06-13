«Играть не научились»: Боярский отреагировал на поражение сборной РФ на Евро-2020

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России в матче первого этапа Евро-2020 против Бельгии.

По его словам, Россия славится полями и гостеприимством, однако играть в футбол наша сборная «так и не научилась».

— После ошибки Андрея Семенова распустились. Оборона дырявая, нападение неэффективное, замены не помогли. Хотя ребята бились, болельщики старались поддержать команду, но факты — это вещь упрямая: не можем! — поделился эмоциями артист в разговоре с ТАСС.

Напомним, в субботу, 12 июня, сборная России проиграла Бельгии в своем стартовом матче чемпионата Европы. Встреча группы В, которая проходила в Санкт-Петербурге, закончилась победой бельгийских футболистов со счетом 3:0.

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