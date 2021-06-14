Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Бывшие футболисты вволю поддались азарту борьбы
Участники турнира на Кубок Госдумы Егор Титов (слева) и Валерий Лихобабенко / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Бывшие футболисты вволю поддались азарту борьбы

Руслан Карманов

Спорт

В Лужниках состоялся девятый открытый турнир по футболу на «Кубок Государственной думы», организованный Комитетом Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи совместно с Департаментом спорта Москвы и автономной некоммерческой организацией «Спортивные События». В упорной борьбе победителем турнира стала команда правительства Московской области.

Церемонию открытия турнира в Лужниках вел известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

— Была в советской прессе такая рубрика «Личным примером». Мне кажется, для того чтобы футбол в России активно развивался, нужно, чтобы руководители страны вместе со звездами спорта лично участвовали в таких соревнованиях, которые мы проводим сегодня, — сказал Дмитрий.

Если в Санкт-Петербурге сборная России в матче с бельгийцами огорчила своих болельщиков, то участники турнира в Лужниках порадовали азартом борьбы и неуступчивостью в поединках, которые проходили на трех мини-площадках, разбитых на большом футбольном поле.

За победу в Кубке Госдумы боролись шесть сборных команд: Федеральное собрание РФ, правительство РФ, администрация президента РФ, правительство Москвы, правительство Санкт-Петербурга и правительство Подмосковья. Формат матчей турнира — два тайма по 15 минут, в игре по шесть игроков, количество замен неограниченно. Согласно регламенту в каждой команде могли выходить на поле по два известных футболиста. Это приятное допущение придало турниру невероятной зрелищности.

Несмотря на то что с возрастом неминуемо блекнет игра звезд спорта, футбол в исполнении бывших игроков сборной России завораживал.

В сборной парламентариев, например, играли звезды-ветераны Егор Титов и Александр Филимонов, в администрации президента — Роман Широков, Андрей Каряка и Владимир Габулов, в составе правительства РФ — Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Игровая дуэль двух центральных полузащитников — Романа Широкова и Егора Титова — стала украшением турнира. Оба находятся в прекрасной спортивной форме, благодаря чему они не только без устали носились по полю, но и одарили зрителей фейерверком из шикарных пасов, футбольных финтов и могучих ударов.

А обладателем Кубка Госдумы стала команда правительства Московской области. Трофей к ним перешел от победителей прошлогоднего турнира — команды правительства Москвы. Второе место заняла команда администрации президента РФ, третье — команда Федерального собрания РФ.

Читайте также: Фан-зона Евро-2020 в столичных Лужниках продолжит работу на длинных выходных

ГосдумаЛужникифутбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте