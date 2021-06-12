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Фан-зона Евро-2020 в столичных Лужниках продолжит работу на длинных выходных
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Фан-зона Евро-2020 в столичных Лужниках продолжит работу на длинных выходных

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Фан-зона чемпионата Европы по футболу в Лужниках продолжит работу. Об этом сообщил глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев в субботу, 12 июня.

— У нас она работает по предварительной регистрации, количество мест ограничено — пять тысяч мест. И даже если бы пришли все эти пять тысяч человек, то это будет меньше одной десятой от вместимости площадки, поэтому всем будет комфортно, будут соблюдены все необходимые меры профилактики COVID-19: дистанция, термометрия, маски, перчатки, — рассказал руководитель ведомства.

Кондаранцев добавил, что число посетителей может быть даже меньше, так как часть тех, кто регистрируется, в итоге не приходит, отмечает РИА Новости.

Ранее оперштаб разъяснил новые ограничения в Москве против COVID-19.

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