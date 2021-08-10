Московская спартакиада: от городков до баскетбола

Двукратный чемпион СССР в толкании ядра Дмитрий Марков выступает на Всесоюзной спартакиаде, которая прошла в Москве / Фото: museum.sportedu.ru

12 августа 1928 года в Москве в честь завершения первой социалистической пятилетки открылась Первая Всесоюзная спартакиада, ставшая международным событием.

Несмотря на то что спартакиада называлась всесоюзной, она объединила спортсменов не только из СССР, но и из других стран. Самую большую делегацию на мероприятие прислала Германия, бывшая в то время вполне демократической Веймарской республикой. С ней СССР тогда плотно сотрудничал в военно-экономической сфере.

В Москву приехали 195 немецких спортсменов. Второй по численности была команда из Финляндии. А всего в спартакиаде приняли участие свыше семи тысяч спортсменов из 17 стран, в том числе из Англии, Франции, Швеции и Швейцарии.

— Советские власти, проводя столь масштабные спортивные мероприятия, стремились продемонстрировать миру открытость и прогрессивность социалистического государства, а также свою приверженность общемировой культуре спорта, — пояснил историк Владимир Сидоров. — Сотрудничество в спортивной сфере, весьма популярной в тот период, могло дать преимущество и в чисто политических вопросах, поднимало престиж страны. Кроме того, проведение столь масштабных соревнований наглядно показывало и экономические возможности СССР. Также советские власти использовали и пропагандистские возможности от мероприятия, как говорится, на полную катушку.

Соревнования проводились по 21 виду спорта, в том числе по боксу, игре в городки, мотоспорту и даже по диковинному тогда для нас баскетболу. Не остались без внимания и водные виды спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, классическое плавание и парусный спорт — регату, правда, организовали не в Москве, а в Ленинграде.

Для проведения всех этих соревнований потребовались специально оборудованные площадки. К этому времени было завершено строительство стадиона «Динамо» на 25 тысяч зрителей, его открытие было приурочено к матчам футбольного турнира спартакиады. Для водных стартов была построена водная станция «Динамо» на Москве-реке, у Крымского моста напротив Парка Горького.

Впоследствии ее признали недостаточной для столицы и разобрали, а взамен построили водный стадион «Динамо». Главным эффектом спартакиады было то, что она выдвинула спортсменов с периферии и привлекла внимание к вопросам физкультуры и спорта. Это привело к мощному развитию спортивной работы в глубинке, создало предпосылки для развития массового спорта.

После завершения соревнований многие командные и личные результаты и рекорды в официальной советской статистике были оформлены как достижения первенства СССР. Впоследствии их использовали для подтверждения квалификации советских спортсменов при заявках на крупные международные соревнования. Например, так было в области бокса, легкой атлетики и плавания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Булыкин, экс-игрок сборной России по футболу, общественный деятель:

— Я считаю, что такой формат спортивных мероприятий, как спартакиады, можно только приветствовать. Главное, чтобы они были хорошо организованы. Причем не важно, на каком уровне — сельском, между предприятиями, городском или на уровне всей страны. И в советские времена, и в наши дни спартакиады прививают людям здоровый образ жизни, любовь к спорту. Для страны это очень важно.