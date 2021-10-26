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Первая победа нового наставника «Локомотива»

Александр Шапиро

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Спорт
Первая победа нового наставника «Локомотива»
Фото: Пресс-служба ФК Локомотив

В понедельник, 25 октября, «Локомотив» под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля одержал первую победу. Железнодорожники переиграли на своем поле команду «Сочи», которая еще недавно была в числе лидеров нынешнего сезона Премьер-лиги.

Победа со счетом 2:1 вывела один из самых титулованных клубов страны на четвертое место. По набранным очкам «Локомотив» уступает только питерскому «Зениту», а также столичным клубам «Динамо» и ЦСКА.

52-летний немецкий специалист Маркус Гисдоль — новое имя для российских болельщиков. Он стал 35-м наставником московского «Локомотива» в истории клуба и восьмым иностранцем. До него именитым клубом руководили специалисты из Франции, Сербии, Португалии, Хорватии, Черногории и Белоруссии.

Пока какие-либо выводы о работе Гисдоля в клубе делать преждевременно, но то, что «Локомотив» изменился, как раз и показал поединок против «Сочи». Команда заиграла в несколько другой футбол. Согласен с этим и первый капитан «Локомотива» в российской истории, ныне тренер клуба ФНЛ «Арсенал-2» Сергей Подпалый.

— Команда вышла с отличным настроем на игру, было видно желание футболистов наконец-то прервать неудачную серию («Локомотив» не мог победить на протяжении последних семи матчей — прим. «ВМ»). Вижу позитив в игре. Появились моменты, которые наверняка увидели и зрители. Игроки четко сыграли по тренерскому заданию, появилась система игры, команда одержала очень важную победу, — сказал он «ВМ».

Новый наставник Маркус Гисдоль после окончания матча сиял от счастья.

— Мы счастливы, что выиграли. Мне очень понравился фейерверк после победы. Надеюсь, что мы еще часто будем видеть небо в огне над Черкизово после наших игр, — сказал он после игры.

Главный тренер красно-зеленых также отметил, что по сравнению с двумя сыгранными матчами под его руководством с «Рубином» и «Галатасараем» в поединке против ФК «Сочи» был виден очевидный прогресс. «Локомотив» мог победить и с более крупным счетом, но двух забитых мячей хватило для того, чтобы взять три очка.

Впереди у «Локомотива» трудная неделя, во время которой придется провести три матча — в Нижнем Новгороде (30 октября), затем предстоит поездка в Турцию на матч против «Галатасарая» (4 ноября) и еще через три дня важнейший принципиальный поединок против «Спартака».

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