Василий Уткин: Кураж не обязательный элемент в моей работе, но хороший довесочек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Спортивные репортажи комментатора Василия Уткина вот уже несколько десятков лет с интересом слушают разные поколения футбольных болельщиков.

Разговор с Василием Уткиным начался с обсуждения больной для футбольных фанатов темы — о проигрыше сборной России на чемпионате Европы, где в последнем матче группового этапа она уступила датчанам — 1:4 и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

По мнению спортивного комментатора, причины слабой игры футболистов следует искать в неэффективной работе тренера сборной Станислава Черчесова: «А ведь это был для нас почти домашний Евро (два матча из трех на Евро наша команда провела в Санкт-Петербурге — «ВМ»). Сборная России имела едва ли не самый полноценный по времени тренировочный сбор среди почти всех других национальных команд. Для сборной, для каждого игрока в отдельности, есть будущее, но вот для главного тренера — это абсолютное фиаско. Нельзя отдавать нашу сборную в руки человека, который не воспринимает критику, — сказал Уткин в очередном выпуске «Футбольного клуба», который выходит на YouTube.

— Василий, быть может, у провала нашей сборной на Евро есть более глубинные причины?

— Вскоре на центральных каналах состоятся ток-шоу, где мы услышим массу слов о том, что не нужно пороть горячку, нужно разобраться, нужно поднимать в стране детский футбол, строить новые поля, сколько можно платить деньги этим дармоедам футболистам... Да, ресурсов у нашего футбола все меньше, есть огромное количество проблем, но я уверен, что из существующих российских игроков вполне можно построить сборную, которая играла бы более вариативно, интереснее, задорнее.

— Почти 30 лет своей жизни вы отдали телевидению. Считаете ли вы, что в свое время, придя туда, вытянули счастливый билет?

— Я не оперирую такими категориями, как «счастливый билет». Наверное, если бы мне не нравилась работа на телевидении, я бы придумал что-то другое. Я никак не могу сказать, что отдал 30 лет телевидению. Во-первых, я меньше получил, чем отдал, а во-вторых, занимался другими очень важными вещами, включая даже игру в театре.

— Какие времена работы на ТВ вы считаете самыми яркими и счастливыми для себя?

— Было очень много разного, и я не вижу необходимости что-то выделять. Я и сейчас очень счастливо работаю, хотя формально это не телевидение, а YouTube, но в принципе мы делаем то же самое.

— В одном из интервью вы сказали, что основную прибыль вам приносят YouTube-канал и другие социальные сети. Как вы относитесь к возможному скепсису коллег из «большого телевизора» к тем, кто работает в соцсетях?

— Я не вижу скепсиса у моих коллег с телевидения. Наоборот, все больше людей, которые работают на телевидении, так или иначе создают свои площадки на YouTube.

Да, телевизионные права на показ футбольных матчей стоят дорого, а у YouTube сейчас нет такого количества аудитории, чтобы окупить футбольную трансляцию. То же самое, кстати, касается проектов типа «Голос», потому что они дороги. А в остальном в YouTube можно делать все что угодно.

— Почему вы, талантливый репортер, выбрали полное погружение в спортивную тематику?

— Я просто занимаюсь тем, что у меня хорошо получается. Тем, что мне нравится. У меня никогда не было стремления заниматься политической журналистикой или быть общественным деятелем. Безусловно, у меня есть свой взгляд на происходящее в обществе. Я не скрываю своих взглядов. Но работа у меня другая. Для того чтобы разговаривать о футболе аргументированно, нужно его очень много смотреть. И это занимает довольно большое количество времени. Это совершенно очевидно.

— Для меня эталонными стали два ваших репортажа о победах киевского «Динамо» над «Барселоной» в 1997 году. Важен ли для комментатора внутренний кураж во время репортажа?

— Это было очень давно. К тому времени я еще десятка репортажей не провел и был не очень опытным комментатором. Поэтому для вас это было ощущением некоего прорыва, да и для меня это тоже был прорыв.

Потому что работать на таком эмоциональном матче — это значит получить большой запас уверенности в себе, в том, что ты можешь поступать по своему усмотрению, возможно, не так, как принято, возможно, даже дерзновенно. Но я бы не сказал, что кураж является обязательным элементом в моей работе. Кураж — это некая эмоция, такой хороший довесочек. Кураж не может быть элементом профессионализма, но с куражом, конечно, лучше.

— Ваш любимый футболист по-прежнему француз Мишель Платини? У современных спортсменов уже нет шанса «влюбить» вас в себя своей игрой?

— То, что ты полюбил в детстве, конечно, остается с тобой навсегда. У меня в каждом поколении есть любимый футболист. Сейчас это наши молодые ребята замечательные. Я говорю про игроков столичного «Динамо» Арсена Захаряна, Константина Тюкавина. А вообще мне очень нравится Зелимхан Бакаев. Я очень переживаю за то, что у него так драматически складывается в «Спартаке». Не по его вине, я считаю.

Фото: twitter/teamrussia

— Какими вещами в жизни вы занимаетесь с неменьшим удовольствием, чем футбольным комментированием?

— Приготовлением еды на большую компанию друзей. Как правило, им нравится, но иногда что-то готовишь впервые и получается не очень удачно. Я в этом отношении самокритичен. Вообще это очень большой проект — собрать большую компанию и приготовить обед. Это прямо в кайф. А так у меня примерно хобби совпадает с профессией. В этом отношении я везучий человек. Кино много смотрю.

— Меньше года осталось до вашего 50-летия. Как бы вам хотелось прожить жизнь, чтобы, как говорится, не было мучительно больно... И насколько для вас важна память, которую вы о себе оставите?

— Комментаторов запоминают по легендарным матчам, на которых они работали. Будут новое время, новые матчи — никто и не вспомнит о старых комментаторах. Поэтому я вообще не парюсь по этому поводу. Ну а фраза, на которую вы опираетесь в своем вопросе, давно стала частью фольклора.

Я не знаю ни одного человека, которому бы было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А есть и те, кто прожил бесцельно. Чего стыдиться, если не было цели? Если она есть, а ты ее не выполнил, это другое дело. А если просто живешь в свое удовольствие... Я отношу себя именно к таким людям.

— Считаете ли вы себя москвичом, несмотря на то, что родились в Балашихе?

— Сейчас между Москвой и Балашихой нет особенных границ. Наверное, как Капотня стала частью Москвы, так и Балашиха когда-нибудь станет частью большой агломерации. Сейчас вся моя жизнь проходит в Москве. Я в Балашихе был за последний год ровно полтора раза. Балашиха — милое место, где я родился и вырос. Кстати, пока я рос, в московском «Спартаке» появился второй игрок из Балашихи. Еще и капитаном команды стал. Я про Георгия Джикию.

— Как вы думаете, что должно измениться, чтобы жители провинции относились к москвичам с большей симпатией?

— Мне кажется, что отношение к жителям столицы как к баловням судьбы существует практически везде в мире. Если речь идет о том, что меня воспринимают как москвича в контексте, который вы сформулировали, то я не имею ничего против. Меня это не задевает.

— Говорят, что домашний питомец часто бывает похож на своего хозяина. Какие черты вашего характера приобрел ваш енот?

— Енот живет у меня на участке, но он не ручной. А вот собака у меня живет уже пять лет. Раньше все время были кошки. Собака в доме — прекрасная новая эмоция. Когда с тобой живет кот, на самом деле это ты живешь с котом. А когда у тебя живет собака, то собака живет у тебя. И очень важно, как ты к ней относишься, что ты для нее делаешь. Мы очень сблизились с ней за время пандемии.

И даже такой циничный человек, как Ксения Собчак, была совершенно умилена тем, что пока мы с ней разговаривали, а это длилось больше двух часов, собака лежала рядом и спала, чтобы только быть со мной. Собака очень добрая, очень лохматая, небольшая. Называется норвич-терьер.

— Вы счастливый человек?

— Не испытываю необходимости в такой классификации.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Василий Уткин — спортивный журналист, комментатор, теле- и радиоведущий. Родился 6 марта 1972 года в подмосковной Балашихе в семье ученого-физика и врача. Окончил четыре курса филологического факультета Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина.

Автор книг: «Играйте в футбол! Записки спортивного комментатора», «Суета вокруг мяча. Записки спортивного комментатора». Исполнил роль кандидата в губернаторы Игоря Цаплина в фильме «День выборов» «Квартета И». В июне 2018 года Василий Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своем авторском канале в YouTube.