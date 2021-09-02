Четыре с минусом Карпину: кто будет забивать гол в нашей обновленной команде

Фото: paralymp.ru

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

В первом матче под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России в День знаний сыграла вничью в Москве со сборной Хорватии — 0:0 и не облегчила себе задачу выхода в финальную часть чемпионата мира — 2022. Но и не усложнила. Теперь у лидеров группы — хорватов и россиян — по 7 очков.

Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом 26 июля. Что успел сделать за месяц работы на новом посту известный в прошлом футболист? Уволил врачей команды, запретил игрокам кушать сахар и мучное, на три сентябрьских отборочных матча ЧМ-2022 вызвал пять вратарей и не включил в заявку многолетнего лидера и капитана сборной Артема Дзюбу, заявив: «Нет Дзюбы?

Теперь клоуном буду я». А за день до игры с хорватами журналисты узнали, что в команде Карпина будет несколько капитанов. Вы скажете, что в данных решениях есть изрядная доля если не сумасбродства, то эпатажа? Определенно, эти решения четко свидетельствуют о желании тренера показать, кто теперь хозяин. И куражиться на этой ниве Карпину никто не мешает. В любом случае спрашивать с тренера будут за футбольные результаты команды, которую нельзя заставить победить ту же сборную Хорватии.

Поединок с хорватами как раз и должен был дать ответ, сумел ли Карпин повысить боеспособность сборной после ее провального выступления на Евро. Хорватская команда котируется в мире выше нашей. Именно хорваты не пустили россиян в полуфинал ЧМ-2018, а затем стали вице-чемпионами мира. Соперник — такой, что лучше не придумать проверки, способны ли игроки сборной играть так, как требует Карпин — предельно агрессивно, не боясь противника.

На игру в «Лужниках» были допущены почти 20 тысяч болельщиков. Место в воротах сборной занял Маринато Гильерме, которого Станислав Черчесов на Евро не взял, а с капитанской повязкой на поле нашу команду вывел Георгий Джикия.

Удивило, что в стартовом составе россиян не нашлось места форвардам, хотя большинство специалистов были уверены, что лучший бомбардир нынешнего чемпионата России Федор Смолов начнет матч с первой минуты. А он вообще просидел всю игру на скамейке запасных. Карпин опять эпатировал публику таким решением? Право тренера выпустить на позиции нападающего полузащитника Антона Миранчука, а после перерыва заменить его на силового форварда Антона Заболотного. К тому же вдохновенная игра 18-летнего дебютанта сборной России Арсена Захаряна заставила нас забыть про Смолова.

Арсен здорово финтил на подступах к чужой штрафной и был близок к тому, чтобы забить гол. Да и в целом за игру нашей сборной не было мучительно стыдно, как во время матчей Евро с бельгийцами и датчанами. Команда Карпина не жалась к своим воротам, пыталась прессинговать, и грубейших ошибок наши защитники не допускали. Гильерме был само спокойствие.

Нулевая ничья, пожалуй, самый справедливый матч с хорватами, ослабленными отсутствием Луки Модрича. Гости имели шансы забить гол, но не больше нашего.

1 сентября дебют Карпина в качестве главного тренера сборной вполне можно оценить на четверку с минусом. Минус за то, что мы так и не поняли, кто будет забивать голы в нашей обновленной команде.

Следующие матчи отбора на ЧМ-2022 сборная России проведет 4 сентября с Кипром (в гостях) и 7 сентября сыграет с Мальтой на «Открытие Банк Арене». В этих встречах, где нашу команду устроят только победы, на поле почти наверняка выйдет Смолов, а вот Артем Дзюба, судя по последней игре с хорватами, вряд ли появится в сборной России при тренере Карпине. В его системе футбольных координат форвард — далеко не главное амплуа на поле. Карпин определенно будет делать ставку на своих коллег по амплуа — техничных и мобильных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Дюков, президент Российского футбольного союза:

— Ожидания оправдались. Неплохая игра. Чего жду дальше? Нужно побеждать. Местами был смелый футбол: как в первом, так и во втором тайме. Хотелось бы, чтобы его было больше.

СПОРТ-БЛИЦ

Уступаем только Китаю

1 сентября сборная России завоевала 15 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Золото выиграли: Муса Таймазов (легкая атлетика, метание клаба), Андрей Вдовин (легкая атлетика, 400 метров), Руслан Кузнецов (велоспорт, групповая гонка), Мария Павлова (плавание, 100 метров брассом), Андрей Калина (плавание, 200 метров комплексом (на фото), Виктория Ищиулова (плавание, 50 метров вольным стилем), Галина Липатникова (легкая атлетика, толкание ядра).

Также сборная взяла 4 серебра и 4 бронзы. В результате наша сборная поднялась на второе место в медальном зачете (32 золотых, 20 серебряных, 37 бронзовых). На первом месте Китай (68–43–36), на третьем — Великобритания (30–24–32), на четвертом — США (25–27–20). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Спортсменка, чемпионка, студентка

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поступила в Московский государственный университет (МГУ). Она стала студенткой Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере. «Теперь я студентка МГУ», — написала фигуристка в социальных сетях.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Джордан заработал на Месси

Переход знаменитого футболиста Лионеля Месси из «Барсы» в ПСЖ увеличил доходы легендарного баскетболиста Майкла Джордана. После перехода 34-летнего Месси в парижский клуб продажи футболок с фамилией аргентинца за один уик-энд принесли Джордану 6 миллионов евро.

Дело в том, что на форме ПСЖ размещен логотип торговой марки Air Jordan, и Джордан получает 5 процентов с продажи каждого комплекта формы этого клуба. Сам Месси получит в ПСЖ подписной бонус в 25 миллионов евро, столько же будет получать в год по двухлетнему контракту.