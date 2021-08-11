Спортсмены из городских домов-интернатов прошли отбор на Всероссийскую Специальную Олимпиаду

Фото: Департамент труда и соцзащиты населения Москвы

В социальных учреждениях Москвы активно развивается направление социальной реабилитации через спорт. Многим из жителей домов-интернатов увлечение спортом открыло дорогу в самостоятельную жизнь. Им активно помогают сотрудники учреждений и тренеры. Своим увлечением проживающие и сотрудники вносят свой вклад в развитие и разнообразие программы Специальной Олимпиады. Такие направления, как гребля на байдарках, зачастую представляются исключительно спортсменами из городских учреждений соцзащиты. В этом году около 40 выпускников и жителей столичных домов-интернатов приняли участие в городских соревнованиях Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады. Старты по традиции проходили на базе спортивного комплекса «Гребной канал «Москва» в Крылатском.

Достижения по дисциплине «Велоспорт»

Опытные велосипедисты соревновались на дистанциях в 500, 1000 и 2 тыс. метров, а новички — в 25, 50 и 100 метров. Дистанции подобраны таким образом, чтобы спортсмены разных уровней могли выступать в тех категориях, которые им доступны. Ведь главная задача Специальной Олимпиады — дать возможность людям с особенностями развития реализовать себя в спорте, развить целеустремленность и уверенность в себе.

— Принцип Специальной Олимпиады — это приобщение к культуре спорта и социализация. Мы очень болеем за наших ребят и желаем пройти все отборочные этапы и попасть на Всероссийскую спартакиаду Специальной Олимпиады, — говорит Дмитрий Мироненко, председатель регионального отделения Специальной Олимпиады по городу Москве.

Екатерина Каменская — занимается велосипедным спортом с 2006 года. Девушка выступала в классических и шоссейных гонках. Но самым любимым направлением для нее стали рейсы BMX.

— Я тренируюсь давно, поэтому трасса сложностей не вызвала. В поворот я старалась зайти так, чтобы сильно не тормозить, а на прямых отрезках развивала максимальную скорость. Очень хочу поехать на Специальную Олимпиаду, поэтому стараюсь тренироваться каждый день, — говорит Екатерина, житель дома-интерната № 11.

Всю зиму девушка провела на велотренажере, дополняя нагрузку силовыми упражнениями в зале. А как только позволила погода, вышла тренироваться на улицу. Территория учреждения позволяет делать большие круги и вырабатывать выносливость. Это дало свои результаты — Екатерина завоевала золотые медали на дистанциях 500 и тысячу метров.

Велодорожка / Фото: Анна Быкова

Еженедельно спортсмены проходят контрольные тренировки, где замеряется скорость круга. Это дает атлету понять, на каком уровне подготовки он находится.

— Все наши спортсмены катаются на велосипеде каждый день, накатывают технику, приобретают выносливость. Некоторые даже применяют утяжелители. Конечно, к тренировкам по основному виду мы обязательно добавляем общую физическую подготовку, растяжку и занятия в тренажерном зале, — говорит Сергей Быковский, тренер дома-интерната № 11.

Этот план тренировок оказался оптимальным, ведь семеро из восьми чемпионов — жители дома–интерната № 11.

В гонке на 2 тысячи метров победу одержал новичок в велоспорте Владимир Верютин, из дома-интерната № 16. Парень увлекается волейболом и легкой атлетикой, а велосипед был только для души. Последняя контрольная тренировка у Володи прошла неделю назад, где он показал лучшее время круга.

— На домашнем треке мы отрабатывали скорость на прямой, а здесь предстояло делать круг. Но Володя быстро сориентировался: по кратчайшему пути заходил в вираж, проходил по более широкой дуге. Интуитивно он выбрал самую выгодную тактику прохождения дистанции, без глубоких знаний физики и геометрии, — объясняет Никита Романов, тренер дома-интерната № 16

— На большой скорости сложно входить в поворот, но и слишком тормозить нельзя. На разминке я не набирал максимальную скорость и не прочувствовал этот момент. Но уже со второго круга гонки сообразил, что нужно делать для сохранения скорости. Считаю, из-за этого выиграл! — говорит Владимир.

Гребля на байдарках

В соревнованиях по программе гребли на туристических байдарках приняли участие жители и выпускники из городских домов-интернатов №11,16 и 20.

Многие из них — опытные спортсмены и участники соревнований всероссийского и международного уровня по различным видам спорта. Но на старт вышли и новички. Участники соревновались в одиночной и парной гребле на дистанциях в 200 и 500 метров.

Николай Федоров — опытный спортсмен по велогонкам, имеющий три золота Всемирной Специальной Олимпиады по сноуборду в Пхёнчане и наградыпо гребле на туристических байдарках. Он выпустился в самостоятельную жизнь два года назад из дома-интерната № 20. Сегодня Николай живет в своей квартире, работает в спортивном комплексе, но не забывает родной интернат и не пропускает тренировки у любимых тренеров. В Крылатском Николай выходил на старт три раза — на 200 и 500 метров в одиночных заплывах и в парной гребле на 200 м. В результате — две золотые медали и серебро, которое он разделил в паре с новичком Дмитриев Кирпичевым.

Дмитрий — выпускник дома-интерната №11, увлекается флорболом и футболом на любительском уровне. Особое уважение испытывает к мировым звездам старой школы — Пеле, Рикарду Изексону дус Сантусу Лейти и Зинедину Зидану. Однако гребля на байдарках Дмитрия не разочаровала. Молодой человек стал самым результативным среди новичков, завоевав также бронзу среди одиночек на 200 метрах.

— О соревнованиях мне рассказали сотрудники интерната, попросили выступить — и я согласился. Мне было интересно учиться управлять байдаркой, работать веслами. Соревнования — это веселье и общение со старыми знакомыми. Многих я хорошо знаю, был рад вместе с ними снова выйти на старты, — делится Дмитрий.

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Среди женщин ожидаемыми стали золотые медали Натальи Боешко. Девушка переживала, что не справится с туристическим вариантом лодки. На всероссийские и международные старты спортсменка выходила на других вариантах байдарки. Однако внушительный опыт, спортивный характер и хорошая физическая форма привели девушку к заслуженным наградам в Крылатском — в одиночном заплыве на 200 и 500 метрах и в паре с Екатериной Сазоновой на 200 м.

— В паре я решила сесть второй, чтобы подсказывать менее опытной в гребле Кате. Я вовремя реагировала на ее темп и сохраняла синхронность работы веслом. В целом я довольна выступлением и рада, что сумела принять участие в стартах.

Выступление Екатерины Сазоновой стало открытием. Девушка — медалистка международных соревнований по дзюдо, однако загорелась греблей незадолго до стартов. В результате Екатерина опередила более опытную Дарью Бадьеву на дистанции в 500 метров — помогла физическая подготовка и выносливость.

Дарья занимается греблей уже три года. Последние медали ей принесли выступления на Всероссийской Специальной Олимпиаде в Костроме. Ровно год назад в Крылатском Дарья также заняла призовые места:

— Я не огорчаюсь, если уступаю золото и серебро. Бронза для меня — любимая награда, ее дают за третье место, а три — это мое любимое число. Сегодня я улучшила личное время, поэтому очень довольна своим выступлением.

Наблюдая за занятиями атлетов, многие проживающие в доме-интернате №20 сами приходят к тренерам. При этом они становятся более общительными, растут в собственных глазах и открывают для себя новые возможности. Так и случилось с Владом Кусакиным и Андреем Никулиным. Молодые люди занимаются недавно — на гребном тренажере и на пруду в соседнем парке, где в хорошую погоду проводят тренировки специалисты интерната. Влад уступил лидеру дистанции почти 2 минуты — но справился с лодкой, встречным ветром и сумел дойти до финиша, отвоевав бронзу у Андрея.

— Для таких редких соревнований наши ребята хорошо выступили. Мои новички тоже выполнили дистанцию достойно, перебороли свой страх, вышли на старт и дошли до финиша, а это не всем удается. Я сам всегда за них волнуюсь, все-таки — открытая вода. Опытные ребята уверенно держат дорожку, сосредоточились на технике и улучшили свое время, — прокомментировал результаты соревнований тренер-преподаватель и мастер спорта по гребле международного класса Дмитрий Коваленко.

Всероссийские соревнования по программе «Специальной Олимпиады» по велоспорту и юнифайдвелоспорту, гребле на байдарках, юнифайд-гребле на байдарках пройдут в Костроме 26–29 августа 2021 года и станут промежуточным этапом в преддверии отборочного 2022 года. Желаем столичным спортсменам побед и достижений!