«Побеждать могу и буду»: чемпион Европы Климент Колесников — о переживаниях, новых достижениях и поддержке

Климент Колесников (Россия), завоевавший золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани / Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

5 ноября серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, пловец Климент Колесников стал 13-кратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде. Спортсмен рассказал «Вечерней Москве», как попал в спорт, достиг результатов и пришел к своим олимпийским победам.

— Климент, поздравляем вас с тремя золотыми победами на чемпионате Европы в Казани: на дистанциях 50 и 100 метров на спине и 100 метров вольным стилем. Эмоции были такими же, как в Токио после завоевания олимпийского серебра и бронзы?

— Все-таки Олимпиада — это нечто особое и отдельное.Хотя эмоции от Казани, естественно, свежее. Каждый спортсмен топового уровня всегда стремится к медалям, к победе и, конечно, к званию олимпийского чемпиона. И я не исключение. Все свое детство, с первых походов в бассейн, я думал об этом. Мне отец еще маленькому постоянно внушал мысль, что надо много работать, чтобы попасть на Игры. А потом, с годами это уже переросло в мечту.

Когда завоевал в Токио серебро, возникло двоякое чувство. Даже тройственное. В первую очередь, это была радость, что я вообще проплыл, сделал большой шаг к своей финальной цели в карьере — выиграть золото на Олимпиаде. Мне чуть-чуть не хватило до первого места, я проиграл две сотые своему соотечественнику Евгению Рылову. Но я почувствовал невероятные эмоции. Внутри все бурлило и кипело, я испытывал невероятный мандраж, что проплыл и показал все что мог.

Второе ощущение возникло уже после дистанции, когда прошло несколько дней, — опустошение. Вот ты думаешь, что проплыл на Олимпийских играх, завоевал серебро —и спрашиваешь себя: а получишь ли ты такое же удовольствие на других соревнованиях, сможешь ли теперь подходить к ним так же эмоционально, как к Олимпийским играм? Теперь знаю, что могу (смеется).

И третья эмоция, которая была летом, — разочарование, потому что не получилось завоевать золото. Было обидно. Я ехал на Олимпиаду с мыслью, что смогу победить. Нынешние достижения в Казани показывают, что побеждать могу. И буду.

— А почему в Токио не получилось?

— Немного не хватило на последних метрах, при касании бортика. Две сотые на дистанции не увидишь, а вот именно при финальном касании было ощущение, что я мог победить. Например, коснулся бы не немного согнутыми пальцами, а прямыми — вот тебе и две сотые. Но как получилось — так получилось.

Фото: instagram / klimmikool

— Вы еще завоевали в Токио бронзу на дистанции 100 метров кролем. Какие ощущения были от этой медали?

— Совершенно разные. От серебра я испытал, в первую очередь, радость от попадания на пьедестал. Все-таки первая в карьере олимпийская медаль. Плюс возникло приятное чувство, что мы на пьедестале вдвоем с Евгением Рыловым — взяли первое и второе места вместе с соотечественником. А вот за бронзу было больше обидно — потому что проиграл самому себе. В полуфинале проплыл на три десятые быстрее, чем в финале. И заранее настраивал себя, что в решающем заплыве нужно плыть еще быстрее. Делал все как обычно. У меня не бывает такого, чтобы я сильно переживал перед стартом. Но что-то не получилось. В итоге — третье место. Ожидания были другими.

— Вы учились до девятого класса в гимназии № 1518, потом перешли в школу № 2107. В образовательных учреждениях вас с победами поздравляют?

— Да, как правило, после всех моих заплывов мне пишут мои одноклассники и учителя — как из гимназии № 1518, так и из школы № 2107. Очень приятно, что они следят за моими успехами.

— Школьные годы и учеба как-то помогли вам в достижении спортивных успехов?

— Пожалуй, да. В гимназии, где я начинал учиться, все было очень строго. И мне нужно было себя дисциплинировать, чтобы все успевать. После утренней тренировки я шел в школу ко второму уроку, потом после шестого снова уходил на тренировку. А затем уже приходил домой, делал уроки и ложился спать.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

— Вы много путешествуете во время соревнований. Это плюс вашей профессии? Сейчас что-нибудь изменилось?

— В 2018 году я был на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе. В этом году побывал в Токио. Сейчас в Казани. Погулять особо не удается. Все-таки ограничения. В Олимпийской деревне был, например, полный локдаун. Мы ни шагу не могли ступить за ее территорию. На соревнования нас довозили на автобусах, из точки А в точку B. Поэтому на город получалось смотреть только из окон автобуса. Тем не менее даже в такой обстановке мне Токио безумно понравился. И вообще нравится путешествовать. Думаю, если выдастся время, слетаю в Японию на полтора-два месяца — просто погулять.

— Сколько времени в общей сложности вы провели на Олимпиаде?

— 12–13 дней. Приехали за два дня до старта. Я улетал из Токио в последней группе пловцов. Кто проигрывал — возвращались домой сразу.

— Поболели на других видах спорта?

— Не удалось посетить ничего, так как это было запрещено. Тех, кто нарушал правила, чуть ли не депортировали. Но мы смотрели Олимпиаду по интернету, радовались за наших ребят. Мы жили в трехкомнатной квартире — в каждой комнате по два человека, но собирались у кого-то в одной и вместе следили за Играми, обсуждали достижения других наших спортсменов.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

— Если бы вы стали не пловцом — то кем?

— 100 процентов — баскетболистом. И я думаю, что хорошим, потому что выкладывался бы на тренировках по максимуму. Мне нравится, когда я максимально могу что-то контролировать своими руками — тот же мяч. В детстве, когда появлялось время, играл во дворе. Да и сейчас примерно четыре раза в год выхожу на площадку.

— За счет чего вам удалось добиться успеха в плавании?

В первую очередь, за счет правильного выбора пути в детстве — благодаря отцу. Второе — наша проделанная работа с тренером, его поддержка и понимание. Третье — мое трудолюбие.

— Чего еще хотите добиться в карьере пловца?

— Конечно, я буду стремиться завоевать золото Олимпийских игр. Также хочу установить мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине (на большой воде).

— До какого времени планируете оставаться в плавании?

— Надеюсь, что в Париже в 2024 году будет не последняя моя Олимпиада.

Фото: instagram / klimmikool

ДОСЬЕ

Климент Колесников родился 9 июля 2000 года в Москве. Будущий чемпион окончил среднюю школу № 2107. В плавание Климента привел его отец, Андрей Колесников. Клименту тогда было всего только два года. Сейчас в его активе серебро (на спине, 100 м) и бронза (кроль, 100 м) Олимпийских игр в Токио. Он стал 13-кратным чемпионом Европы на короткой воде, также он является двукратным чемпионом мира в 25-метровом бассейне. Кроме того, на его счету шесть наград высшей пробы чемпионата Европы на длинной воде.

Предан одному тренеру

Уже в шесть лет отец отдал Климента к Дмитрию Геннадьевичу Лазареву, с которым он тренируется по сей день. Именно этот наставник помог Клименту завоевать две олимпийские медали. А тренировался Климент в бассейне спорткомплекса «Олимпийский», где плавал с двух лет и до самого сноса сооружения.

Первое золото

Свою первую золотую медаль Климент завоевал в 14 лет на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин — 2014». Спортсмен за карьеру стал шестикратным чемпионом юношеских Олимпийских игр в 2018 году, является двукратным чемпионом мира на короткой воде, 10-кратным чемпионом Европы на короткой воде. В списке есть и другие достижения.

Никаких видеоигр

Тренер Климента — приверженец строгой дисциплины. Дмитрий Лазарев запрещает подопечному три вещи: играть в Playstation после отбоя, часто пользоваться интернетом и телефоном на сборах, ходить зимой без шапки.

Диета

За питанием Климента следят родители: готовит мама, а отец контролирует состав еды. Обязательная часть рациона — 200–300 граммов мяса в день. Спортсмен отказывает себе в сладостях, фастфуде, чипсах и газировке.

Уникальное достижение

Климент Колесников первый в мире проплыл 50 метров на спине быстрее чем за 24 секунды. Он сделал это на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Наш спортсмен установил рекорд в полуфинальном заплыве. Его время составило 23,93 секунды.

Климент — милосердный

Родители Колесникова религиозны. А это одна из причин редкого имени Климента. С переводе с латинского оно означает — «милосердный», «гуманный», «мягкий». На соревнованиях пловец никогда не снимает крестик.

Цвет удачи и успеха.

В последнее время Климент Колесников выступает исключительно в розовых шапочках. Возможно, именно такой оттенок этого атрибута приносит ему удачу.