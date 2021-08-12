«Я иду своим путем»: олимпийская чемпионка София Позднякова рассказала, кому посвятила свои победы

Российская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова / Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

София Позднякова выиграла две золотые медали на Олимпийских играх в Токио: в личном первенстве саблисток и в командных соревнованиях.

В интервью «Вечерней Москве» 24-летняя уроженка Новосибирска и дочь главы Олимпийского комитета России, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, рассказала, кому посвятила свои победы, на что потратит призовые деньги, о своей любви к мужу и о мечте, которую собирается осуществить в ближайшее время.

— София, трудно сибирячке жить в Москве? Где вы чувствуете себя более комфортно — в родном Новосибирске или в столице?

— Москва мне нравится. В столице очень быстрый темп жизни, поэтому мне не трудно, мне интересно. Я переехала в Москву шесть лет назад. Мне здесь комфортно, здесь мои друзья, моя семья. Конечно, родные и близкие остались в Новосибирске, я достаточно часто к ним приезжаю, мы проводим время вместе, поэтому все в порядке у сибирячки в Москве.

— Что такое — настоящий сибирский характер? И что такое непобедимый характер российской сборной саблисток, завоевавшей в Токио золото в командных соревнованиях?

— Упорство, труд, умение идти до конца — вот что такое сибирский характер и то же можно сказать про характер российской сборной саблисток. Эти качества у них совпадают.

— Судя по вашему выступлению, отсутствие российского флага на Олимпиаде не стало для вас помехой на пути к победе.

— Мне это абсолютно не мешало, потому что все знают, честь какой страны мы защищаем. Некоторые судьи даже называли команду ОКР сборной России, то есть тем, чем мы, по сути, и являемся. Многие иностранные спортсмены и организаторы спокойно к этому относились. Что касается спортивной амуниции сборной ОКР без герба и флага России... В данной ситуации приходилось мириться и выступать в тех обстоятельствах, которые предлагались. Мы были рады, что хотя бы так, ведь у российских ребят, которые выступали на зимней Олимпиаде в Пхенчхане-2018, не было такой красивой формы, как у сборной ОКР в Токио. В Пхенчхане россияне были в сером, а в Японии на нашей форме были цвета российского флага.

— Накануне Олимпиады среди россиян был проведен опрос, и оказалось, что далеко не все знают имена российских олимпийцев. Это «незнание» мотивировало вас выступить так, чтобы вас запомнила вся страна?

— Какие-то виды спорта — фигурное катание, например, или хоккей более популярны, и для меня в этом нет никакой проблемы. Просто людям что-то нравится больше, что-то меньше, но я надеюсь, что после нашего выступления в Токио о фехтовании будут говорить больше.

— Почему, на ваш взгляд, российским спортсменам удалось так ярко выступить на Играх в Токио, хотя накануне стартов медальные планы сборной ОКР многим специалистам казались слишком оптимистичными?

— Все российские спортсмены были замотивированы на успех, впрочем, как и наши соперники. Возможно, дело в том, что наши атлеты жаждали побед чуть больше, чем остальные. Но, опять же, не всем повезло.

Поединок саблисток Софьи Великой (слева) и Софии Поздняковой / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

— Многих иностранных партнеров олимпийские победы россиян невероятно злили. А вы побеждали улыбаясь. Вас совсем не трогают нападки недоброжелателей?

— Меня совершенно это не беспокоит. Мое дело — тренироваться и выступать достойно. Все остальное — не мои вопросы.

— В Токио поединки проходили без зрителей на трибунах. Спокойно относитесь к тому, есть ли публика в зале?

— У нас не самый популярный вид спорта. Это футболисты переживают, если у них не было зрителей на матчах, а у нас в фехтовании к этому относятся более спокойно. Если зрители есть на трибунах — это здорово, если нет — ну что ж, ничего страшного.

— Кому вы посвятили свои олимпийские победы?

— Всем своим близким, своему мужу, семье, маме, папе, сестре, бабушкам, тетям, всем болельщикам, которые за меня переживали. Это наша общая победа, поэтому посвящаю ее всем-всем россиянам.

— Журналисты часто вас спрашивали о роли вашего отца Станислава Позднякова в вашем спортивном становлении. Позвольте, София, узнать, так вы папина или мамина дочка?

— Знаете, у меня есть что-то от мамы, что-то — от папы, я такая мамина-папина дочка.

— Отец не был вашим личным тренером. Но вы наверняка смотрели по телевизору поединки с его участием. Существует ли в природе какой-нибудь фирменный поздняковский удар саблей, против которого совершенно бессильны соперники?

— Мне кажется, что во время поединков я порой демонстрирую образцы отцовской манеры фехтования. Поздняковская стремительная атака. Я про нее. Все-таки быстрая акцентированная атака в сабле очень важна для достижения успеха.

— Вы используете в своем фехтовании подсказки отца?

— Нет у нас такого, чтобы папа сказал «сделай вот это», и я тут же исполнила. Его помощь в другом. С папой я могу поговорить по душам в любой момент, как только будет нужно, обсудить какие-то психологические моменты, но в целом он не вмешивается в мою спортивную подготовку.

Золотые медалистки российские фехтовальщицы Ольга Никитина (слева) и Софья Позднякова на церемонии награждения / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

— Фехтование — это не только золотые медали и цветы на пьедестале. Часто ли бывает больно саблисту?

— Травмы, конечно, случаются. Бывают болезненные удары, но это — часть спорта. Все спортсмены через это проходят, всем нам знакомо чувство боли и беспомощности, но нужно быть сильным, уметь достойно пережить трудности. И тут обязательно надо сказать спасибо всем докторам и массажистам, которые помогают российским фехтовальщикам побеждать.

— Какой подарок приготовил вам ваш супруг, известный фехтовальщик Константин Лоханов, за две золотые олимпийские медали?

— В аэропорту Костя встретил нас из Токио с цветами. На самом деле самый большой подарок — это он сам и наши отношения, поэтому я очень рада была вернуться домой и увидеть его, снова обнять. Это дорогого стоит. Скоро мы вместе поедем отдыхать — что может быть лучше!

— У вас уже есть семейный план, как с умом потратить заработанные вами в Токио призовые деньги?

— Когда деньги перечислят, отложим их на путешествия, на нормальную жизнь наших будущих детей, чтобы дать им должное образование, обеспечить комфортную жизнь.

— Что вы собирались первым делом сделать, представляя свое возвращение домой? Может, приготовить борщ или сибирские пельмени?

В Японии мне хотелось просто приехать в Москву, в свой дом, лечь в свою кровать. Я эту мечту осуществила: приехала, легла, почувствовала, как прекрасно быть дома.

— Какие планы у вас на следующую Олимпиаду, которая стартует через три года в Париже? Ведь вы можете попытаться стать четырехкратной олимпийской чемпионкой и повторить достижение вашего отца. Это важно для вас?

— Раньше я, возможно, и соревновалась подсознательно с папой, мне хотелось стать таким же выдающимся спортсменом или даже достичь большего. Но сейчас я отчетливо понимаю, что я — индивидуальность, я — совершенно иная. Я выступаю в другой дисциплине, ведь женская сабля все-таки отличается от мужской. Мне кажется, у каждого — свой путь, своя дорога, поэтому в настоящий момент я не хочу ничего загадывать по поводу моего участия в следующих Играх. Сейчас я планирую уйти в декретный отпуск на год. А там посмотрим.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

София Позднякова родилась 17 июня 1997 года в Новосибирске. Начала заниматься фехтованием в 2007 году. Первый тренер — Сергей Николаевич Степанкин. Вооруженная рука — правая. Выступает за ЦСКА с 2016 года. Личный тренер — Александр Ширшов (олимпийский чемпион 1992 года). Заслуженный мастер спорта. Двукратная олимпийская чемпионка в личном и командном первенстве (Токио-2020), двукратная чемпионка мира (2018, 2019), двукратная чемпионка Европы (2018, 2019). Муж — саблист сборной России Константин Лоханов (четырехкратный чемпион мира среди юниоров).

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