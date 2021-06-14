Бывшие футболисты вволю поддались азарту борьбы

Участники турнира на Кубок Госдумы Егор Титов (слева) и Валерий Лихобабенко / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Лужниках состоялся девятый открытый турнир по футболу на «Кубок Государственной думы», организованный Комитетом Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи совместно с Департаментом спорта Москвы и автономной некоммерческой организацией «Спортивные События». В упорной борьбе победителем турнира стала команда правительства Московской области.

Церемонию открытия турнира в Лужниках вел известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

— Была в советской прессе такая рубрика «Личным примером». Мне кажется, для того чтобы футбол в России активно развивался, нужно, чтобы руководители страны вместе со звездами спорта лично участвовали в таких соревнованиях, которые мы проводим сегодня, — сказал Дмитрий.

Если в Санкт-Петербурге сборная России в матче с бельгийцами огорчила своих болельщиков, то участники турнира в Лужниках порадовали азартом борьбы и неуступчивостью в поединках, которые проходили на трех мини-площадках, разбитых на большом футбольном поле.

За победу в Кубке Госдумы боролись шесть сборных команд: Федеральное собрание РФ, правительство РФ, администрация президента РФ, правительство Москвы, правительство Санкт-Петербурга и правительство Подмосковья. Формат матчей турнира — два тайма по 15 минут, в игре по шесть игроков, количество замен неограниченно. Согласно регламенту в каждой команде могли выходить на поле по два известных футболиста. Это приятное допущение придало турниру невероятной зрелищности.

Несмотря на то что с возрастом неминуемо блекнет игра звезд спорта, футбол в исполнении бывших игроков сборной России завораживал.

В сборной парламентариев, например, играли звезды-ветераны Егор Титов и Александр Филимонов, в администрации президента — Роман Широков, Андрей Каряка и Владимир Габулов, в составе правительства РФ — Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Игровая дуэль двух центральных полузащитников — Романа Широкова и Егора Титова — стала украшением турнира. Оба находятся в прекрасной спортивной форме, благодаря чему они не только без устали носились по полю, но и одарили зрителей фейерверком из шикарных пасов, футбольных финтов и могучих ударов.

А обладателем Кубка Госдумы стала команда правительства Московской области. Трофей к ним перешел от победителей прошлогоднего турнира — команды правительства Москвы. Второе место заняла команда администрации президента РФ, третье — команда Федерального собрания РФ.

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